Vượt qua hàng chục đối thủ quốc tế, đại diện Việt Nam xuất sắc đăng quang The Miss Globe 2026 tại Thái Lan.

Vượt hàng chục đối thủ, giành vương miện Hoa hậu Hoàn cầu 2026

Ngày 6/11, chung kết The Miss Globe 2026 (Hoa hậu Hoàn cầu) diễn ra tại Phuket, Thái Lan, với sự tham gia của đông đảo người đẹp đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ. Đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo xuất sắc được xướng tên ở vị trí cao nhất, chính thức trở thành tân Hoa hậu Hoàn cầu 2026. Chiến thắng của mỹ nhân sinh năm 2005 nhanh chóng thu hút sự quan tâm, đồng thời đánh dấu lần thứ hai Việt Nam giành vương miện tại cuộc thi này sau thành tích vào năm 2017.

Trong khoảnh khắc đăng quang, Nguyễn Thu Thảo không giấu được sự xúc động khi nhận vương miện từ người tiền nhiệm Chayathanus Saradatta, Hoa hậu Hoàn cầu 2025. Người đẹp cho biết bản thân vô cùng bất ngờ và hạnh phúc vì trước đó không nghĩ sẽ giành được danh hiệu cao nhất.

Xuyên suốt đêm chung kết, Thu Thảo thể hiện phong thái tự tin qua các phần thi đồng diễn, trình diễn áo tắm, trang phục dạ hội và ứng xử. Đại diện Việt Nam lần lượt ghi tên vào Top 21, Top 11, Top 5 trước khi vượt qua những đối thủ cuối cùng để đăng quang. Các danh hiệu Á hậu 1, 2, 3 và 4 lần lượt thuộc về đại diện Thái Lan, Ukraine, Hà Lan và Argentina.

Đáng chú ý, trong phần thi ứng xử, Nguyễn Thu Thảo lựa chọn từ khóa bravery (lòng can đảm) để chia sẻ về hành trình trưởng thành của bản thân. Người đẹp cho biết cô xuất thân trong gia đình có điều kiện kinh tế không mấy dư dả, từng đối diện với nhiều khó khăn nhưng luôn xem đó là động lực để cố gắng. Thay vì để hoàn cảnh quyết định tương lai, Thu Thảo lựa chọn kiên trì theo đuổi mục tiêu và tin tưởng vào khả năng của chính mình. Thông điệp tích cực cùng phong thái bình tĩnh đã giúp đại diện Việt Nam tạo ấn tượng trong phần thi quan trọng.

Đại diện Việt Nam Nguyễn Thu Thảo xuất sắc được xướng tên ở vị trí cao nhất, chính thức trở thành tân Hoa hậu Hoàn cầu 2026.

Trước khi bước vào đêm chung kết, Nguyễn Thu Thảo cũng ghi dấu ấn tại nhiều phần thi phụ. Cô lần lượt góp mặt trong Top 5 Bình chọn của khán giả, Top 6 Trang phục dân tộc, Top 10 Người đẹp áo tắm, Top 10 Hoa hậu mạng xã hội và Top 25 Tài năng. Đặc biệt, thiết kế trang phục dân tộc Hồng phượng kỳ vân do nhà thiết kế Đặng Phong thực hiện nhận được sự chú ý khi lấy cảm hứng từ nghệ thuật hát bội Nam Bộ. Bộ trang phục góp phần giới thiệu một nét văn hóa truyền thống của Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

The Miss Globe 2026 diễn ra tại Phuket, Thái Lan, với chuỗi hoạt động bắt đầu từ ngày 24/10 và lịch trình kéo dài đến ngày 7/11. Cuộc thi mang chủ đề Beauty in Unity (Vẻ đẹp trong sự đoàn kết), hướng đến việc tôn vinh sự đa dạng văn hóa, tình hữu nghị và sự kết nối giữa phụ nữ trên toàn thế giới. Đáng chú ý, Hoa hậu Hương Giang cũng góp mặt trong hội đồng giám khảo gồm tám thành viên của cuộc thi.

Trước khi bước vào đêm chung kết, Nguyễn Thu Thảo cũng ghi dấu ấn tại nhiều phần thi phụ. Ảnh: FBNV

Từng làm nghề trang điểm 7 năm, tự lập từ sớm để theo đuổi ước mơ

Nguyễn Thu Thảo sinh năm 2005, quê Tuyên Quang, hiện là sinh viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân. Người đẹp sở hữu chiều cao khoảng 1,8m cùng gương mặt thanh tú, sắc sảo và khả năng trình diễn nổi bật. Tuy nhiên, trước khi được công chúng biết đến với danh hiệu Hoa hậu, Thu Thảo đã trải qua hành trình dài vừa học tập vừa làm việc để tự trang trải cuộc sống.

Theo chia sẻ của người đẹp, cô bén duyên với nghề trang điểm từ khi còn đi học và theo đuổi công việc này trong khoảng bảy năm. Xuất thân trong gia đình không khá giả, Thu Thảo sớm ý thức được việc phải tự lập, chủ động kiếm thêm thu nhập để trang trải chi phí sinh hoạt và phần nào hỗ trợ người thân. Công việc trang điểm không chỉ giúp cô có nguồn thu nhập mà còn tạo cơ hội tiếp xúc với lĩnh vực làm đẹp, thời trang, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích dành cho các cuộc thi nhan sắc.

Ít ai biết, trước khi trở thành Hoa hậu, người đẹp quê Tuyên Quang từng có 7 năm làm nghề trang điểm, vừa học vừa làm để trang trải cuộc sống. Ảnh: FBNV

Bên cạnh nghề trang điểm, Nguyễn Thu Thảo còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, trình diễn thời trang cho nhiều thương hiệu và nhà thiết kế. Nhờ sở hữu chiều cao nổi bật, cô có cơ hội thử sức với nhiều phong cách khác nhau, từng bước tích lũy kinh nghiệm tạo dáng, biểu cảm và làm chủ sân khấu. Dù vậy, việc cân bằng giữa lịch học đại học với công việc làm thêm và các hoạt động nghệ thuật cũng mang đến không ít áp lực cho người đẹp quê Tuyên Quang.

Trước khi giành vương miện quốc tế, Thu Thảo từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 nhưng chỉ dừng chân ở Top 40. Thời điểm đó, cô được chú ý nhờ chiều cao nổi trội và kinh nghiệm làm mẫu ảnh, song chưa thể tiến sâu tại cuộc thi. Không nản lòng sau kết quả này, người đẹp tiếp tục rèn luyện kỹ năng trình diễn, giao tiếp và hoàn thiện bản thân để tìm kiếm cơ hội tại những sân chơi nhan sắc khác.

Bên cạnh nghề trang điểm, Nguyễn Thu Thảo còn hoạt động với vai trò người mẫu ảnh, trình diễn thời trang cho nhiều thương hiệu và nhà thiết kế. Ảnh: FBNV

Trước khi giành vương miện quốc tế, Thu Thảo từng tham gia Hoa hậu Việt Nam 2024 nhưng chỉ dừng chân ở Top 40. Ảnh: FBNV

Bước ngoặt đến vào ngày 23/5/2026, khi Nguyễn Thu Thảo đăng quang tại cuộc thi Hoa hậu và Nam vương Du lịch Việt Nam 2026, tổ chức ở Cần Thơ. Danh hiệu này mở ra cơ hội giúp cô đại diện Việt Nam tham dự The Miss Globe 2026 tại Thái Lan. Trước khi lên đường, người đẹp từng chia sẻ bản thân chưa từng nghĩ có ngày được đội vương miện Hoa hậu trong nước, càng không dám tưởng tượng sẽ có cơ hội đại diện Việt Nam tranh tài ở một đấu trường sắc đẹp quốc tế.

Từ một cô gái từng phải tự lập sớm, làm nghề trang điểm để có thêm thu nhập, Nguyễn Thu Thảo dần chinh phục những cột mốc mới bằng sự kiên trì. Chỉ trong năm 2026, cô liên tiếp giành hai danh hiệu sắc đẹp đáng chú ý, từ vương miện Hoa hậu Du lịch Việt Nam đến ngôi vị cao nhất tại The Miss Globe. Thành tích này giúp Thu Thảo trở thành đại diện Việt Nam thứ hai đăng quang Hoa hậu Hoàn cầu.

Ở tuổi 21, Nguyễn Thu Thảo đang bước sang một giai đoạn mới với nhiều cơ hội và trách nhiệm trong nhiệm kỳ Hoa hậu quốc tế. Từ nữ sinh Đại học Kinh tế Quốc dân, người mẫu ảnh kiêm thợ trang điểm đến chủ nhân vương miện The Miss Globe 2026, hành trình của mỹ nhân quê Tuyên Quang cho thấy sự thay đổi đáng kể sau những năm tháng nỗ lực.

Chiến thắng của Thu Thảo không chỉ là dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp cá nhân mà còn bổ sung thêm một thành tích cho nhan sắc Việt trên đấu trường quốc tế. Ảnh: FBNV