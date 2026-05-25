HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân làm đứt chuỗi phim Việt top 1 phòng vé suốt 87 ngày, thở thôi cũng khiến cả nước ghét bỏ

Thành Vũ
|

Sau 87 ngày thống trị phòng vé của phim Việt, tác phẩm của mỹ nhân đình đám này đã vươn lên dẫn đầu đầy ấn tượng.

Ra mắt thị trường Việt Nam từ ngày 15/5, bộ phim Thái Lan Tạm Biệt Gohan đã gây bất ngờ với khán giả khi chiếm top 1 phòng vé, chấm dứt chuỗi thống trị của phim Việt kể từ dịp Tết Nguyên đán. Sau tuần đầu tiên, dự án về chú chó trắng đáng yêu thu về hơn 25 tỷ đồng cùng nhiều lời khen về nội dung gây xúc động mạnh mẽ. Trong đó, màn góp mặt của sao nữ đình đám xứ chùa vàng Tu Tontawan gây chú ý, trở thành đề tài bàn tán.

- Ảnh 1.

Tạm Biệt Gohan đứng đầu phòng vé, chấm dứt chuỗi 87 ngày thống trị của phim Việt

- Ảnh 2.

Tu Tontawan đóng nữ chính trong phim

Trong Tạm Biệt Gohan, Tu Tontawan đóng vai chính trong tuyến câu chuyện thứ 3, là một nữ sinh viên tên Jaidee. Cô làm thân với Gohan (khi này đã già) tại trạm tàu lửa, kể từ khi còn đi học đến lúc tốt nghiệp. Về sau, Jaidee trở thành tiếp viên hàng không, cùng bạn trai cũ là Pelé chăm Gohan ở những ngày cuối đời của chú cún. Jaidee đặt tên mới cho Gohan là Hime, hi vọng tình thương của mình có thể giúp chú sống lâu hơn chẩn đoán của bác sĩ.

Diễn xuất tự nhiên của Tu Tontawan, cùng những tương tác nhịp nhàng với Jinjett Wattanasin và nhất là bạn diễn 4 chân thành công lấy nước mắt người xem, góp phần đưa Tạm Biệt Gohan lên top 1 phòng vé Việt và đạt doanh thu ấn tượng.

- Ảnh 3.
- Ảnh 4.

Tu Tontawan gây ấn tượng cạnh chú chó trắng Gohan

Trước đó, Tu Tontawan là cái tên liên tục rơi vào vòng xoáy tranh cãi, kể từ khi cô ra mắt dưới trướng GMM vào năm 2020. Nữ diễn viên sinh năm 2000 liên tiếp được nhà đài cho đóng chính nhiều siêu phẩm trọng điểm, như Vườn Sao Băng, Bộ Bộ Kinh Tâm ... từ đó làm dấy lên làn sóng bất bình từ khán giả. Nhiều ý kiến lúc bấy giờ cho rằng Tu được ưu ái quá mức, thậm chí nhan sắc và diễn xuất không xứng đáng để thủ vai nàng Cỏ.

- Ảnh 5.

Tu Tontawan gây tranh cãi khi đóng Vườn Sao Băng bản Thái

Ngoài ra, những tranh cãi xoay quanh việc Tu xen vào các cặp đôi BL đình đám như BrightWin, OhmNanon... càng thổi bùng làn sóng ghét bỏ mà công chúng Thái Lan dành cho cô. Thậm chí, có những đề tài cho rằng Tu Tontawan là ngôi sao "thở thôi cũng bị ghét", "bị ghét thậm chí vì không làm gì". Chỉ trong vài năm trở lại đây, nữ diễn viên mới được đón nhận nồng nhiệt hơn, đặc biệt sau dự án Gia Tài Của Ngoại đóng cùng Billkin.

- Ảnh 6.

Gia Tài Của Ngoại giúp cô lấy lại thiện cảm từ khán giả

Hiện tại, Tu là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của GMMTV. Cô không ngại đối đầu với những bình luận tiêu cực từ anti-fan, liên tục được chọn đóng các dự án trọng điểm trong lẫn ngoài công ty. Bên cạnh diễn xuất, Tu Tontawan còn được chọn làm đại sứ thương hiệu của Dior Thái Lan vào năm 2023, cho thấy danh tiếng ngày càng nâng tầm của cô bất chấp tranh cãi.

Nam nghệ sĩ đình đám giấu vợ 15 năm: Ở nhà quận Tây Hồ, tậu 2 căn hộ 200 triệu/m2 đậm chất hoàng gia
Tags

mỹ nhân

sao Thái

Tu Tontawan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

Hé lộ nguyên nhân cảnh tượng phẫn nộ: Nam thanh niên lái ô tô cán qua người khác rồi bỏ trốn

01:15
"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

"Siêu tiến độ" sân vận động lớn nhất thế giới ở Hà Nội: Sẽ xác lập kỷ lục về thời gian thi công?

01:06
Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

Honda City 2026 ra mắt: Lột xác thiết kế, thêm hybrid và loạt công nghệ cạnh tranh Vios, Accent

01:02
Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

Hãng có xe máy điện “đi xa nhất VN” ra mắt xe mới: Cốp to gấp rưỡi LEAD, chạy 200km/sạc

01:30
Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

Cận cảnh giây phút "giăng mẻ lưới" tóm gọn hơn 100 người liên quan ma túy: Nghẹt thở như phim hành động

02:10
Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

Cận cảnh dàn khí tài khủng trong màn tập trận phô diễn bộ ba sức mạnh hạt nhân của Nga

00:51
Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

Tiết lộ vị trí 3 khu tái định cư cho hơn 70.000 hộ dân ở dự án trục cảnh quan sông Hồng hơn 700.000 tỷ đồng

01:44
Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

Ám ảnh khoảnh khắc máy bay rơi động cơ trong lúc cất cánh khiến 15 người thiệt mạng

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại