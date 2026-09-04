Mỹ nhân khiến Lee Min Ho chinh phục bằng được, Cha Eun Woo chọn là hình mẫu lý tưởng: Nhan sắc đạt cảnh giới quốc bảo

Sinh năm 1994, Suzy bước chân vào giới giải trí từ năm 2010 với tư cách là thành viên nhóm nhạc nữ Miss A. Ngay từ những ngày đầu ra mắt, cô đã nhanh chóng thu hút sự chú ý nhờ chiều cao nổi bật và gương mặt mộc mạc, ngọt ngào. Đến năm 2012, khi Suzy lấn sân sang điện ảnh với vai diễn Seo Yeon thời niên thiếu trong bộ phim điện ảnh ăn khách Architecture 101. Với mái tóc đen dài buông xõa, nụ cười rạng rỡ như nắng mai và ánh mắt trong veo, Suzy đã làm sống dậy ký ức về mối tình đầu trong trái tim của hàng triệu khán giả nam. Danh xưng "Tình đầu quốc dân" chính thức ra đời từ đó. Hơn một thập kỷ trôi qua, dù có biết bao thế hệ đàn em xuất hiện, danh xưng này vẫn luôn là "vương miện" riêng biệt chỉ dành cho một mình Suzy.

Ảnh: Soompi

Ảnh: Soompi

Nhan sắc của Suzy từ sớm đã nổi tiếng cả châu Á, tạo sức hút khó cưỡng khiến ngay cả những nam thần hàng đầu vốn có tiêu chuẩn cực cao cũng phải rung động. Nam tài tử Lee Min Ho vốn nổi tiếng kiêu kỳ và rất ý thức về vị thế ngôi sao, nhưng đã hoàn toàn hạ mình khi trúng "tiếng sét ái tình" với cô. Anh đã phải nhờ vả rất nhiều người quen để tiếp cận Suzy một cách kín đáo, đồng thời kiên trì theo đuổi "bất chấp hình tượng" mới nhận được cái gật đầu từ người đẹp. Cả hai sau đó hẹn hò một thời gian rồi chia tay.

Ảnh: Soompi hông chỉ có Lee Min Ho, Lee Dong Wook cũng từng bị vẻ đẹp của Suzy hớp hồn. Điều thú vị là vào năm 2012, Suzy từng ngượng ngùng thổ lộ trên sóng truyền hình rằng Lee Dong Wook chính là hình mẫu lý tưởng của mình. Sáu năm sau, duyên số đẩy đưa họ gặp lại. Dù nổi tiếng là một người đàn ông vô cùng kín tiếng, khô khan trong chuyện tình cảm và chưa từng công khai bạn gái trong suốt 20 năm sự nghiệp, Lee Dong Wook lại lập tức phá lệ vì Suzy. Nam tài tử chủ động "bật đèn xanh" ngay từ những buổi gặp gỡ đầu tiên, nhanh chóng thừa nhận mối quan hệ trước truyền thông như một cách khẳng định sự nghiêm túc và trân trọng tuyệt đối dành cho cô. Ảnh: Soompi Sức hút mang tính "quốc bảo" của Suzy còn lan rộng đến cả các thế hệ nam thần trẻ tuổi sau này. "Thiên tài gương mặt" Cha Eun Woo từng chọn Suzy là mẫu bạn gái trong mộng. Bên cạnh đó, mỹ nam của Lovely Runner Byeon Woo Seok khẳng định hình mẫu lý tưởng của anh "chỉ có thể là Suzy". Nam diễn viên mắt nâu quyến rũ Seo Kang Joon cũng không ngần ngại bày tỏ mong muốn cháy bỏng được một lần đóng phim tình cảm cùng cô vì quá si mê nhan sắc thanh thuần này. Ảnh: Soompi

Không đóng khung mình trong danh hiệu nữ thần nhan sắc, Suzy luôn chứng minh bản thân là một nghệ sĩ có thực lực thông qua gia tài phim ảnh đồ sộ qua từng năm. Sau màn thành công với Dream High, cô liên tục phủ sóng màn ảnh nhỏ qua các tác phẩm ăn khách như Gu Family Book, Uncontrollably Fond đóng cùng Kim Woo Bin, và While You Were Sleeping hợp tác với Lee Jong Suk. Mỗi một dự án trôi qua, khán giả lại được nhìn thấy một Suzy trưởng thành và sâu sắc hơn trong diễn xuất.