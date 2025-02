Mỹ nhân phim Sex is Zero khoe nhan sắc gây sốc ở Việt Nam, chỉ 1 bức ảnh mà khiến cả MXH chấn động

Nữ diễn viên Ham So Won, người từng nổi đình đám với bộ phim 18+ Sex is Zero mới đây bất ngờ trở thành chủ đề hot, liên tục leo top tìm kiếm trên Naver (cổng thông tin lớn nhất Hàn Quốc) vì khoe loạt hình ảnh mới tại Việt Nam. Theo như chia sẻ, cô đã tới TP. Hồ Chí Minh cùng con gái và có cuộc hội ngộ với chồng cũ kém 18 tuổi. Trong bức hình chụp cùng chồng cũ, mỹ nhân phim Sex is Zero để lộ mặt mộc cùng làn da căng bóng, không hề có dấu hiệu tuổi tác nào. Tuy hơn chồng cũ tới 18 tuổi nhưng nhìn bức hình ảnh, cư dân mạng đều cho rằng hai người trông không chênh lệch quá nhiều và Ham So Won thì trẻ trung tới khó ngờ.

Bức hình mới nhất của Ham So Won

Hiện tại, đã gần 1 ngày đăng tải nhưng những hình ảnh mới của Ham So Won vẫn leo top 5 tìm kiếm trên Naver. Tuy không phải một cái tên quá nổi tiếng trên màn ảnh nhưng cư dân mạng Hàn vẫn dành sự quan tâm cực lớn dành cho cô, nhất là khi cô còn cùng chồng cũ tới Việt Nam.

Ham So Won sinh năm 1976. Trong quá khứ, cô nổi tiếng vởi bẻ ngoài xinh đẹp, ngây thơ, có chút nổi loạn nhưng rất đáng yêu ở bộ phim Sex is Zero. Trong phim cô vào vai Kim Hyun Hee, một trong số 4 nữ chính. Dù không xuất hiện nhiều như Ha Ji Won hay 2 cô gái còn lại nhưng Ham So Won vẫn gây ấn tượng cực mạnh bởi vẻ ngoài nổi loạn, gu thời trang lạ mắt và nhất là một cảnh nóng khi say cực "dị".

Ham So Won (phải) trong phim Sex is Zero

Trước Sex is Zero, Ham So Won đã nổi tiếng khi chiến thắng ở cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc Thái Bình Dương năm 1997. Tuy sớm rẽ hướng sang diễn xuất nhưng nàng hậu lại không quá mặn mà với con đường này. Cô chỉ đóng đúng 3 bộ phim, sau đó giải nghệ từ năm 2003. Dù vậy Ham So Won vẫn luôn là cái tên được quan tâm bởi đời tư đầy thị phi, đặc biệt là cuộc hôn nhân với chồng cũ kém 18 tuổi. Hiện tại, một lần nữa Ham So Won lại được quan tâm vì những bức hình chụp cùng người đàn ông trẻ tuổi này.

Ngoài đời tư hay sự nghiệp ngắn ngủi thì Ham So Won còn là cái tên hot tại Hàn bởi nhan sắc quyến rũ. Khác với vẻ cá tính, đáng yêu thời Sex is Zero, ngoài đời, mỹ nhân họ Ham theo đuổi hình tượng gợi cảm, nóng bỏng. Hiện dù đã gần 50 tuổi nhưng cô vẫn bảo dưỡng nhan sắc rất tốt, thường xuyên khoe body nóng bỏng trên trang cá nhân của mình.

Ham So Won nổi tiếng vì sở thích khoe body gợi cảm trên MXH