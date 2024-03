Mỹ nhân lần đầu đóng cảnh nóng khiến cả gia đình "lục đục", 2 thành viên tắt vội TV bỏ ra ngoài

Trước khi ghi điểm cùng phim ngôn tình lãng mạn Anyone But You , nữ diễn viên Sydney Sweeney từng có những ký ức không thể nào quên cùng series Euphoria . Tham gia dự án dài tập này kể từ 2019 cho đến nay, Sydney Sweeney có không ít những cảnh khoe thân táo bạo, thân mật cùng bạn diễn.

Khi chỉ mới 21 tuổi, Sweeney đã đóng cảnh nóng trên màn ảnh, "không mảnh vải che thân" trước hàng triệu khán giả.Thậm chí, lần đầu đóng cảnh 18+ này còn khiến Sydney Sweeney "gặp chuyện" với gia đình.

Trên chương trình Sunday Today, Sweeney cho biết cô và gia đình từng có giai đoạn khá căng thẳng khi cô đóng phim có yếu tố 18+. Nhất là với bố, Sweeney luôn gặp nhiều khó khăn khi nói chuyện về công việc với ông. " Khi nói chuyện với bố, tôi không bao giờ đề cập đến công việc... Nó kiểu như chỉ là cuộc nói chuyện bố - con gái thông thường ", Sweeney cho biết.

Cảnh nóng của Sydney Sweeney khiến gia đình cô "lục đục", người thích người không

Nữ diễn viên cũng không nói trước việc mình khỏa thân, đóng cảnh nóng trong Euphoria cho bố và ông nội biết. Một ngày nọ, cả gia đình cùng nhau xem bộ phim mà cô đóng thì bất ngờ trước hàng loạt cảnh nóng. Bố và ông cô đã tắt TV, lập tức đi ra khỏi phòng mà không nói lời nào. " Chỉ có bà của tôi ủng hộ tôi mà thôi ", cô bày tỏ. Bên cạnh bà thì mẹ của Sweeney cũng không có vấn đề gì về chuyện này do trước đó, bà đã theo sát cô trên phim trường.

Thực chất Sydney Sweeney cũng từng đấu tranh để phía NSX Euphoria cắt bớt những cảnh nóng không cần thiết của cô trong phim. Cô chia sẻ về NSX Sam Levinson rằng ông có lẽ muốn có cảnh nóng trong show của mình thôi, nên khi tôi bày tỏ ý kiến thì ông cũng không ép nữa.

Sydney Sweeney ghi điểm với Anyone But You, Madame Web... trong thời gian gần đây

Hiện tại, Sweeney đang có sự nghiệp khá phát triển khi góp mặt trong nhiều dự án tiếng tăm. Bên cạnh Anyone But You được cho là vực dậy mảng phim rom-com của Hollywood, thì vai diễn siêu anh hùng của cô trong Madame Web cũng gây chú ý, thậm chí "chiếm sóng" hơn cả nữ chính Dakota Johnson.

