Mỹ nhân phim giờ vàng lên tiếng về cái chết của con trai 1 tuổi sau cơn co giật: “Mọi chuyện chưa rõ ràng"

Hồi tháng 5/2023, công ty quản lý của nữ diễn viên Park Bomi (phim giờ vàng Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon) thông báo Simon - con trai cô và cầu thủ bóng đá Park Yohan - đã qua đời sau cơn co giật do sốt. Tới nay, mỹ nhân họ Park mới chính thức lên tiếng về sự ra đi đột ngột của con trai 1 tuổi.

Theo đó, nữ diễn viên vừa cùng ông xã xuất hiện trên chương trình Our Baby Was Born Again vào hôm 28/10 và tiết lộ con trai cô mất không phải vì bị co giật do sốt: "Nguyên nhân cái chết vẫn chưa rõ ràng. Bệnh viện cũng không tìm ra được nguyên nhân. Họ nói rằng đã thực hiện tất cả các phương cách có thể rồi. Con tôi qua đời không phải do co giật sau cơn sốt và phía bệnh viện đã không tìm được nguyên nhân. Ngay hôm trước khi con tôi bị sốt, bé vẫn chơi rất vui vẻ với bạn bè và ăn uống ngon miệng. Vào ngày hôm đó, con tôi trông cũng rất khỏe mạnh. Nhưng rồi Simon đột nhiên bị sốt vào lúc rạng sáng. Chồng tôi lúc đó đang thi đấu ở Namhae".

Nữ diễn viên Park Bomi khẳng định nguyên nhân con trai qua đời không phải đến từ cơn co giật do bị sốt

Park Bomi cho biết biến cố xảy đến với gia đình cô quá nhanh: "Sốt là chuyện bình thường ở trẻ nhỏ nên ban đầu tôi cho con uống thuốc hạ sốt. Thấy nhiệt độ của thằng bé giảm nên tôi cũng không nghi ngờ điều gì. Nhưng đến sáng thì mặt con tôi đỏ bừng lên rồi tôi tự mình đưa thằng bé tới phòng khám nhi. Lúc đó phòng khám có tận 23 người đang chờ thăm khám, cộng thêm số ca nhiễm COVID-19 khi ấy đang tăng nữa. Simon vốn là đứa trẻ ít khóc, nhưng lúc ở phòng khám, thằng bé đã khóc rất nhiều. Vì con khóc quá to nên tôi nghĩ không thể chờ đợi thêm được nữa. Vậy nên, tôi đã gọi điện cho 1 cặp vợ chồng hàng xóm thân thiết rồi nhờ họ chở con trai mình đến bệnh viện bằng xe hơi".

"Lúc đang trên đường đi, đột nhiên con trai bị cứng đờ rồi mềm nhũn ra trong vòng tay tôi. Đến phòng cấp cứu, tôi vội gọi cho chồng và mẹ rồi thông báo rằng ‘Con nghĩ Simon đã mất rồi. Thằng bé không tỉnh lại’. Chồng tôi chỉ còn 2 phút nữa là bắt đầu thi đấu, nhưng nghe tôi nói qua điện thoại, anh ấy tỏ ra vô cùng bàng hoàng rồi đã ngay lập tức đặt vé để tới bệnh viện", nữ diễn viên Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon đau xót nhớ lại thời khắc đen tối trong cuộc đời cô.

Park Bomi không cầm được nước mắt khi nhắc tới con trai trên sóng truyền hình

Khi cấp cứu con trai 1 tuổi ở bệnh viện, đã có lúc Park Bomi tin vào phép màu. Ở phòng cấp cứu, các nhiều nhân viên y tế đã cố gắng cứu chữa Simon, nhưng bé đã rơi vào tình trạng ngừng tim. Sau 40 phút, bỗng nhiên có phép màu xảy ra khi tim bé đã đập trở lại. Tuy nhiên, vì thời gian ngừng tim quá lâu nên đội ngũ y tế đã kiểm tra kỹ càng tình hình của bé trước khi đưa ra phương án tiếp theo. Kết quả, não Simon hoàn toàn không có phản ứng gì và bé đã được chuyển gấp vào phòng chăm sóc đặc biệt trước khi qua đời.

Park Bomi rưng rưng nước mắt: "Tôi nghĩ có lẽ tim Simon đập trở lại là để con có cơ hội nói lời tạm biệt và ở cùng bố mẹ thêm 1 thời gian nữa".

Nữ diễn viên đau xót nhớ lại những ngày cuối cùng được ở bên con trai 1 tuổi: "Nhìn thấy con trai nằm trong phòng bệnh 1 mình khiến trái tim tôi đau nhói. Tôi đã mua 1 chiếc máy ghi âm, thu âm giọng nói của các thành viên trong gia đình mỗi ngày rồi đặt bên cạnh chỗ Simon nằm".

Tới nay Park Bomi mới lần đầu lên tiếng về sự ra đi của con trai 1 tuổi Simon

Park Bomi sinh năm 1989, ra mắt với tư cách nghệ sĩ hài trên đài KBS vào năm 2014. Sau đó, cô chuyển sang làm diễn viên và xuất hiện trong nhiều bộ phim truyền hình ăn khách như Cô Nàng Mạnh Mẽ Do Bong Soon, Mr. Sunshine... Nữ diễn viên kết hôn với cầu thủ bóng đá Park Yohan hồi năm 2020 và sinh con trai đầu lòng Simon vào 2 năm sau đó. Nữ diễn viên vừa hạ sinh con gái cách đây không lâu.