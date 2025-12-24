Mỹ nhân là "bạch nguyệt quang" của cả Vbiz, mẹ 2 con body bốc lửa, nhan sắc càng ngắm càng mê

Mới đây, Emily xuất hiện tại một sự kiện âm nhạc lớn ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Bên cạnh màn tái hợp bùng nổ cùng JustaTee trên sân khấu sau hơn 15 năm khiến khán giả không khỏi bồi hồi, nhan sắc cùng thần thái trình diễn cuốn hút của nữ ca sĩ cũng trở thành chủ đề được công chúng bàn luận sôi nổi.

Nhan sắc cùng thần thái trình diễn cuốn hút của Emily tại sự kiện (Video: babinhotnhot)

Nữ ca sĩ xuất hiện với phong cách gợi cảm, quyến rũ vừa đủ, khéo léo tôn lên vóc dáng săn chắc, thon gọn khiến nhiều người không khỏi ngưỡng mộ. Khó ai có thể tin rằng Emily đã là mẹ hai con, bởi ngoại hình ngày càng mặn mà cùng thần thái tự tin, cuốn hút giúp cô trở thành tâm điểm trên sân khấu. Không dừng lại ở diện mạo, Emily còn khẳng định sức hút bền bỉ qua giọng ca ngọt ngào, đầy nội lực, kết hợp ăn ý với những động tác vũ đạo mạnh mẽ, dứt khoát và tràn đầy năng lượng.

Phong cách quyến rũ ghi điểm tuyệt đối của Emily

Ngay sau đêm diễn, loạt video ghi lại phần trình diễn của Emily nhanh chóng được lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội. Dưới các bài đăng, đông đảo người hâm mộ để lại bình luận cảm thán trước nhan sắc trẻ trung cùng tinh thần biểu diễn "cháy" hết mình của nữ ca sĩ. Nhiều ý kiến cho rằng Emily dường như vẫn giữ nguyên sức hút của thời kỳ đỉnh cao, thậm chí còn mặn mà và cuốn hút hơn theo thời gian.

Nhiều ý kiến cho rằng Emily dường như vẫn giữ nguyên sức hút (Ảnh: Emily)

Những năm gần đây, Emily chủ yếu lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và đồng hành, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật của BigDaddy (Ảnh: Emily)

Những năm gần đây, Emily chủ yếu lui về hậu trường để chăm sóc gia đình và đồng hành, hỗ trợ các hoạt động nghệ thuật của BigDaddy. Dù không xuất hiện dày đặc, mỗi lần tái xuất của cô đều nhận được sự quan tâm từ công chúng. Đặc biệt, chuyện tình hạnh phúc của Emily và BigDaddy cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ khi cặp đôi không ít lần công khai thể hiện sự gắn bó, ngọt ngào với nhau, cả trong cuộc sống lẫn trên sân khấu.