Mỹ nhân là nỗi sợ của các nam thần

Ngày 15/6, Sohu đưa tin nam chính sinh năm 2002 đang nổi của phim Mặc Vũ Vân Gian là Vương Tinh Việt bất ngờ có thông tin tình cảm với nữ diễn viên cùng tuổi Hướng Hàm Chi. Cả hai hợp tác với nhau trong dự án cổ trang Định Phong Ba. Tuy nhiên, phía Vương Tinh Việt đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn tình ái trên.

Đáng chú ý dù là bên nữ nhưng Hướng Hàm Chi lại bị chỉ trích rất nhiều. Nữ diễn viên bị đánh giá là người tâm cơ, luôn muốn bám vào các diễn viên nam khác, tạo tình đồn tình ái để gây sự chú ý.

Vương Tinh Việt bị đưa lên no1 hot search vì có tin tình ái với Hướng Hàm Chi.

Đây không phải lần đầu Hướng Hàm Chi "bỗng nhiên" trở thành bạn gái của bạn diễn. Cô từng vướng tin hẹn hò với Vương An Vũ, Ngô Lỗi, Chu Dực Nhiên, Vương Hạc Đệ. Trong đó những chứng cứ tình cảm không rõ ràng. Bên cạnh đó, thời điểm nổ ra tin tình cảm là khi các diễn viên đang có tác phẩm gây tiếng vang, được ghép cặp với nghệ sĩ nữ khác.



Như trường hợp của Ngô Lỗi, anh từng hợp tác với Hướng Hàm Chi trong Căng Buồm Ra Khơi Ngày Nổi Gió. Khi đó Ngô Lỗi đang rất nổi cùng Triệu Lộ Tư trong phim Tinh Hán Xán Lạn nhưng lại có thông tin Ngô Lỗi và Hướng Hàm Chi mới là một cặp đôi thực sự. Hướng Hàm Chi không trực tiếp phủ nhận, chỉ có bạn cô lên bày tỏ sự tức giận vì bạn mình phải nhận những bình luận tiêu cực của fan cặp đôi Tinh Hán Xán Lạn. Cô cũng bị cho là cố tình than thở về chuyện tình cảm, sau đó xóa đi, rồi lại đăng ảnh có động tác tay giống với Triệu Lộ Tư để công chúng suy đoán có phải Triệu Lộ Tư xen vào chuyện tình cảm của Hướng Hàm Chi và Ngô Lỗi hay không?

Những động tác này của nữ diễn viên sinh năm 2002 cũng nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn tán nhất mạng xã hội. Lúc này, Ngô Lỗi giữ im lặng và bị chỉ trích là kẻ hèn, không dứt khoát trong tình cảm. Anh không lên tiếng khiến fan của Triệu Lộ Tư tấn công Hướng Hàm Chi, và cả hai nữ diễn viên trẻ là Triệu Lộ Tư và Hướng Hàm Chi đều bị tổn thương. Từ đó, Ngô Lỗi bỗng nhiên bị biến thành "tra nam" chỉ vì vài câu than thở không rõ ý của Hướng Hàm Chi.

Việc Hướng Hàm Chi có tin tình cảm với Ngô Lỗi làm ảnh hưởng tới cảm nhận xem phim của khán giả.

Theo Sohu, trước đó, Hướng Hàm Chi cũng có kinh nghiệm "xào couple", đăng ảnh mập mờ với Vương An Vũ để thỏa mãn khán giả yêu thích phim. Năm 2020, Hướng Hàm Chi và Vương An Vũ hợp tác trong phim học đường Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời. Cả hai rất đẹp đôi trong phim nên thường được người hâm mộ gán ghép ngoài đời. Hai nghệ sĩ trẻ đều không phủ nhận, thậm chí còn cố ý mập mờ trong các buổi phỏng vấn, chụp ảnh. Sự ăn ý của hai diễn viên trong hậu trường nhiều lần đưa cả hai lên hot search. Đặc biệt, truyền thông còn phát hiện ra họ có đồ dùng chung, cùng chụp ảnh với một chú mèo, nhiều lần xuất hiện trong thời gian địa điểm giống nhau.

Tuy nhiên, sau đó Vương An Vũ bị lộ tin nhắn hẹn hò một cô gái tới trường quan để quan hệ tình dục. Lúc này, Hướng Hàm Chi cũng đóng chung phim Tiểu Mẫn Gia với trai đẹp Chu Dực Nhiên. Do đó, tin tức tình cảm của nữ diễn viên họ Hướng và Vương An Vũ lắng xuống. Thay vào đó là những tin đồn tình ái với Chu Dục Nhiên với cùng những chứng cứ như cũ.



Sohu phân tích công thức PR bằng cặp đôi này không hiếm trong giới giải trí. Đặc biệt là các diễn viên trẻ cần đề tài để được khán giả chú ý đến. Tuy nhiên, với Hướng Hàm Chi, cô áp dụng phương thức này khá nhiều. Đặc biệt, Hướng Hàm Chi chỉ là một diễn viên trẻ không có nhiều danh tiếng nhưng tin tình ái của cô luôn nằm trên top 1 hot search. Hiện tại, nhắc tới Hướng Hàm Chi, khán giả không nhớ nhiều đến tác phẩm của cô mà chỉ có scandal tình ái.

Mặt khác, Hướng Hàm Chi cũng không ra mặt phủ nhận tin tình cảm một cách nhanh chóng dứt khoát công khai. Không những thế, với cả những nghệ sĩ chưa từng hợp tác như Vương Hạc Đệ, cũng có tin đồn tình ái với Hướng Hàm Chi. Người hâm mộ của Vương Hạc Đệ cảm thấy phiền khi nam diễn viên bỗng nhiên bị vướng tin thị phi cùng một nghệ sĩ nữ không liên quan. Theo Sohu, dường như cô đang đi theo con đường tự biến mình thành bạch nguyệt quang - cô gái được mọi chàng trai yêu mến.

Hướng Hàm Chi và Vương An Vũ bị nghi hẹn hò.

Khán giả khó chịu vì thần tượng của mình liên tục vướng tin đồn tình ái với Hướng Hàm Chi: - Cô hại hết Tinh Hán Xán Lạn lại hại đến Mặc Vũ Vân Gian đấy à. Cả đời cô không hót được đâu. - Vẫn dùng tiếp chiêu bài này à, ai mới nổi lên cũng thành bạn trai của cô hết sao? - Đúng là biết cách bám víu để gây chú ý - Không hot nhưng thích ăn bám - Vương An Vũ, Ngô Lỗi, Chu Dực Nhiên, Vương Hạc Đệ, giờ lại đến anh bé Vương Tinh Việt, ai có tí nhiệt độ là dán vào người ấy. - Thích khách couple, chị gái trơ trẽn.

Hướng Hàm Chi sinh năm 2002 là một ngôi sao trẻ được ưu ái lăng xê trong giới giải trí Hoa ngữ. Cô ký hợp đồng với công ty giải trí Hoa Thịnh Khải Ảnh Nghiệp do Từ Tịnh Lôi làm chủ. Từ Tịnh Lôi là đại hoa đán, đạo diễn có tiếng, có quyền lực ngầm lớn trong vòng tròn giải trí Bắc Kinh. Nhờ đó, Hướng Hàm Chi không thiếu các dự án phim truyện.

Nữ diễn viên gây chú ý với phim học đường Trăm Năm Hòa Hợp, Ước Định Một Đời. Sau đó, cô liên tiếp đóng trong các dự án chính kịch như Ánh Dương Bên Tôi, Tiểu Mẫn Gia. Mới đây, Hướng Hàm Chi đóng chính trong phim cổ trang Phồn Thành Chi Hạ đạt thành tích rating cao. Ngoài ra, Hướng Hàm Chi còn tham gia phim tiên hiệp Tiên Đài Hữu Thụ cùng Đặng Vi.

Hướng Hàm Chi có vẻ đẹp thanh thuần, tự nhiên.

Tuy nhiên, ngoài đời cô lại rất cá tính.

Dẫu vậy, Hướng Hàm Chi chưa có nhiều danh tiếng. Tên tuổi của cô chỉ được nhắc đến nhiều nhờ các scandal tình ái. Điều này khiến Hướng Hàm Chi trở thành nỗi sợ của các nam thần từng hợp tác với cô.