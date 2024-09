Mỹ nhân kiếm tiền giỏi nhất showbiz 20 năm chưa từng thất bại, thần thái ngút ngàn ai cũng si mê

Giới giải trí Thái Lan từng tự hào rằng họ cũng có Phạm Băng Băng của riêng mình. Đó chính là nữ thần Chompoo Araya, người có sự nghiệp viên mãn cuộc sống hoàn mỹ nhan sắc cực phẩm mà bất kỳ một cô gái nào cũng mơ ước.

Chompoo Araya là hình mẫu lý tưởng mà hàng triệu cô gái ngưỡng mộ, ao ước

Chompoo Araya sinh năm 1981, sở hữu vẻ đẹp lai ấn tượng với hai dòng máu Thái Lan và Anh. Ngay từ khi sinh ra, Chompoo Araya đã ngậm thìa vàng trong miệng, là tiểu thư của gia tộc giàu có chuyên kinh doanh bất động sản. Khi mới 17 tuổi, Chompoo nổi tiếng với chiến thắng trong một cuộc thi sắc đẹp mang tên Misens Motor Show Contest. Với thân hình chuẩn 1,7 m, làn da trắng không tì vết, khuôn mặt như thiên thần cùng nụ cười kẹo ngọt, mỹ nhân nhanh chóng lọt vào mắt xanh của những người tìm kiếm tài năng và bước chân vào giới giải trí. Dẫu bận rộn với việc quay phim từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường nhưng cô vẫn hoàn thành xuất sắc việc học và cử nhân tiếng Anh tại trường Đại học Rangsit danh giá.

Chompoo Araya từng ký hợp đồng làm nghệ sĩ độc quyền với đài truyền hình lớn nhất Thái Lan là CH7, sau đó chuyển sang CH3. Nơi nào cô đến, nữ diễn viên luôn là cái tên được săn đón, ưu ái nhất. Danh tiếng của cô lên cao nhờ loạt phim Cuộc Chiến Với Nhân Tình, Mật Mã Sát Thủ, Vườn Dâu Tây Tình Yêu, Cát Rực Lửa, Hôn Nhân Nồng Nhiệt, Thần Mai Mối... Nữ diễn viên đóng đủ loại vai từ cô gái hận thù đến một người phụ nữ đanh đá chợ búa, từ cô gái nghèo đến tiểu thư sang chảnh quyền lực. Sự nghiệp diễn xuất của Chompoo rất suôn sẻ, như được trải hoa hồng khi liên tiếp có phim gây tiếng vang.

Hơn 20 năm diễn xuất, Chompoo nhận hàng chục giải thưởng, đặc biệt, vai chính trong Thủ Đoạn Tình Trường giúp cô đoạt hơn 10 giải Nữ chính xuất sắc tại các sự kiện điện ảnh, trong đó có Siam Dara Stars Awards, Daradaily The Great Awards No.1, Mekhala lần 24, Nataraj lần 3.... Ngoài ra, Chompoo Araya còn là một nghệ sĩ đa năng khi có thể đảm nhận tốt nhiều vai trò như MC, ca sĩ, fashionista. Loạt ca khúc, MV của Chompoo luôn bán chạy mỗi khi ra mắt. Araya từng nhận Nữ diễn viên quyến rũ nhất FHM trong Lễ trao giải Thái Lan 2007-2010, Giải thưởng W Style,...

Với gia tài phim ảnh đồ sộ, Chompoo là một trong những siêu sao Thái Lan có lượng theo dõi MXH cao nhất. Địa vị sang hạng A, top 1 của cô được công nhận rộng rãi, hai năm không suy chuyển.

Nhan sắc cực phẩm của Chompoo Araya

Chompoo Araya xứng danh Nữ hoàng giải trí xứ Chùa Vàng

Minh tinh đứng đầu danh sách sao nữ kiếm tiền giỏi nhất nước, nguồn thu đến từ quảng cáo, ca hát, đóng phim và dự sự kiện. Từ năm 2007 - 2014, Chompoo còn đoạt danh hiệu "Nữ diễn viên gợi cảm nhất Thái Lan", và được khán giả gọi là "Thiên thần nội y".

Theo tờ Thairath, Chompoo đại diện cho hình mẫu IT Girl, những cô gái luôn dẫn đầu xu hướng. Phong cách thời trang độc đáo của nữ diễn viên gây ấn tượng mạnh không chỉ với khán giả xứ Chùa Vàng mà với cả giới mộ điệu thời trang quốc tế. Đây là lý do siêu sao Thái Lan luôn là khách mời quen thuộc của LHP Cannes, tuần thời trang Paris (Pháp), Milan (Italy), New York (Mỹ), London (Anh).... Mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện, nữ diễn viên được săn đón như ngôi sao hàng đầu châu Á, thậm chí nhiều lần được bình chọn là Minh tinh có trang phục đẹp nhất thảm đỏ. Mới đây, nữ diễn viên trở thành gương mặt có phong cách thời trang đẹp nhất Paris Haute Couture Xuân - Hè 2024.

Vì vậy, không khó hiểu khi Chompoo được mời làm đại diện cho hơn 40 thương hiệu lớn, trong đó có nhiều nhãn hàng quốc tế. Chompoo Araya được ví như tắc kè hoa đầy màu sắc, xoá nhoà đi định kiến về tuổi tác, giới tính.

Chompoo Araya là ngôi sao thời trang nhất Thái Lan.

Mỗi lần xuất hiện trên thảm đỏ, Chompoo Araya lại chiếm trọn spotlight

Mỹ nhận được gọi là Phạm Băng Băng của Thái Lan

Bên cạnh sự nghiệp thành công mỹ mãn, Chompoo Araya còn được ngưỡng mộ nhờ cuộc hôn nhân với người chồng tỷ phú Nott Visrut điển trai.

Cặp sao hẹn hò từ năm 2009, tổ chức hôn lễ vào năm 2015. Doanh nhân Thái Lan thường xuyên bày tỉ tình yêu với bà xã bằng cách tặng trang sức đắt giá, biệt thự, siêu xe 17 tỷ. Vào sinh nhật của nữ diễn viên năm 2018, Nott Visrut khiến nhiều người ghen tị với Chompoo Araya với lời bảy tỏ ngọt ngào Nott dành cho vợ hồi 2018: "Thế giới có bảy tỷ nụ cười nhưng anh yêu nhất nụ cười của em". Hiện tại, gia đình nữ diễn viên có ba bé là cặp anh em song sinh Thunder và Storm (sinh 2018) và con gái út Abigail (2021).

Sau khi kết hôn, Chompoo Araya hạn chế đóng phim vì muốn đồng hành bên các con trong giai đoạn trưởng thành. Ba nhóc tì nhà Chompoo thừa hưởng ngoại hình xinh đẹp từ cha mẹ, được yêu quý và săn đón không khác gì ngôi sao hạng A. Tờ Bangkok Post từng cho biết gia tộc của tỷ phú Nott Visrut luôn chiều chuộng và yêu quý người con dâu nổi danh vì cô sẵn sàng tạm ngưng sự nghiệp để làm mẹ.

Gia đình hạnh phúc của Chompoo Araya

Thế nhưng, Chompoo Araya cũng chứng minh cô không phải mẫu người phụ nữ yếu đuối phụ thuộc vào người chồng tỷ phú. Không đóng phim nhưng người đẹp vẫn tham gia các sự kiện thời trang, lễ trao giải, thỉnh thoảng làm khách mời trong các dự án của đồng nghiệp. Truyền thông Thái Lan khen ngợi Chompoo Araya là người phụ nữ thông minh, độc lập tự tin. Khi tham gia các sự kiện quốc tế, cô mới là nhân vật chính, mang theo chồng tỷ phú đi giao thiệp. Chính vì vậy, Chompoo Araya càng được khán giả Thái Lan yêu mến hơn.