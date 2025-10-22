Mỹ nhân này đẻ sớm 1000 năm thì giai nhân thời cổ thất sủng hết: Đây mới gọi là quốc sắc thiên hương!

Mới đây, Cúc Tịnh Y đã gây chú ý với tạo hình mỹ nhân Tây Vực đẹp nao lòng ở bộ phim Lai Chiến. Trong loạt ảnh được chia sẻ, nàng thơ sinh năm 1994 diện trang phục trắng tinh khôi cùng mái tóc xoăn dài buông xõa, khiến khung hình như phủ lên một lớp sương huyền ảo.

Bên cạnh chiếc áo trắng, phụ kiện đội đầu đính được thiết kế tỉ mỉ, cầu kỳ cũng góp phần tạo nên vẻ đẹp của cô nàng. Nhìn tổng thể, vẻ đẹp của Cúc Tịnh Y vừa mang nét Á Đông, vừa có nét thần bí phương Tây.

Tạo hình theo phong cách mỹ nhân Tây Vực gây sốt của Cúc Tịnh Y.

Dù chỉ là những bức hình hậu trường, thế nhưng mỹ nhân sinh năm 1994 vẫn gây sốt vì quá đẹp.

Tất nhiên tạo hình đẹp là một chuyện, trạng thái nhan sắc của nữ diễn viên cũng rất tốt. Làn da trắng mịn, ngũ quan sắc sảo, Cúc Tịnh Y khiến người xem không khỏi cảm thán rằng nếu đây không phải tạo hình phim mà cô thực sự là mỹ nhân thời cổ, vậy thì ngàn vạn giai nhân cũng chỉ có thể làm nền, tứ đại mỹ nhân nổi tiếng có lẽ sẽ biến thành ngũ đại mỹ nhân.

Thực tế, bên cạnh tạo hình dị vực nói trên thì Cúc Tịnh Y còn có rất nhiều tạo hình đẹp khác ở bộ phim cổ trang Lai Chiến. Một tạo hình khác cũng được khán giả khen ngợi rất nhiều dạo gần đây, đó là bộ trang phục với tông màu đen từ đầu đến chân của cô nàng. Đáng chú ý, đây là tạo hình của Cúc Tịnh Y trong cảnh leak đậm tính thẩm mỹ đang viral, nơi nhân vật A Đại chiến đấu với sư phụ Tiêu Dật Hàn.

Một tạo hình khác cũng rất được lòng người hâm mộ của Cúc Tịnh Y ở bộ phim Lai Chiến.

Cảnh đấu võ đầy tính thẩm mỹ của Cúc Tịnh Y trên phim trường Lai Chiến.

Nói thêm về Lai Chiến, đây là dự án ngôn tình cổ trang tiên hiệp do Cúc Tịnh Y và Trương Vân Long đóng chính. Trong phim, Cúc Tịnh Y đảm nhận vai nữ chính A Đại, người vốn là một kẻ ăn xin nhưng nhờ gặp được tiên nhân Tiêu Dật Hàn (Trương Vân Long) mà thay đổi số phận, trở thành đệ tử của phái Tiên Linh.

Câu chuyện phim trở nên gay cấn khi Tiêu Dật Hàn quyết định phản bội sư môn, A Đại và Tiêu Dật Hàn cũng ân đoạn nghĩa tuyệt. Tuy nhiên, Tiêu Dật Hàn và A Đại sau khi trải qua muôn vàn nguy hiểm cũng hóa giải những hiểu lầm để ở bên nhau.