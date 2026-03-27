Mỹ nhân nhan sắc 17 năm không đổi: Sự nghiệp tan tành ở tuổi 19, cưới chồng cầu thủ không được yên thân

Jiyeon (T-ara) là một trong những nhan sắc nổi bật của Kpop thế hệ thứ hai. Sở hữu visual sáng và trẻ trung, cô là một trong những cây hút fan hàng đầu của T-ara. Dẫu vậy, sự nghiệp và đường tình duyên lận đận của cô để lại nhiều tiếc nuối trong lòng công chúng.

Ra mắt từ năm 2009, Jiyeon nhanh chóng thu hút được sự quan tâm lớn nhờ đôi mắt mèo sắc sảo và thần thái sang chảnh khó ai bì kịp. Cô luôn nằm trong top visual đỉnh cao nhất của Kpop thế hệ thứ 2. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, Jiyeon đã gây chú ý mạnh mẽ với danh xưng "tiểu Kim Tae Hee" nhờ nhan sắc cuốn hút, sắc sảo. Nắm giữ vai trò là visual, cô nghiễm nhiên trở thành thỏi nam châm thu hút sự chú ý của công chúng, góp phần không nhỏ vào thành công chung của cả nhóm.

Cùng với sự nổi bật của Jiyeon, T-ara liên tục oanh tạc các bảng xếp hạng âm nhạc thời bấy giờ với hàng loạt hit quốc dân như Bo Peep Bo Peep , Roly-Poly , Cry Cry , Lovey-Dovey và Day By Day . Lúc này, Jiyeon cùng T-ara vươn lên mạnh mẽ và được giới chuyên môn lẫn khán giả đánh giá là đối thủ duy nhất có khả năng đe dọa vị trí của SNSD. T-ara nhanh chóng trở thành tên tuổi nổi bật khắp châu Á, đặc biệt tại thị trường Việt Nam và Trung Quốc, nhóm sở hữu một lượng fan hâm mộ khổng lồ và vô cùng cuồng nhiệt.

Không chỉ giới hạn ở việc ca hát, sự nghiệp diễn xuất của Jiyeon cũng rực rỡ không kém cạnh. Cô ghi dấu ấn mạnh mẽ qua các bộ phim truyền hình đình đám, gắn liền với giới trẻ như Cao Thủ Học Đường , Dream High 2 . Tương lai của nữ thần tượng dường như vô cùng rộng mở cho đến khi biến cố ập đến.

Năm 2012, đúng vào thời điểm T-ara đang ở trên đỉnh cao vinh quang, scandal bắt nạt thành viên Hwayoung bất ngờ nổ ra. Sự thao túng truyền thông tinh vi từ phía Hwayoung đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện, biến Jiyeon và các thành viên T-ara thành "tội đồ quốc dân" trong mắt công chúng Hàn Quốc. Là gương mặt đại diện và nổi tiếng nhất nhóm, Jiyeon nghiễm nhiên hứng trọn mũi dùi dư luận. Khi đó, Jiyeon chỉ mới vừa tròn 19 tuổi.

Cô bị gắn mác "gái hư", bị soi mói từng biểu cảm, từng thái độ biểu diễn trên sân khấu. Áp lực dư luận khủng khiếp dẫn đến việc sự nghiệp ca hát và diễn xuất vốn đang rất phát triển của cô bị đóng băng hoàn toàn. Hàng loạt hợp đồng quảng cáo bị hủy bỏ, các vai diễn bị cắt giữa chừng, và mỗi lần xuất hiện đều bị netizen Hàn Quốc công kích dữ dội. Dù sau đó nhóm vẫn tiếp tục nỗ lực tung ra các sản phẩm âm nhạc xuất sắc, được đánh giá cao về chất lượng như Number 9 hay Sugar Free , T-ara vẫn bị khán giả quê nhà lạnh nhạt và hắt hủi.

Nhiều năm sau, sự thật mới được phơi bày rõ ràng rằng Hwayoung mới chính là người gây rối, lười biếng và tự tạo ra scandal. T-ara chính thức được minh oan, nhưng thời hoàng kim rực rỡ nhất của Jiyeon đã vĩnh viễn bị đánh cắp và không bao giờ có thể lấy lại được.

Giữa lúc bị tẩy chay tại quê nhà, nhờ cộng đồng fandom quốc tế vững mạnh, đặc biệt là tại thị trường Trung Quốc, T-ara vẫn duy trì được hoạt động. Nhóm trở thành một trong những nhóm nhạc Hàn Quốc nổi tiếng nhất tại đất nước tỷ dân, liên tục tổ chức các tour diễn và thu hút lượng lớn khán giả. Năm 2014, Jiyeon cũng chứng minh được sức hút cá nhân khi ra mắt với tư cách nghệ sĩ solo cùng mini-album Never Ever , tạo được tiếng vang nhất định.

Sau khi hợp đồng với công ty chủ quản MBK Entertainment kết thúc vào năm 2017, Jiyeon bắt đầu hành trình hoạt động tự do. Đáng chú ý, vào năm 2018, ngay sau khi rời công ty cũ, cô đã có một quyết định bất ngờ khi chọn kết hợp cùng nam ca sĩ Việt Nam - SOOBIN trong bài hát Đẹp Nhất Là Em .

Ca khúc được phát hành với hai phiên bản Hàn - Việt. Lần này, Jiyeon đã khiến toàn bộ netizen Việt Nam ngỡ ngàng vì khả năng phát âm tiếng Việt cực kỳ rõ chữ, tự nhiên và ngọt ngào. Bài hát lập tức nhận được sự quan tâm lớn tại Việt Nam lúc bấy giờ, một lần nữa chứng minh sức hút "chưa bao giờ hạ nhiệt" của mỹ nhân nhà T-ara đối với khán giả hình chữ S.

Sau những lận đận trong sự nghiệp, công chúng từng hy vọng Jiyeon sẽ có một cái kết đẹp trong tình yêu. Tháng 12/2022, Jiyeon kết hôn với cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun. Những vlog mật ngọt và cuộc sống tân hôn lãng mạn thời kỳ đầu khiến người hâm mộ tin rằng mỹ nhân sinh năm 1993 cuối cùng đã tìm được bến đỗ bình yên cho cuộc đời mình. Thế nhưng, mọi thứ bắt đầu rạn nứt vào giữa năm 2024. Hwang Jae Gyun vướng vào một vụ xô xát bạo lực trên sân bóng. Dù hoàn toàn không liên quan đến sự việc, Jiyeon lại trở thành bia đỡ đạn.

Netizen tràn vào trang cá nhân của cô, tấn công bằng những lời lẽ tiêu cực. Áp lực dư luận cùng những vấn đề nội bộ đã đẩy cuộc hôn nhân đến bờ vực. Đến tháng 10/2024, hai người chính thức đệ đơn ly hôn ra tòa do "không thể vượt qua sự khác biệt về tính cách", chấm dứt chưa đầy 2 năm hôn nhân ngắn ngủi và đầy ồn ào.

Bỏ lại sau lưng những tổn thương và ồn ào tình cảm, Jiyeon của hiện tại đang tập trung toàn lực vào công việc. Cô tích cực tham gia các dự án điện ảnh mới, chăm chỉ đi fan meeting quốc tế để giao lưu với những người hâm mộ vẫn luôn sát cánh bên mình. Sở hữu nhan sắc vượt trội, dường như không già đi theo năm tháng, nhưng sự nghiệp chông gai và đường tình duyên trắc trở của Jiyeon vẫn luôn là một chủ đề để lại nhiều xót xa và tiếc nuối cho khán giả.