"Mỹ nhân khổ nhất showbiz" bóc trần chị gái lừa đảo, bòn rút hàng chục tỷ đồng

Nữ ca sĩ cho biết bản thân sớm nhận thấy chị gái có dấu hiệu "bất thường" từ lâu, nhưng nếu đang gặp khó khăn, thành thật thừa nhận, xin lỗi thì cô sẽ cho qua.

Mới đây, Kwon Mina (cựu thành viên nhóm nhạc AOA) đã đăng tải bài viết dài, tố cáo chị gái lừa đảo hàng trăm triệu won và ngược đãi mẹ, đồng thời tuyên bố khởi kiện. Tiêu đề bài viết "Gia đình là gì? Cuối cùng, chỉ có mẹ mới thực sự là gia đình của tôi” đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong dư luận.

Cụ thể, cha của nữ idol đã mất từ lâu. Kwon Mina cáo buộc chị gái đã lừa đảo, bòn rút khoảng 700-800 triệu won (13,5-15,4 tỷ đồng), bao gồm từ tiền của Mina, mẹ của họ và những người quen biết. Kwon Mina cho biết bản thân sớm nhận thấy chị gái có dấu hiệu "bất thường" từ lâu, nhưng nếu đang gặp khó khăn, thành thật thừa nhận, xin lỗi thì cô sẽ cho qua. 2 năm trước, tình hình trở nên nghiêm trọng khi toàn bộ tài sản của mẹ, tài khoản ngân hàng của Kwon Mina và số tiền cô đưa cho mẹ đã biến mất.

Kwon Mina viết thư tố cáo chị gái lừa đảo, bòn rút đến hàng chục tỷ đồng. Ảnh: X

Cựu thành viên AOA đã bỏ toàn bộ tiền điều trị ung thư vú và chăm sóc thẩm mỹ cho mẹ, nhưng lại bị chị gái nhận công, lan truyền thông tin sai lệch khắp nơi. Chị gái cũng đối xử tệ với mẹ, quát nạt nếu bà không nấu ăn cho mình. Kwon Mina cũng cho biết thêm chị gái đã sử dụng chiêu trò lừa cô ký hợp đồng mua bán 1 chiếc xe trị giá 100 triệu won (1,9 tỷ đồng).

Cựu idol sinh năm 1993 cũng đề cập đến những tổn thương thời thơ ấu: “Chị gái học trường trung học nghệ thuật tự do rồi Đại học Hàn Quốc, nhưng tôi lại chọn con đường khác, làm việc bán thời gian từ hồi cấp 2. Bố tôi không chu cấp nuôi con, nên tôi phải gánh vác trách nhiệm trụ cột gia đình, đi làm để nuôi sống cả nhà. Thế mà chị tôi lại xấu hổ về tôi và bảo tôi đừng khoe khoang rằng tôi là em gái của chị ấy”.

Cuối cùng, Kwon Mina yêu cầu chị gái phải thành thật xin lỗi và thừa nhận sai lầm. Cô cảnh báo: “Hãy giải quyết chuyện này bằng cách để chị ta thừa nhận lỗi lầm và xin lỗi ngay bây giờ. Nhưng nếu chị ta không có ý định làm vậy, tôi sẽ theo đuổi vụ việc đến cùng, phơi bày sự thật để chị ta không thể ngẩng cao đầu được nữa, tôi sẽ buộc tội chị ta tội lừa đảo, làm giả giấy tờ cá nhân, tham ô và đe dọa”.

Kwon Mina dọa kiện chị gái nếu không thành tâm xin lỗi. Ảnh: X

Kwon Mina sinh năm 1993, ra mắt cùng AOA năm 2012 và rời nhóm năm 2019. Dù AOA không đến từ công ty lớn, song họ cũng khá thành công với những bản hit Miniskirt, Heart Attack, Like A Cat... Đến năm 2020, Kwon Mina đăng loạt ảnh tự làm bản thân bị thương, tố cáo bị các thành viên AOA bắt nạt, khiến cô nhận được sự cảm thông từ công chúng. Về sau, có nhiều chi tiết cho thấy câu chuyện nội bộ AOA không hẳn là bắt nạt 1 phía, cùng những ồn ào tình ái khiến Kwon Mina bị cho là "kẻ gây rối".

Dù vậy, nữ idol thực sự gặp nhiều vấn đề tâm lý do những biến cố từ quá khứ. Vào năm 2021, cô quyết định hé lộ chuyện bị xâm hại tình dục năm 14 tuổi và theo đuổi cuộc chiến pháp lý. Sau 5 năm, Tòa án đã kết án thủ phạm tù giam vì tội lỗi gây ra trong quá khứ. Kwon Mina chia sẻ cô cảm thấy nhẹ lòng khi công lý được thực thi sau gần 18 năm chịu đựng tổn thương về mặt tinh thần.

Vào tháng 1 năm nay, cô còn bị bỏng mặt khi thực hiện thủ thuật chăm sóc da, cần phải ghép da và điều trị lâu dài. Cùng với những bất ổn tâm lý, chuyện bị lừa tiền, ồn ào gia đình khiến Kwon Mina được xem là "nữ idol khổ nhất showbiz".

Vào năm 2020, showbiz Hàn chấn động khi Kwon Mina tố cáo trưởng nhóm Shin Jimin cầm đầu bắt nạt mình, còn các thành viên AOA thì thờ ơ. Ảnh: X

Năm nay, cô bị bỏng mặt và đang phải điều trị. Ảnh: X

Nguồn: Koreaboo