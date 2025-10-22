"Mỹ nhân phim giờ vàng VFC" bầu lần 3 với chồng doanh nhân bí ẩn hơn 11 tuổi?

9 tháng trước, diễn viên Hương Giang hạnh phúc thông báo đã sinh con thứ hai. "Quyết toán cuối năm: lãi Ngưu Ma Vương + Hồng Hài Nhi. Cảm ơn cuộc đời!", cô viết. Trước khi có hạnh phúc như hiện tại, cô từng trải qua 1 lần đổ vỡ hôn nhân. Dù đã đồng hành bên nhau một thời gian khá lâu nhưng Hương Giang vẫn giấu kín danh tính của bạn trai.

Mới đây, cô viết bài đăng dài chia sẻ quan điểm về chuyện kết hôn. Diễn viên Hương Giang viết: "Kết hôn hay không kết hôn đều sẽ có những hối hận. Kết hôn cần tu trong từng bữa ăn, giấc ngủ, lời nói, hành xử. Độc thân cần tu trong từng giây phút đối diện chính mình, khi không có ai bên cạnh để làm chỗ dựa. 'Mọi con đường đều đi qua thung lũng. Và chỉ ai không quay đầu mới thấy được bình minh'. Vậy nên, đừng hỏi: 'Tôi nên kết hôn hay không?' Hãy hỏi: 'Tôi đã sẵn sàng sống tỉnh thức với lựa chọn của mình chưa?'. Vì điều làm nên hạnh phúc không nằm ở tờ giấy hôn thú... Mà ở chỗ: mỗi ngày, bạn có đang sống thật với trái tim mình không?".

Tuy nhiên, cư dân mạng đổ dồn sự quan tâm vào hình ảnh đính kèm bài viết này. Trong bức hình, diễn viên Hương Giang lộ diện với vẻ ngoài dịu dàng, vòng 2 lớn rõ. Cư dân mạng liền đặt nghi vấn cô đang mang thai lần thứ 3.

Diễn viên Hương Giang thông báo gia đình có thêm thành viên mới vào tháng 1/2025

Mới đây, cô tiếp tục vướng nghi vấn mang thai lần thứ 3 khi đăng tải hình ảnh lộ vòng 2 lớn rõ

Hiện tại, diễn viên vẫn giấu kín diện mạo của bạn trai với công chúng

Tháng 2/2024, diễn viên Hương Giang xác nhận đã có bạn trai mới và cho biết anh không hoạt động trong lĩnh vực giải trí. Nữ diễn viên từng gây tranh luận vì liên tục đăng ảnh giấu mặt bạn trai. Đáp lại, Hương Giang cho rằng cô không tiết lộ diện mạo cũng như danh tính nửa kia để tránh sự gièm pha, bình luận tiêu cực. Nữ diễn viên khẳng định công khai hay không là quyết định của bản thân.

Hương Giang từng chia sẻ: "Bạn trai tôi là người sống hướng nội nên ngại xuất hiện trên truyền thông. Đó cũng là lý do tôi chưa công khai hình ảnh. Anh ấy chỉ là người bình thường, không hoạt động nghệ thuật, không phải người trong showbiz . Khi nào có dự định kết hôn, tôi thông báo tới khán giả".

Hương Giang cho biết bạn trai hơn cô 11 tuổi, là người nhẹ nhàng, điềm tĩnh

Tháng 7 vừa qua, Hương Giang khoe giấy chứng nhận đã đăng ký kết hôn với bạn trai doanh nhân

Hương Giang sinh năm 1989, là diễn viên tay ngang. Cô gây ấn tượng khi xuất hiện trong một số dự án phim truyền hình như Cô gái nhà người ta, Lặng yên dưới vực sâu, Sống chung với mẹ chồng, Mùa hoa tìm lại, Đừng làm mẹ cáu, Món quà của cha…

Trước khi có được hạnh phúc viên mãn như hiện tại, Hương Giang đã từng trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân. Cô kết hôn ở tuổi 21, khi vẫn còn là sinh viên năm tư và phát hiện mình mang thai con gái đầu lòng. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân giữa Hương Giang và chồng cũ chỉ kéo dài 6 năm.