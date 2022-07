Là một trong những mỹ nhân đang được săn đón của màn ảnh Hollywood, Emilia Clarke vừa qua đã gây bất ngờ với khán giả khi lần đầu tiết lộ chi tiết về bệnh tình của mình. Hóa ra không như mọi người vẫn nghĩ, căn bệnh liên quan đến não bộ này đã suýt khiến cô thiệt mạng, thậm chí để lại hậu quả không thể vãn hồi, khiến nữ diễn viên gần như nghĩ đến việc từ bỏ sự nghiệp vừa chớm nở.



Emilia Clarke từng mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng, song đã hồi phục thần kỳ

Bất ngờ xuất hiện trên một chương trình phỏng vấn gần đây, Emilia Clarke đã tiết lộ về bệnh tình của mình vào năm 2011 - thời điểm cô bắt đầu ghi hình cho Game of Thrones . Thời điểm đó, Clarke phát hiện bản thân mắc bệnh phình mạch máu não, khiến cô phải mất thời gian dài để hồi phục, đồng nghĩa với việc gặp vô vàn khó khăn khi tham gia diễn xuất với vai Mẹ Rồng trong 2 năm đầu tiên.

Mỹ nhân sinh năm 1986 cho biết cô gặp tình trạng phình mạch não 2 lần, vào năm 2011 và 2013. Cũng trong buổi phỏng vấn lần này, Emilia Clarke đã lần đầu tiên chia sẻ chi tiết về căn bệnh, đồng thời thú nhận đã bị "mất một phần não". Cô chia sẻ: "Tôi có một phần não giờ đây không còn hoạt động nữa. Thật thần kỳ vì tôi vẫn có thể nói chuyện rành mạch dù chỉ rất ít khi, và sống bình thường mà không gặp trở ngại gì đáng kể. Tôi nằm trong số lượng rất, rất, rất ít những người sống sót khi mắc bệnh này".

"Việc máu không đi đến được não khiến cho một phần của nó bị biến mất", Emilia Clarke cho biết

Ngôi sao Game of Thrones phát hiện cô "mất một phần não bộ" khi trải qua một số đợt siêu âm, qua đó biết được tình trạng của mình không lạc quan như những gì cô từng chia sẻ với truyền thông trước đó. Tuy nhiên trải qua đợt phẫu thuật vào năm 2013, Clarke đã gần như hồi phục và trở lại với cuộc sống bình thường, một điều hiếm hoi và may mắn với người mắc căn bệnh này.

Emilia Clarke vẫn có thể nói chuyện và sinh hoạt bình thường sau khi mắc bệnh

Ngay sau khi phẫu thuật vào năm 2013, Emilia Clarke lập tức trở lại với Game of Thrones, và cô cũng thấy hạnh phúc khi ekip tiếp nhận mình. Kể từ đó, mỹ nhân vẫn tham gia không ít tựa phim đình đám như Me Before You, Solo: A Star Wars Story, Last Christmas,... hay sắp tới là bom tấn Secret Invasion của Vũ trụ điện ảnh Marvel.

Tuy nhiên thành tựu lớn nhất của nữ diễn viên hiện tại vẫn là hoàn thành vai "Mẹ Rồng" Daenerys vô cùng xuất sắc trong series dài hơi Game of Thrones.

Emilia Clarke vẫn đóng phim, đạt thành công lớn sau đợt phẫu thuật năm 2013

Ở tuổi 36, Emilia Clarke trông vô cùng xinh đẹp, khỏe mạnh và lạc quan. Nếu cô không chia sẻ về bệnh tình nguy hiểm của mình thì chắc chắn không ai có thể nhận ra hay phán đoán được chỉ dựa trên tình trạng, vẻ ngoài của cô. Hiện tại Clarke còn là người sáng lập của SameYou - quỹ từ thiện giúp đỡ những bệnh nhân mắc tổn thương não và đột quỵ như một cách để hỗ trợ, san sẻ với những ai gặp tình trạng tương tự như cô.

Emilia Clarke truyền cảm hứng đến khán giả nhờ câu chuyện "vượt ải" bệnh tật

