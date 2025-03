Mỹ nhân phim 18+ nổi nhất màn ảnh Hàn hiện tại: Body đốt mắt người nhìn, nhan sắc đã đẹp còn sang

Với các khán giả yêu phim Hàn, Park Ji Hyun là một cái tên không còn xa lạ. Mới đây, cô trở thành nữ chính trong bộ phim 18+ Nghề Siêu Khó Nói, một tác phẩm đang thu hút sự quan tâm từ công chúng, đứng thứ 4 trong bảng xếp hạng doanh thu tại phòng vé Việt cuối tuần qua. Trong bài viết này, hãy cùng tìm hiểu những điều đáng chú ý nhất về cô nàng này.

Park Ji Hyun là mỹ nhân phim 18+ nổi nhất nhì dạo gần đây

Park Ji Hyun đảm nhận vai nữ chính Dan Bi trong phim 18+ Nghề Siêu Khó Nói.

Ở bộ phim 18+ Nghề Siêu Khó Nói, Park Ji Hyun đảm nhận vai nữ chính Dan Bi. Cô ấp ủ giấc mơ trở thành một tác giả truyện thiếu nhi. Dẫu vậy, cuộc đời lại rất trớ trêu với Dan Bi khi mà hiện tại, cô lại làm việc tại Đội Bảo vệ Thanh thiếu niên, một nơi chuyên kiểm duyệt nội dung khiêu dâm bất hợp pháp.

Thế nhưng những sự trái ngang dành cho Dan Bi chưa dừng lại ở đây. Trong một khoảnh khắc bất cẩn, Dan Bi gây tai nạn cho ông trùm truyện người lớn Hwang. Vụ việc này khiến cô mắc vào khoản nợ 100 nghìn USD. Đây là một số tiền khổng lồ mà Dan Bi không biết bao giờ mới kiếm nổi với đồng lương hiện tại. Cuối cùng, cô đành "bán mình cho tư bản", dùng ngòi bút của mình để viết nên những áng văn khiến người đọc đỏ mặt tía tai.

Dù Nghề Siêu Khó Nói là một bộ phim gắn mác 18+ và có những cảnh quay cực kỳ nóng bỏng, dẫu vậy thực tế thì Park Ji Hyun lại không "cởi". Tuy nhiên hồi cuối năm ngoái, Park Ji Hyun từng gây sốt mạng xã hội với loạt cảnh khỏa thân hết sức táo bạo trong bộ phim Người Giấu Mặt.

Cho những ai chưa biết, tác phẩm Người Giấu Mặt chứng kiến lần đầu tiên Park Ji Hyun đóng cảnh nóng trên màn ảnh. Điều này dĩ nhiên thu hút nhiều sự chú ý. Dẫu vậy, nữ diễn viên không chỉ gây ấn tượng bằng việc khoe thân mà khả năng diễn xuất, tạo chemistry cùng hai bạn diễn Song Seung Hun và Cho Yeo Jeong cũng được đánh giá cao.

Park Ji Hyun trong tác phẩm điện ảnh 18+ Người Giấu Mặt đóng cùng Song Seung Hun và Cho Yeo Jeong.

Góp mặt trong loạt siêu phẩm xịn sò

Với việc góp mặt trong 2 tác phẩm điện ảnh 18+, Park Ji Hyun trở thành một trong những mỹ nhân Hàn được chú ý nhiều trong khoảng thời gian gần đây. Thế nhưng nói vậy không có nghĩa là trước đó cô không nổi tiếng.

Không phải minh tinh hạng A đình đám như Song Hye Kyo, Son Ye Jin hay Kim Go Eun, tuy nhiên Park Ji Hyun cũng để lại những dấu ấn riêng trong lòng công chúng yêu phim với loạt vai diễn đáng chú ý ở cả địa hạt truyền hình lẫn điện ảnh.

Ở mảng truyền hình, Park Ji Hyun có những vai phụ đáng chú ý trong phim Khi Nhà Vua Yêu và Nhà sử học tân binh Goo Hae Ryung. Năm 2020, Park Ji Hyun có vai nữ chính ấn tượng trong phim Anh Có Thích Brahms? đóng cùng Park Eun Bin, Kim Min Jae và Kim Sung Cheol. Một bộ phim khác cũng rất hay mà Park Ji Hyun đảm nhận một nhân vật thuộc tuyến chính, đó là Chạy Đến Bên Em Với Vận Tốc 493km chiếu năm 2022.

Cũng trong năm 2022, Park Ji Hyun còn gây ấn tượng mạnh khi xuất hiện trong siêu phẩm Cậu Út Nhà Tài Phiệt. Dù chỉ đảm nhận vai nữ phụ, thế nhưng Park Ji Hyun được khen ngợi nhờ vẻ đẹp xinh sang đầy khí chất. Thời điểm phim chiếu, nhiều khán giả còn nói rằng nhìn tạo hình của Park Ji Hyun, họ liên tưởng tới Lee Boo Jin - công chúa Samsung, đồng thời là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của khách sạn nổi tiếng Shilla.

Visual xinh sang hết nấc của Park Ji Hyun trong Cậu Út Nhà Tài Phiệt.

Với mảng điện ảnh, trước Nghề Siêu Khó Nói và Người Giấu Mặt, Park Ji Hyun từng góp mặt ở 7 dự án phim khác nhau nhưng chỉ với các vai phụ. Trong số này, đáng chú ý nhất là tác phẩm Bàn Tay Diệt Quỷ hợp tác cùng bộ đôi mỹ nam đình đám Park Seo Joon cùng với Woo Do Hwan.

Năm 2025 này, ngoài Nghề Siêu Khó Nói thì Park Ji Hyun sẽ còn gặp khán giả ở bộ phim You And Everything Else. Đây là tác phẩm thuộc thể loại đời sống - lãng mạn, do Park Ji Hyun, Kim Go Eun và Kim Gun Woo đóng chính. Hiện chưa có thời gian chiếu cụ thể nhưng tác phẩm này dự kiến sẽ lên sóng trong quý 3.

Một vài hình ảnh đẹp khác của Park Ji Hyun:

Bộ phim Nghề Siêu Khó Nói có sự tham gia của Park Ji Hyun hiện đang chiếu tại các rạp trên toàn quốc.