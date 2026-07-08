Mỹ nhân quyết định đi đóng phim làm cả showbiz rung chuyển: Visual top 3 thế giới, soi mỏi mắt không thấy khuyết điểm

Thông tin mỹ nhân này quyết định lấn sân sang diễn xuất gây sốt mạng xã hội.

Mới đây, theo xác nhận từ JYP Entertainment, Sana (TWICE) sẽ chính thức lấn sân sang diễn xuất. Đại diện công ty chia sẻ với Xports News: "Sana sẽ đóng vai chính trong một bộ phim điện ảnh". Được biết, cô đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh Nyangi, đánh dấu lần đầu tiên cô thử sức với vai trò diễn viên sau 11 năm hoạt động trong làng giải trí.

Sana (TWICE) lấn sân diễn xuất khiến showbiz chấn động.

Ngay sau khi thông tin được công bố, mạng xã hội tại Hàn Quốc lẫn nhiều quốc gia châu Á nhanh chóng bùng nổ bàn luận. Không ít người hâm mộ tỏ ra bất ngờ khi nữ thần tượng vốn gắn liền với sân khấu âm nhạc nay quyết định bước sang một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Nyangi là dự án hợp tác giữa Hàn Quốc và Nhật Bản, dự kiến bắt đầu ghi hình ngoại cảnh tại Nhật Bản vào nửa cuối năm nay. Đồng hành cùng Sana là Sato Takeru, một trong những nam diễn viên nổi tiếng và được yêu thích nhất xứ sở hoa anh đào. Sự kết hợp giữa ngôi sao Kpop nổi tiếng và tài tử đình đám Nhật Bản ngay lập tức khiến bộ phim trở thành tâm điểm chú ý, ngay cả khi quá trình ghi hình vẫn chưa chính thức bắt đầu.

Sana sẽ kết hợp với tài tử hàng đầu Nhật Bản là Satoh Takeru.

Việc Sana nhận vai chính được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp. Ra mắt cùng TWICE từ năm 2015, nữ thần tượng người Nhật đã trở thành một trong những gương mặt nổi bật của Kpop thế hệ thứ ba. Cô ghi dấu ấn nhờ chất giọng ngọt ngào, vũ đạo ổn định và đặc biệt là kỹ năng trình diễn trên sân khấu rất cuốn hút.

Không chỉ nổi tiếng bởi tài năng, Sana còn nhiều năm liên tiếp góp mặt trong danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Đặc biệt, cô từng vươn lên vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng năm 2023, khẳng định sức hút vượt ra ngoài phạm vi Kpop và trở thành một trong những biểu tượng nhan sắc được yêu thích trên toàn cầu.

Sana có thân hình nóng bỏng và gương mặt vô cùng xinh đẹp.

Cô nàng từng lọt xếp thứ 3 trong danh sách 100 mỹ nhân đẹp nhất thế giới của TC Candler.

Hiện phía nhà sản xuất vẫn chưa tiết lộ nội dung cũng như tạo hình nhân vật của Sana trong Nyangi. Tuy nhiên, chỉ riêng việc nữ thần tượng đảm nhận vai chính và kết hợp với Sato Takeru đã đủ khiến người hâm mộ đặt kỳ vọng rất lớn. Sau hơn một thập kỷ chinh phục sân khấu âm nhạc, màn ra mắt với tư cách diễn viên của Sana hứa hẹn sẽ là một trong những sự kiện đáng chú ý nhất của làng giải trí Hàn - Nhật trong thời gian tới.

Bình luận của netizen về thông tin Sana (TWICE) đóng cặp với Satoh Takeru ở dự án phim đầu tay:

- Đùng cái debut màn ảnh đã đóng vai chính chung với Satoh Takeru luôn hả? Chứng tỏ danh tiếng Sana bên Nhật cũng tốt đấy chứ.

- Ôi hóng lắm lắm ạ.

- Tình đầu và tình đầu.

- Trời ơi hai người tôi iu, nổ tung.

- Coi vậy chứ cổ diễn cũng oke lắm nha. Giọng cũng mê nữa. Hóng cổ nói tiếng Nhật.

- Á, gái iu lên màn ảnh.