Mỹ nhân khiến tình cũ cạo đầu đi tu đã sinh con gái đầu lòng, làm đám cưới với CEO 3 tập đoàn tối qua

Tối 5/1, lễ cưới của nữ diễn viên kiêm MC Hoàng Tĩnh Lam đã diễn ra tại Hong Kong (Trung Quốc). Nửa kia của Hoàng Tĩnh Lam là Wilson, tốt nghiệp cử nhân Luật tại Đại học King's College London (Anh). Tuy nhiên, Wilson không làm luật sư mà rẽ hướng sang kinh doanh. Anh hiện là CEO của 3 tập đoàn trong lĩnh vực in ấn và F&B lớn bậc nhất xứ Hương Cảng. Trong đám cưới, Hoàng Tĩnh Lam gây choáng ngợp khi đeo dây chuyền mặt con heo dài đến tận eo, hai tay đeo cặp vòng long phụng thiết kế tinh xảo dài đến nửa cánh tay. Tất cả đều được chế tác từ vàng ròng, với giá trị cực khủng. Không chỉ vậy, Hoàng Tĩnh Lam còn được tiết lộ đã đội 1 chiếc vương miện đính kim cương trong hôn lễ.

Đám cưới của Hoàng Tĩnh Lam gây bất ngờ cho nhiều người. Bởi vào sáng 5/1, nữ diễn viên mới công khai việc đã có con gái đầu lòng 8 tháng tuổi. Sau đó, cô khoe bộ ảnh cưới với Wilson và thông báo về chuyện họ đã làm lễ dạm hỏi vào tháng 12/2025. Tráp sinh lễ mà nhà trai Wilson mang sang nhà gái ngoài trang sức cưới bằng vàng ròng, còn có bào ngư, vi cá, tổ yến thượng hạng khác.

Hoàng Tĩnh Lam đeo vàng ròng trĩu cổ, đầy tay trong đám cưới của mình với doanh nhân Wilson vào tối qua (5/1). Ảnh: HK01

Sáng cùng ngày, cặp đôi công khai việc có con gái đầu lòng đã 8 tháng tuổi...

... và bộ ảnh cưới lung linh. Ảnh: HK01.

Theo Hoàng Tĩnh Lam, cô với nửa kia đã làm lễ dạm hỏi vào tháng 12/2025. Ảnh: HK01.

Hoàng Tĩnh Lam sinh năm 1995, là nữ diễn viên và MC sở hữu gương mặt baby, nhan sắc ngọt ngào của showbiz Hong Kong (Trung Quốc). Năm 2023, đời tư và thái độ hành xử của Hoàng Tĩnh Lam vướng tranh cãi lớn. Cô bị nghi vấn tham phú phụ bần, bỏ bạn trai yêu 5 năm để chạy theo doanh nhân Wilson (chồng hiện tại).

Theo đó, Hoàng Tĩnh Lam từng có mối quan hệ tình cảm lâu năm với nam ca sĩ Lý Nhật Lãng. Đến năm 2023, người đẹp nằng nặc đòi chia tay, bất chấp sự níu kéo của Lý Nhật Lãng. Đáng nói, 3 tháng sau khi đơn phương kết thúc mối quan hệ lâu năm với Lý Nhật Lãng, Hoàng Tĩnh Lam công khai hẹn hò Wilson. Đến lúc này, Lý Nhật Lãng mới vỡ lẻ bạn gái bỏ rơi anh để chạy theo người có điều kiện kinh tế. Đau đớn hơn là chỉ sau chưa đầy 1 năm hẹn hò, Hoàng Tĩnh Lam đã gật đầu nhận lời cầu hôn của tình mới doanh nhân. Trước đó, Lý Nhật Lãng nhiều lần đề cập chuyện cưới xin với Hoàng Tĩnh Lam, nhưng người mẫu này tránh né.

Hoàng Tĩnh Lam chia tay Lý Nhật Lãng sau 5 năm hẹn hò để danh chính ngôn thuận yêu đương với tình mới Wilson. Ảnh: HK01.

So với Wilson, Lý Nhật Lãng có điều kiện tài chính eo hẹp. Anh từng có lúc phải đi làm nhân viên lau cửa kính cao ốc để kiếm sống. Dù sau đó Lý Nhật Lãng thử sức với ngành thẩm mỹ làm đẹp và kiếm được khá nhiều tiền, nhưng anh vẫn không níu giữ được Hoàng Tĩnh Lam.

Việc bị bạn gái phản bội khiến Lý Nhật Lãng đau khổ, suy sụp. Tháng 3/2025, Lý Nhật Lãng gây xôn xao khi chia sẻ hình ảnh đã cạo trọc đầu và quyết định đến Ấn Độ tu tập. Nam ca sĩ cho biết anh muốn tịnh tâm, tìm lại sự bình yên sau biến cố trong cuộc sống. Theo Lý Nhật Lãng, trong thời gian tu hành ở nước ngoài, anh còn tham gia công tác thiện nguyện giúp đỡ người có thu nhập thấp, người khuyết tật, hỗ trợ cải tạo trường học, cứu hộ vật nuôi bị bỏ rơi.

Lý Nhật Lãng đã cạo đầu đi tu sau tổn thương tình cảm. Anh không nguôi ngoai được việc bị Hoàng Tĩnh Lam bỏ rơi. Ảnh: HKET.

Nguồn: Sina, Sohu