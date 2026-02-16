Mỹ nhân lọt top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới: Nhan sắc xếp vào hàng huyền thoại, 2 lần được vinh danh cấp quốc gia

Nhan sắc của Sana (TWICE) không chỉ được người hâm mộ nhắc đến như một biểu tượng Kpop mà còn được các bảng xếp hạng quốc tế ghi nhận bằng những thứ hạng cụ thể. Trong nhiều năm liên tiếp, mỹ nhân người Nhật duy trì vị trí ổn định tại danh sách 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler công bố - một trong những bảng xếp hạng sắc đẹp có sức ảnh hưởng toàn cầu.

Tại bảng xếp hạng năm 2023, Sana đạt vị trí Top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới - thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại (ảnh: JYP)

Tại bảng xếp hạng năm 2023, Sana đạt vị trí Top 3 gương mặt đẹp nhất thế giới - thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của cô tính đến thời điểm hiện tại. Đây là cột mốc đáng chú ý khi danh sách này quy tụ nhiều diễn viên, người mẫu và nghệ sĩ nổi tiếng từ Hollywood đến châu Á. Suốt nhiều năm, Sana duy trì phong độ ổn định: hạng 22 năm 2024 và hạng 31 năm 2025. Tính từ năm 2017 đến nay, Sana đã có 9 năm liên tiếp góp mặt trong danh sách, cho thấy mức độ nhận diện bền vững của cô trên bản đồ nhan sắc quốc tế.

Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế thường đánh giá cao cấu trúc khuôn mặt cân đối của Sana (ảnh: MORE)

Các chuyên trang sắc đẹp quốc tế thường đánh giá cao cấu trúc khuôn mặt cân đối của Sana, sống mũi cao tự nhiên, đôi mắt biết cười cùng tỷ lệ gương mặt hài hòa theo cả tiêu chuẩn Á - Âu. Hình ảnh của cô được mô tả mang tính giao thoa giữa vẻ đẹp trong trẻo và khí chất sang trọng. Khả năng biến hóa phong cách cũng là yếu tố giúp Sana duy trì sức hút dài hạn, từ hình tượng tươi sáng, dễ thương đến phong thái trưởng thành, sắc sảo trong các chiến dịch thời trang cao cấp.

Sana có thể biến hoá linh hoạt từ hình tượng đáng yêu

... cho đến cá tính, quyến rũ (ảnh: X)

Sana tên thật là Minatozaki Sana, sinh ngày 29/12/1996 tại Osaka, Nhật Bản. Cô được tuyển chọn bởi JYP Entertainment và ra mắt năm 2015 thông qua chương trình sống còn Sixteen, trở thành thành viên của nhóm nhạc nữ TWICE. Trong đội hình, Sana đảm nhận vai trò hát phụ nhưng có ảnh hưởng lớn đến màu sắc hình ảnh và định vị thị giác của nhóm.

Phân đoạn "Shy Shy Shy" huyền thoại, nổi tiếng quốc dân của Sana trong Cheer Up

Bước ngoặt đầu tiên trong sự nghiệp, đưa tên tuổi Sana lên hàng quốc dân đến từ ca khúc Cheer Up phát hành năm 2016. Phân đoạn "Shy Shy Shy” do Sana thể hiện nhanh chóng trở thành hiện tượng văn hóa đại chúng tại Hàn Quốc, được nhiều nghệ sĩ, người nổi tiếng và công chúng klàm theo. Hiệu ứng lan tỏa của Cheer Up góp phần đưa tên tuổi TWICE lên nhóm đầu Kpop thế hệ thứ ba và giúp Sana có độ nhận diện cá nhân nổi bật.

Sana và hình tượng thanh xuân thời mới debut (ảnh: Instagram)

Ở năm thứ 10 sự nghiệp, Sana nữ tính, trưởng thành và quyến rũ hơn (ảnh: X)

Khả năng trình diễn sân khấu là một trong những yếu tố giúp cô duy trì vị trí trong nhóm. Sana được ghi nhận ở khả năng kiểm soát biểu cảm và phong thái phù hợp với nhiều concept, từ các ca khúc tươi sáng như TT, Heart Shaker đến hình ảnh trưởng thành trong Fancy hay I Can’t Stop Me. Sự linh hoạt này giúp cô trở thành gương mặt thường xuyên xuất hiện ở vị trí trung tâm trong nhiều màn trình diễn quan trọng.

Bộ ba MISAMO là trụ cột của TWICE ở Nhật (ảnh: JYP)

Là thành viên người Nhật hút fan hàng đầu, Sana cũng đóng vai trò quan trọng trong việc mở rộng thị trường của TWICE tại Nhật Bản. Thành công thương mại của nhóm tại đây được xem là một trong những tiền đề giúp các nhóm Kpop thế hệ sau tiếp cận thị trường âm nhạc lớn thứ hai thế giới. Năm 2023, Sana cùng hai thành viên Mina và Momo thành lập nhóm nhỏ MISAMO, hoạt động chủ yếu tại Nhật Bản, tiếp tục củng cố vị thế của cô tại quê nhà với hình ảnh trưởng thành và định hướng cao cấp hơn. Dù TWICE đã đi qua thời hoàng kim, nhưng doanh thu tại Nhật Bản vẫn đứng top đầu. Trong đó, đóng góp không nhỏ đến từ Sana và nhóm 3 thành viên Nhật Bản MISAMO.

Danh tiếng của Sana không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí (ảnh: X)

Danh tiếng của Sana không chỉ dừng lại ở lĩnh vực giải trí. Năm 2017, Sana cùng TWICE được trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hàn Quốc tại lễ trao giải Korean Popular Culture and Arts Awards, ghi nhận đóng góp của nhóm trong việc quảng bá làn sóng Hallyu. Đến năm 2024, các thành viên TWICE tiếp tục nhận Bằng khen của Thủ tướng Hàn Quốc tại cùng lễ trao giải, đánh dấu sự công nhận ở cấp độ quốc gia đối với những đóng góp bền bỉ trong gần một thập kỷ hoạt động.

Cùng với TWICE, Sana 2 lần được vinh danh cấp quốc gia bởi những đóng góp cho ngành công nghiệp Kpop (ảnh: JYP)

Việc một nghệ sĩ nước ngoài như Sana tham gia và góp phần vào thành tựu chung của TWICE cho thấy tính quốc tế hóa ngày càng rõ rệt của ngành công nghiệp Kpop. Từ một thực tập sinh người Nhật tại Hàn Quốc, cô trở thành một trong những gương mặt được nhắc đến nhiều nhất trong các bảng xếp hạng sắc đẹp toàn cầu, đồng thời góp mặt trong những danh sách vinh danh cấp nhà nước dành cho nghệ sĩ có đóng góp cho văn hóa đại chúng.