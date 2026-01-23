Mỹ nhân phim giờ vàng kết hôn, Huyền Lizzie - Hà Việt Dũng cùng dàn sao tham dự

Vào cuối năm 2025, diễn viên Kiều My đã được bạn trai Đức Duy cầu hôn ở Hàn Quốc. Đảm nhận vai diễn trong bộ phim giờ vàng Cách em 1 milimet, tên tuổi của Kiều My nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả.

Tối 22/1, đám cưới của nữ diễn viên sinh năm 1996 và bạn trai doanh nhân đã được tổ chức ở một khách sạn sang trọng ở Hà Nội. Ngày vui của cặp đôi có sự tham gia của đông đảo sao nổi tiếng trong showbiz Việt như Huyền Lizzie, Hà Việt Dũng, Trọng Lân, Huỳnh Anh, Mạnh Dũng...

Trong ngày trọng đại, cô dâu Kiều My xuất hiện rạng rỡ, nở nụ cười tươi hạnh phúc khi bước sang một hành trình mới với bạn trai Đức Duy. Suốt thời gian qua, nữ diễn viên 9x nhiệt tình chia sẻ và thông tin đám cưới trên mạng xã hội.

Hôn lễ của diễn viên Kiều My và bạn trai doanh nhân diễn ra vào tối 22/1. Nguồn: Kiều My

Ngày vui của cặp đôi được tổ chức ở khách sạn sang trọng tại Hà Nội. Ảnh: FBNV

Dàn diễn viên là Hà Việt Dũng, Huỳnh Anh, Huyền Lizzie, Huỳnh Anh… đã đến chung vui với người đẹp. Ảnh: Tổng hợp

Tháng 11/2025, Kiều My gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh được bạn trai cầu hôn lãng mạn tại Hàn Quốc. Trong khoảnh khắc đáng nhớ, cặp đôi không ngần ngại thể hiện những cử chỉ ngọt ngào, tình cảm. Nữ diễn viên hạnh phúc viết: “Ngày đẹp trời, tôi nói đồng ý”. Trước khi quyết định tiến tới hôn nhân, Kiều My và bạn trai đã có nhiều năm gắn bó, đồng hành cùng nhau.

Chia sẻ thêm về nửa kia, Kiều My cho biết chồng sắp cưới không phải đại gia như những lời đồn đoán. Anh là người Hà Nội, làm việc trong lĩnh vực tài chính và có xuất thân gia đình bình thường. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên vẫn tiếp tục theo đuổi con đường nghệ thuật. Cô dự định tham gia thêm 1–2 vai diễn trước khi tạm nghỉ vài năm để sinh con, dành trọn vẹn thời gian chăm sóc và vun vén cho tổ ấm nhỏ.

Vào tháng 11/2025, Kiều My đăng tải loạt ảnh được bạn trai cầu hôn tại Hàn Quốc. Ảnh: FBNV

Kiều My và ông xã đã gắn bó nhiều năm trước khi quyết định về chung một nhà. Ảnh: FBNV

Kiều My sinh năm 1996, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình miền Bắc. Trước khi bén duyên với diễn xuất, cô hoạt động nổi bật trong vai trò người mẫu ảnh, đồng thời tham gia nhiều sân chơi về âm nhạc và thời trang. Nữ diễn viên từng giành giải Ba cuộc thi Tiếng hát dân ca Hà Nội 2009, đồng thời được biết đến là Đại sứ HotVTeen khu vực miền Bắc năm 2012.

Trên màn ảnh nhỏ, Kiều My ghi dấu ấn qua loạt phim như Hôn nhân trong ngõ hẹp, Zippo, Mù tạt và Em, Cả một đời ân oán... và gần nhất là Cách em 1 milimet. Khi chia tay dự án phim Cách em 1 milimet, cô bày tỏ sự xúc động: “Vậy là chính thức hết vai rồi. 4 tháng đồng hành cùng Cách em 1 milimet thật sự rất tuyệt vời. My đã một lần nữa được yêu. Cảm ơn những người đồng nghiệp, toàn bộ ê-kíp làm phim và đặc biệt khán giả đã luôn yêu thương”.