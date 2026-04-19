Mỹ nhân lột xác ngoạn mục sau 2 năm, "vịt hoá thiên nga" đến mức không nhận ra

Màn “vịt hoá thiên nga” sau 2 năm

Từng phải đối mặt với nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh vấn đề hình thể ở thời điểm mới ra mắt, Liz (IVE) thành viên đảm nhận vị trí hát chính của nhóm nhạc nữ trực thuộc Starship vừa đánh dấu sự trở lại với ngoại hình hoàn toàn khác biệt. Sau khoảng thời gian miệt mài điều chỉnh vóc dáng, màn "vịt hóa thiên nga" này lập tức trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và khán giả.

Đường nét gương mặt ngày càng trưởng thành

Ngay từ những ngày đầu chính thức ra mắt công chúng, Liz đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới truyền thông Hàn Quốc. Nữ thần tượng ghi điểm nhờ chiều cao nổi bật lên đến 1m70, kết hợp cùng mái tóc bạch kim đặc trưng và lúm đồng tiền tươi sáng. Tuy nhiên, môi trường giải trí Kpop vốn luôn tồn tại những tiêu chuẩn khắt khe về ngoại hình. Chỉ khoảng một năm sau khi debut, việc thay đổi cân nặng đột ngột đã đẩy nữ ca sĩ vào vòng xoáy tranh cãi trên mạng xã hội.

Trong giai đoạn quảng bá Eleven , hình thể của cô liên tục trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều ý kiến từ một bộ phận công chúng cho rằng cô thiếu kỷ luật trong việc kiểm soát vóc dáng cá nhân.

Sự gia tăng cân nặng trong thời gian nhóm phát hành và quảng bá Love Dive và After Like càng khiến Liz nhận về nhiều lời chê bai . Trước làn sóng phản ứng tiêu cực, nhiều người hâm mộ đã lên tiếng bảo vệ nữ thần tượng. Họ cho rằng nguyên nhân khiến cô thay đổi thể chất xuất phát từ áp lực tâm lý quá lớn khi phải đối mặt với lịch trình làm việc dày đặc trong những năm đầu sự nghiệp.

Trải qua gần 2 năm nỗ lực điều chỉnh chế độ sinh hoạt và miệt mài giảm cân, thành viên IVE hiện tại đã chính thức lấy lại vóc dáng thon gọn. Diện mạo của cô ghi nhận sự thay đổi rõ rệt đến mức khiến nhiều khán giả bất ngờ. Các đường nét trên gương mặt dần trở nên góc cạnh, thanh thoát và hài hòa hơn so với trước. Thông qua các bộ ảnh thời gian gần đây, cô liên tục nhận về những phản hồi tích cực. Khán giả và giới truyền thông thường xuyên miêu tả cô sở hữu ngoại hình nổi bật tựa búp bê. Từ vị trí từng bị dư luận khắt khe xem là lỗ hổng ngoại hình trong đội hình, cô đã lột xác thành một trong những gương mặt visual đáng chú ý của IVE.

Mỹ nhân hát hay nhưng chịu cảnh mờ nhạt

Liz tên thật là Kim Ji Won, sinh năm 2004 và chính thức ra mắt cùng IVE vào cuối năm 2021. Đảm nhận vị trí main vocal trong đội hình, nữ thần tượng là nhân tố quan trọng đóng góp trực tiếp vào sự bùng nổ của các dự án âm nhạc mà nhóm phát hành. Nhờ chất giọng trong trẻo và nền tảng kỹ thuật ổn định, Liz thường xuyên đảm nhận các phân đoạn điệp khúc, nốt cao trào và đoạn chuyển giao phức tạp. Cùng với IVE, nữ ca sĩ liên tục phát hành các dự án âm nhạc có độ phủ sóng cao như Love Dive , After Like , I AM ,... và mới đây nhất là Bang Bang .

Các bản hit không chỉ giúp IVE ghi nhận sức hút khổng lồ trên nền tảng nhạc số mà còn bùng nổ về mặt doanh số bán album. Sự thành công đồng đều ở cả hai mảng nhạc số và đĩa cứng là minh chứng rõ nét cho sức hút mạnh mẽ của IVE cùng Liz ở thời điểm hiện tại.

Sức hút của IVE và Liz được minh chứng rõ nét qua hàng loạt giải thưởng lớn tại các sự kiện âm nhạc cuối năm như MAMA, MMA, AAA,.... Số lượng thành tích này đã góp phần củng cố vị thế của IVE như một trong những đại diện tiêu biểu nhất của thế hệ thần tượng Kpop thứ 4.

Bản cover love wins all nhận về cơn mưa lời khen của Liz

Dù sở hữu tài năng và giọng hát nổi bật, nhiều ý kiến của người hâm mộ cho rằng Liz bị công ty chủ quản ngó lơ và hạn chế các hoạt động cá nhân, mờ nhạt so với các thành viên khác. Bất chấp những bất lợi đó, nhờ sự tiến bộ không ngừng về giọng hát cùng màn lột xác ngoạn ngục trong thời gian gần đây, nữ ca sĩ vẫn duy trì được sức hút cá nhân. Liz tự thân vươn lên thành một trong những gương mặt nổi bật và thu hút sự chú ý lớn trong đội hình của IVE.

Bước sang năm 2026, bên cạnh lịch trình chung cùng nhóm, Liz bắt đầu có các hoạt động cá nhân ở lĩnh vực thời trang và quảng cáo. Việc cô chính thức được công bố đảm nhận vai trò đại sứ thương hiệu cho bộ sưu tập Mùa Xuân 2026 của nhãn hàng Matin Kim đã đánh dấu một cột mốc mới trong sự nghiệp. Đặc biệt, màn lột xác về ngoại hình đã trở thành yếu tố quan trọng giúp nữ ca sĩ gia tăng mức độ nổi tiếng, thu hút thêm sự chú ý từ truyền thông cũng như khán giả đại chúng.