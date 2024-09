Mỹ nhân quậy đục giới giải trí Trung Quốc

Theo QQ , những ngày qua giới giải trí không yên ổn sau khi Trương Vũ Kỳ tố cáo đàn em Vu Thích ngoại tình, không chỉ phản bội cô mà còn đu bám nhiều phú bà khác để tiến thân trong giới giải trí. Nhìn lại cuộc đời của Trương Vũ Kỳ, QQ cho rằng nữ diễn viên bạo gan này là phụ nữ mạnh mẽ, không ai dám đắc tội vì cô có thể làm những việc mà nghệ sĩ bình thường không dám.

Giới giải trí chấn động

Trước đó, tối 10/9, Trương Vũ Kỳ tham gia một show giải trí khẳng định cô bị bạn trai cũ lừa dối tình cảm. Ngôi sao Mỹ nhân ngư chia sẻ khi cả hai hẹn hò, bạn trai liên tục gọi điện nhắn tin hỏi thăm. Tuy nhiên, người này "lặn mất tăm" khi bị cô phát hiện ngoại tình.

"Vậy là... chúng ta đã chia tay chưa?", Trương Vũ Kỳ nói. Khi nói từ "Vậy là" Trương Vũ Kỳ dừng lại một lúc, từ này đồng âm với tên của Vu Thích nên có thể hiểu là "Vu Thích, chúng ta đã chia tay chưa?". Ngay sau đó, paparazzi chia sẻ hình ảnh Trương Vũ Kỳ và Vu Thích hẹn hò trong quá khứ để củng cố tin tức trên. Ngoài ra, Vu Thích cũng thừa nhận còn có các "chị hai, chị ba" ngoài Trương Vũ Kỳ.

Trương Vũ Kỳ đẩy Vu Thích lên trên lửa nóng khi tiết lộ đời tư bê bối của nam diễn viên.

Lời tố cáo của Trương Vũ Kỳ đẩy Vu Thích lên đầu sóng ngọn gió, nhiều ồn ào của nam diễn viên sinh năm 1996 bị nhắc lại. Thậm chí, những phốt từ thời Vu Thích còn là thực tập sinh của SM Entertainment tại Hàn Quốc, ảnh nam diễn viên khỏa thân cùng nhóm bạn gay, hình Vu Thích bên bạn gái hơn tuổi cũng bị chia sẻ rầm rộ.

Danh tiếng Vu Thích bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Nam diễn viên trở thành kẻ bán rẻ thân xác để tìm cách đi lên trong giới giải trí. Những mối quan hệ của Vu Thích với các phú bà, phú ông cũng bị nhắc tới. Không những vậy, Vu Thích còn bị chỉ trích vì bắt cá nhiều tay, nhân cách cặn bã. Không ít khán giả yêu cầu các cơ quan quản lý nghệ thuật cấm sóng nam diễn viên. Sau đó, đài CCTV cũng đã xóa hình ảnh giới thiệu Vu Thích trong sự kiện Đêm hội Trung thu, có thể nam nghệ sĩ đang bị trừng phạt.

Không chỉ khiến Vu Thích lao đao, lời tố cáo của Trương Vũ Kỳ còn kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng tới các nghệ sĩ khác. Trong đó, mỹ nhân 10X Hồ Liên Hinh, người bị nghi có clip chat sex với Vu Thích một lần nữa bất đắc dĩ trở thành cái tên được quan tâm nhất khi "hạ cánh" tại Top 1 từ khóa nóng với chủ đề "Mối quan hệ của Vu Thích và Hồ Liên Hinh".

Không những vậy, Lưu Diệc Phi cũng bị ảnh hưởng bởi thần tiên tỷ tỷ từng bị nghi ngờ hẹn hò Vu Thích khi họ cùng tham gia sự kiện. Lưu Diệc Phi có hành động khoác vai Vu Thích. Cả hai từng lồng tiếng cho phim hoạt hình Wish (2023).

Hàng loạt nghệ sĩ bị ảnh hưởng bởi tiết lộ của Trương Vũ Kỳ, giới giải trí xôn xao.

Ngoài ra, theo QQ , nếu Vu Thích bị hạn chế hoạt động, các nhà sản xuất sẽ chịu tổn thất nặng nề. Vu Thích hiện là nam chính của loạt phim Phong thần: Tam bộ khúc . Dự án mới chỉ có phần một ra mắt, trong khi đó hai phần sau đã quay xong, chỉ tiến hành chỉnh sửa kỹ xảo hậu kỳ. Phong thần: Tam bộ khúc có vốn đầu tư lên tới 3 tỷ NDT và vẫn chưa hồi vốn. Ngoài ra, hồi tháng 7, Vu Thích đã đóng phim Tiêu nhân cùng Ngô Kinh, Lý Liên Kiệt và Tạ Đình Phong, phim do Ngô Kinh sản xuất.

Vì Vu Thích là ngôi sao đang được lăng xê mạnh, nên khán giả bất ngờ khi Trương Vũ Kỳ dám vạch trần bộ mặt thật của nam nghệ sĩ, tạo nên những tranh cãi chấn động mạng xã hội.

Tình trường phức tạp của Trương Vũ Kỳ

Theo QQ , Trương Vũ Kỳ là ngôi sao mạnh mẽ, bạo gan, nhìn lại tình trường của nữ diễn viên có thể nói rất sóng gió.

Trương Vũ Kỳ sinh năm 1987, nổi lên từ các bộ phim của vua hài Hong Kong Châu Tinh Trì như Mỹ Nhân Ngư, Siêu Khuyển Thần Thông , ngoài ra còn có các tác phẩm điện ảnh như Yêu Miêu Truyện, Bạch Lộc Nguyên. Nữ diễn viên được mệnh danh là "Song Hye Kyo Trung Quốc" vì có khuôn mặt giống diễn viên Hàn Quốc.

Trương Vũ Kỳ có vóc dáng nóng bỏng, đẹp tựa Song Hye Kyo.

Trương Vũ Kỳ hẹn hò với thiếu gia Bắc Kinh Uông Tiểu Phi (chồng cũ Đại S). Lúc này, Trương Vũ Kỳ muốn rời khỏi công ty của Châu Tinh Trì và mong bạn trai sẽ giúp cô trả tiền đền bù hợp đồng nhưng Uông Tiểu Phi không có khả năng chi trả, vì vậy cả hai thường xảy ra mâu thuẫn, nữ diễn viên không ngần ngại đánh nhau với bạn trai.

Ngôi sao Mỹ nhân ngư kết hôn lần đầu với đạo diễn Vương Toàn An. Tuy nhiên. Năm 2014, Vương Toàn An bị bắt vì tội mua dâm. Sau khi chồng ra tù vào năm 2016, Trương Vũ Kỳ đệ đơn ly hôn. Theo QQ, Trương Vũ Kỳ từng tức giận đá xe của chồng cũ, khiến Vương Toàn An không dám ra ngoài.

Cuộc hôn nhân thứ hai của Trương Vũ Kỳ cũng rất ồn ào. Cô kết hôn với doanh nhân Viên Ba Nguyên chỉ sau 70 ngày quen biết. Cả hai thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, trong lúc tức giận người đẹp cầm dao gọt hoa quả đâm chồng khiến Viên Ba Nguyên phải báo án.

Trương Vũ Kỳ là người nóng tính.

Viên Ba Nguyên từng tố Trương Vũ Kỳ ngoại tình, nhưng bị nữ diễn viên cũng tố ngược lại chồng là đại gia "rởm", vay tiền của cô. Sau đó, truyền thông còn bắt gặp Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ và tình mới của cô đi chơi cùng nhau.

Sau khi ly hôn Viên Ba Nguyên, Trương Vũ Kỳ thừa nhận "tôi không có mắt nhìn đàn ông". Nhưng không vì thế mà nữ diễn viên ngừng hẹn hò. Sau 2 cuộc hôn nhân không hạnh phúc, Trương Vũ Kỳ hẹn hò doanh nhân Trương Tiền Hào, nghệ sĩ violin Lý Bính Hy, nam diễn viên Vu Thích. Hiện tại, người đẹp công khai hẹn hò với cầu thủ bóng rổ CBA Lưu Tử Kỳ, kém cô 12 tuổi.

Đáng nói, khi Trương Vũ Kỳ tố Vu Thích ngoại tình, thì vợ cũ của Viên Ba Nguyên cũng tố cáo nữ diễn viên đã cướp chồng mình. Cát Hiểu Thiến tung CCTV ghi lại hình ảnh Trương Vũ Kỳ đến nhà cô vụng trộm với Viên Ba Nguyên trong lúc nữ MC đi công tác vào tháng 5/2016. Thời điểm này, Cát Hiểu Thiến và Viên Ba Nguyên đang là vợ chồng, ảnh cưới của họ còn được treo trên tường.

Danh tiếng của Trương Vũ Kỳ lao đao sau khi bị tố ngoại tình.

Chính vì vậy, hiện tại, danh tiếng của Trương Vũ Kỳ tụt dốc tại Trung Quốc. Nhiều khán giả kêu gọi cấm sóng nữ diễn viên vì cho rằng cô là người của công chúng nhưng lại không giữ giới hạn đạo đức, sống buông thả, không mang lại những luồng năng lượng tích cực.