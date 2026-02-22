Mỹ nhân mang gương mặt định hình thẩm mỹ phim ngôn tình: Visual tuyệt tác nghệ thuật, cho tiền không ai dám chê

Bộ phim ngôn tình đô thị Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian hiện đang trong quá trình ghi hình và đã sớm thu hút sự chú ý của khán giả yêu dòng phim lãng mạn. Chính sự giao thoa giữa hiện đại và hoài niệm đặt tại bối cảnh Thuợng Hải hứa hẹn sẽ trở thành phông nền hoàn hảo cho câu chuyện tình yêu nhiều day dứt của Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) và Quý Thanh Hòa (Vương Anh Vũ). Đáng chú ý, những hình ảnh rò rỉ từ phim trường, đặc biệt là tạo hình của Chương Nhược Nam, đã nhanh chóng lan truyền trên MXH.

Đoạn clip ghi lại hậu trường Chương Nhược Nam và Vương An Vũ ghi hình cho Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian

Tạo hình của Chương Nhược Nam không quá cầu kỳ, chính xác là khá tối giản nhưng lại toát lên sự năng động và dễ thương. Áo sơ mi trắng khoác hờ ngoài áo hai dây xanh navy, quần tây ống rộng cạp cao, thắt lưng ánh kim tinh giản - tất cả tạo nên tổng thể chuẩn nữ chính ngôn tình thời hiện đại: độc lập, tự chủ nhưng vẫn nữ tính. Mái tóc dài bồng bềnh, được uốn lơi tự nhiên dưới ánh nắng vàng hiện lên như những thước phim điện ảnh.

Nhan sắc của người đẹp 9x không góc chết, gây ấn tượng với ngũ quan trong trẻo: sống mũi thanh, tú đôi mắt to tròn và đôi môi chúm chím tạo nên vẻ đẹp vừa thanh thuần vừa có chiều sâu. Đặc biệt, ánh mắt lấp lánh của Chương Nhược Nam chính là "vũ khí sát thương" khiến dân tình đổ rạp.

Trong bối cảnh câu chuyện bắt đầu từ vùng băng giá Mạc Hà rồi trở lại đô thị phồn hoa, visual của Chương Nhược Nam như một phép cộng hoàn hảo giữa bạch nguyệt quang và nữ tổng tài trẻ thời đại mới. Nói không quá lời, đây là kiểu nhan sắc định hình thẩm mỹ phim ngôn tình hiện đại: thanh thuần nhưng không nhạt nhòa, mong manh nhưng không yếu đuối. Đặt Chương Nhược Nam vào khung hình, người ta hiểu vì sao nhiều khán giả cho rằng nữ chính ngôn tình phải đẹp đến mức này, đẹp đến độ "cho tiền cũng không ai dám chê".

Một số tạo hình khác của cô nàng trong phim

Một số bình luận của netizen: - Bạch nguyệt quang đời đầu của tui. - Hóng phim của bé cưng quá đi, thêm cả Vương An Vũ nữa. - Hôm trước thấy Nam với Vũ đẹp đôi ở đêm hội Weibo phết, hóng nha. - Trời ơi, cổ đẹp mà ánh nắng cũng phải ưu ái cổ. - Tui ưng cái bụng tạo hình này. Trông xinh xắn mà năng động, lanh lợi.

Nói thêm về Muốn Giấu Em Cùng Thời Gian, bộ phim bắt đầu từ ở thời điểm sáu năm trước, giữa vùng đất băng giá khắc nghiệt của Mạc Hà, một canh bạc thất bại đã đẩy Thẩm Thiên Trản (Chương Nhược Nam) vào bước đường chênh vênh nhất cuộc đời. Tại nơi tưởng như chỉ có tuyết trắng và cô độc ấy, cô tình cờ gặp Quý Thanh Hòa (Vương An Vũ), người thợ sửa chữa đồng hồ cổ cũng đang mang trong mình những đổ vỡ riêng. Hai con người xa lạ, cùng ở đáy của tuyệt vọng, tìm thấy ở nhau sự đồng cảm hiếm hoi, nương tựa vào nhau để sưởi ấm những vết thương lòng trong một đêm tuyết khắc cốt ghi tâm.

Sáu năm trôi qua, Thẩm Thiên Trản không còn là cô gái chông chênh ngày nào mà đã trở thành một nhà sản xuất bản lĩnh, gai góc giữa thương trường. Thế nhưng, khi sự nghiệp đứng trước nguy cơ lao dốc, cô buộc phải giành lấy bản quyền cuốn tiểu thuyết Thời Gian như chiếc phao cứu sinh cuối cùng. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc cô phải đối diện lại Quý Thanh Hòa , người đàn ông chưa từng quên đêm tuyết năm xưa. Cuộc tái ngộ định mệnh mở ra trong bối cảnh mọi thứ đã đổi thay: vị thế, lựa chọn và cả cảm xúc.