Mỹ nhân phim giờ vàng VTV từng đóng con gái Công Lý sống ra sao khi bỏ showbiz?

NGỌC THANH/ VTC NEWS |

Được yêu mến với vai con gái của NSND Công Lý trong phim "Khi người đàn ông góa vợ bật khóc" nhưng diễn viên này lại bỏ showbiz, chọn cuộc sống kín tiếng.

Năm 2013, bộ phim Khi người đàn ông goá vợ bật khóc từng trở thành một hiện tượng trên màn ảnh nhỏ. Tác phẩm chinh phục người xem bởi câu chuyện tình cảm gia đình giản dị nhưng thấm đẫm cảm xúc.

Trong phim, NSND Công Lý hóa thân thành người cha đơn thân nuôi 3 cô con gái. Nữ diễn viên Quỳnh Trang gây ấn tượng và được khán giả yêu mến khi vào vai Ngọc Lan - cô chị cả dịu dàng, nữ tính - nhờ lối diễn tự nhiên.

- Ảnh 1.

Quỳnh Trang (ở giữa) trong phim "Khi người đàn ông goá vợ bật khóc".

Phim thu hút lượng người xem lớn, đa số bình luận đều là lời khen. Sau các tập chiếu, khán giả bình luận ngày một sôi nổi; nhiều người chia sẻ họ khóc rất nhiều khi xem phim. Có lẽ đã rất lâu mới có một tác phẩm truyền hình Việt Nam khiến khán giả cảm động và sống cùng phim ảnh như Khi người đàn ông góa vợ bật khóc.

Thành công của phim giúp cho dàn diễn viên có thêm nhiều người hâm mộ. Ngoài đời, Quỳnh Trang được nhận xét trẻ trung, rạng rỡ hơn nhiều so với hình ảnh hiền lành, nền nã trong phim.

- Ảnh 2.

Quỳnh Trang sở hữu nhan sắc xinh đẹp.

Sau đó, Quỳnh Trang tiếp tục góp mặt trong một số tác phẩm truyền hình khác như Bão qua làng, Bạch mã hoàng tử… Tuy nhiên, những vai diễn sau của cô đều không tạo được ấn tượng và khó vượt qua "cái bóng" của Khi người đàn ông góa vợ bật khóc .

Có thể đó là một phần nguyên nhân khiến Quỳnh Trang dù có bước đệm vững chắc nhưng không tiếp tục theo đuổi con đường diễn xuất. Cô tập trung phát triển công việc kinh doanh.

Nhiều năm qua, người đẹp gần như rút lui khỏi showbiz, không còn xuất hiện trên mạng xã hội và chọn cho mình cuộc sống kín tiếng, riêng tư.

- Ảnh 3.

Quỳnh Trang chọn cuộc sống kín tiếng.

Cho đến gần đây, thông tin về Quỳnh Trang vẫn được nhiều khán giả săn lùng trên mạng xã hội vì đã lâu không thấy cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ. Trên thực tế, khoảng 3 năm trở lại đây, nữ diễn viên gần như không còn đăng tải hình ảnh hay thông tin trên mạng. Bài đăng mới nhất của cô trên trang cá nhân là vào đầu năm 2023.

Nhiều khán giả cảm thấy tiếc nuối vì Quỳnh Trang không còn đóng phim, dù từng được kỳ vọng trở thành một trong những mỹ nhân nổi bật của phim giờ vàng VTV.

Choáng ngợp khung cảnh tại công trình top đắt đỏ nhất thế giới ở Việt Nam: Rộng 25.000m2 bên bờ Hồ Tây

01:34
