Mỹ nhân nào giàu nhất dàn nữ chính Sex and the City? Sở hữu khối tài sản 5.000 tỷ đồng, bỏ xa 3 diễn viên còn lại

Bộ phim "Sex and the City" của đài HBO từng tạo nên cơn sốt và có sức ảnh hưởng mạnh mẽ cho lối sống của phụ nữ trên toàn thế giới kể từ khi lên sóng vào năm 1998. "Sex and the City" kể về cuộc sống 4 người phụ nữ ở tuổi 30-40 tại New York (Mỹ) cùng những vấn đề liên quan đến thời trang, sự nghiệp, tiền bạc và tình yêu. Bộ phim đã đưa dàn diễn viên chính Sarah Jessica Parker, Kim Cattrall, Kristin Davis và Cynthia Nixon trở thành siêu sao được săn đón.



Dàn nữ chính trong "Sex and the City"

Bên cạnh câu chuyện xoay quanh sự nghiệp, hôn nhân, khối tài sản của 4 nữ chính cũng được khán giả quan tâm. Vậy ai là mỹ nhân giàu nhất trong dàn diễn viên bộ phim đình đám này?

1. Sarah Jessica Parker (200 triệu USD ~ 5.032 tỷ đồng)

Sarah Jessica Parker thủ vai biên tập Carrie Bradshaw trong phim, ghi dấu ấn với phong cách thời trang thời thượng. Nữ diễn viên nhận được 50 triệu USD (1.200 tỷ đồng) cho 3 mùa đầu tiên của "Sex and the City", khoảng 1 triệu USD/tập (25 tỷ đồng) và mức cát-xê tăng lên ngưỡng 3,2 triệu USD/tập (80 tỷ đồng) từ mùa 4 khi Sarah đóng vai trò sản xuất phim.

Sau khi Sex and the City đóng máy, nữ diễn viên còn có nhiều dự án thành công khác như The Family Stone (2005), Failed to Launch (2006), Divorce (2016-2019)… Bên cạnh vai trò diễn viên, Sarah Jessica Parker còn doanh nhân, người truyền cảm hứng cho nhiều phụ nữ về phong cách, lối sống. Nữ chính "Sex and the City" lập công ty sản xuất Pretty Matches vào năm 2005, chuyên sản xuất các chương trình cho HBO và nhiều mạng lưới truyền hình khác.

Sarah Jessica Parker cũng là gương mặt đại diện cho một số thương hiệu, từng được bình chọn là Biểu tượng thời trang của năm. Ngôi sao sinh năm 1965 còn thành công trong kinh doanh với thương hiệu thời trang bán giày cao gót, nước hoa và phụ kiện. Chỉ trong năm 2010, nữ diễn viên đã kiếm được 18 triệu USD (452 tỷ đồng) nhờ vào việc bán nước hoa.

Với khối tài sản 200 triệu USD, chưa tính tài sản tích luỹ của chồng cô là diễn viên Matthew Broderick, Sarah chính là nữ diễn viên giàu nhất "Sex and the City". Gia đình Sarah đang sống tại căn biệt thự giá 34,5 triệu USD ở thành phố New York (Mỹ).

2. Kim Cattrall (40 triệu USD ~ 1.006 tỷ đồng)

Kim Cattrall gây ấn tượng với vai diễn nữ doanh nhân mạnh mẽ trong "Sex and the City", nhanh chóng trở nên nổi tiếng khắp thế giới và nhận một giải Quả Cầu Vàng, 5 đề cử giải Emmy. Sau "Sex and the City", nữ diễn viên chuyển sang đóng nhạc kịch và có một số tác phẩm nổi bật. Từ năm 2014, cô trở lại đóng phim truyền hình và từng xuất bản sách.

Kim Cattrall

Theo Celebrity Net Worth, Kim Cattrall từng được trả mức cát-xê 350.000 USD/tập phim (8,8 tỷ đồng) ở thời kỳ đỉnh cao. Trong mùa đầu tiên của "Sex and the City", cô nhận được 7 triệu USD (176 tỷ đồng), các phần tiếp theo khoảng 10 triệu USD/mùa (251 tỷ đồng). Tờ Daily Mail đưa tin ngôi sao người Anh đã được trả 1 triệu USD để xuất hiện 71 giây trong bộ phim "And Just Like That".

3. Kristin Davis (35 triệu USD ~ 880 tỷ đồng)

Kristin Davis được đánh giá cao bởi vai diễn Charlotte York ngây thơ trong phim. Ngoài "Sex and the City", các tác phẩm cô tham gia như Friends, Will and Grace, The Knight Before Christmas, Sour Grapes… cũng để lại nhiều dấu ấn với khán giả.

Nữ diễn viên tham gia nhiều hoạt động thiện nguyện, được bổ nhiệm làm đại sứ Oxfam nhằm nâng cao nhận thức về tình trạng nghèo đói trên toàn cầu. Cô nhận nuôi 2 người con và không kết hôn.

Kristin Davis

Theo Celebrity Net Worth, Kristin Davis nhận thù lao thấp hơn đáng kể so với Sarah Jessica Parker. Nữ diễn viên nhận 3 triệu USD (75 tỷ đồng) cho mùa đầu tiên của "Sex and the City" và 4 triệu USD (100 tỷ đồng) với các phần tiếp theo. Đến mùa 5 của "Sex and the City", mức cát-xê của cô là 350.000 đô la cho mỗi tập phim.

4. Cynthia Nixon (25 triệu USD ~ 629 tỷ đồng)

Sau khi thành công với vai diễn luật sư Miranda Hobbes trong "Sex and the City" cùng một số bộ phim truyền hình khác, Cynthia Nixon "lấn sân" sang chính trị khi tham gia tranh cử thống đốc bang New York vào năm 2018. Nữ diễn viên từng được chẩn đoán mắc ung thư vú và đã chữa khỏi.

Mức thù lao của Cynthia Nixon được cho là gần giống Kristin Davis khi nhận về nhận 3 triệu USD cho mùa đầu tiên và 4 triệu USD với các phần tiếp theo. Nữ diễn viên cũng sở hữu một số bất động sản đắt giá ở thành phố New York. Năm 2021, cô từng chi 4,4 triệu USD để mua nhà tại trung tâm Manhattan sầm uất