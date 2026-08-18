Mỹ nhân khiến dàn nam thần châu Á đổ gục: Lee Min Ho ước được "nên duyên", Dương Dương - Huỳnh Hiểu Minh say đắm

Khó ai có thể từ chối được sức hút của mỹ nhân này.

Song Hye Kyo (sinh năm 1981) là một trong những biểu tượng quyền lực nhất của làn sóng Hallyu trên toàn cầu. Khởi đầu sự nghiệp từ một người mẫu tuổi teen, cô vươn lên thành ngôi sao hạng A và ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả qua hàng loạt siêu phẩm truyền hình như Trái Tim Mùa Thu, Một Cho Tất Cả, Ngôi Nhà Hạnh Phúc, Gió Mùa Đông Năm Ấy và Hậu Duệ Mặt Trời. Không dừng lại ở hình tượng "nữ hoàng phim bi-lãng mạn", cô tiếp tục khẳng định vị thế đỉnh cao của mình qua bộ phim gây sốt toàn cầu Vinh Quang Trong Hận Thù. Với nhan sắc thách thức thời gian, danh tiếng thuộc top đầu giới giải trí, Song Hye Kyo luôn được tôn vinh là "quốc bảo nhan sắc" suốt hơn hai thập kỷ qua.

Sở hữu nhan sắc diễm lệ, thần thái kiêu sa cùng sự nghiệp phim ảnh lẫy lừng, Song Hye Kyo từ lâu đã trở thành một tượng đài nhan sắc khó có thể xô đổ của làng giải trí châu Á. Không chỉ là người tình trong mơ của hàng triệu khán giả, đại mỹ nhân họ Song còn sở hữu một "hậu cung" fanboy vô cùng hùng hậu, quy tụ toàn những nam thần, tài tử và idol đình đám bậc nhất từ Hàn Quốc sang Trung Quốc.

Sức hút từ đôi mắt biết nói và khí chất lạnh lùng nhưng tính cách lại cởi mở, dễ gần, Song Hye Kyo đã khiến không biết bao nhiêu nam thần xứ kim chi phải công khai bày tỏ lòng ngưỡng mộ. Trong đó, Lee Min Ho từng thừa nhận Song Hye Kyo chính là thần tượng lớn nhất và là hình mẫu lý tưởng của mình. Dù đã đóng chung cùng nhiều mỹ nhân đình đám xứ Hàn nhưng đến hiện tại, nam tài tử và Song Hye Kyo chưa "giao nhau" qua dự án nào. Anh không ngần ngại chia sẻ ước mơ lớn là được đóng chung phim và "nên duyên" màn ảnh cùng đàn chị xinh đẹp.

Kim Bum từng hợp tác với cô trong bộ phim Gió đông năm ấy (2013). Mỹ nam Vườn Sao Băng thú nhận bản thân bị ấn tượng mạnh trước visual đỉnh cao của tiền bối: "Lần đầu tiên gặp Song Hye Kyo, tôi đã thốt lên từ 'đẹp' mà không hề hay biết". Anh khẳng định mình vô cùng ngưỡng mộ cô, dù cách biệt tuổi tác nhưng khí chất của Song Hye Kyo luôn làm lu mờ mọi khoảng cách.

"Đệ nhất mỹ nam" Jo In Sung từng không tiếc lời ca ngợi tính chuyên nghiệp, sự rộng lượng và nhan sắc của Song Hye Kyo sau màn kết hợp bùng nổ trong Gió Mùa Đông Năm Ấy. Anh không ngại bày tỏ sự mến mộ và tình cảm của mình dành cho mỹ nhân họ Song: "Song Hye Kyo quá xinh đẹp so với những gì đàn ông mong muốn ở một người phụ nữ. Cô ấy là người phụ nữ tuyệt vời. Không ai có thể không đồng ý với tôi rằng cô ấy thật tuyệt vời".

Ji Chang Wook - nam thần đình đám của màn ảnh Hàn Quốc - cũng không nằm ngoài "hậu cung" của Song Hye Kyo. Anh từng chọn cô là hình mẫu lý tưởng duy nhất của mình, là "nữ thần trong mộng" của mình. Trong khi đó, Ahn Bo Hyun lại thừa nhận đã thầm yêu đàn chị từ cái nhìn đầu tiên khi có cơ hội đóng chung một vài phân cảnh trong Hậu Duệ Mặt Trời.

Bên cạnh đó, danh sách nam thần mê mệt mỹ nhân họ Song vẫn còn kéo dài với những tên tuổi quyền lực khác của màn ảnh Hàn. Tài tử Song Seung Hun - bạn diễn của cô trong Trái Tim Mùa Thu - cũng thẳng thắn chia sẻ rằng Song Hye Kyo chính là mẫu phụ nữ anh thích nhất trong đời. Nam diễn viên Park Hyung Sik thậm chí còn quyết định đầu quân vào công ty quản lý UAA một phần lớn là vì muốn được đứng chung một mái nhà với nữ thần mà anh hâm mộ.

Làn sóng mê mệt Song Hye Kyo còn càn quét mạnh mẽ qua giới thần tượng Kpop, biến các idol vạn người mê thành những fanboy "chính hiệu". Giọng ca chính Baekhyun (EXO) từng khiến fan bật cười khi chia sẻ anh mê mệt đàn chị đến mức muốn được cô gọi một tiếng "oppa" đầy ngọt ngào. Nam ca sĩ Lee Hong Ki (F.T. Island) thì sở hữu một chiếc gối ôm in hình cô để ngủ cùng, nhưng đến khi nữ thần công bố kết hôn thì anh đã... đau lòng vứt chiếc gối đi. Ngay cả nhóm nhạc huyền thoại Super Junior cũng có đến 3 thành viên là fan cuồng, trong đó em út Kyuhyun bẽn lẽn khẳng định: "Trong mắt em chỉ có mỗi Song Hye Kyo".

Sức hút của mỹ nhân họ Song không hề bị giới hạn bởi biên giới quốc gia khi lấn sân sang thị trường Trung Quốc và biến những tên tuổi quyền lực nhất Cbiz thành người hâm mộ. "Đỉnh lưu" Dương Dương tiết lộ anh coi cô là nữ thần trong lòng từ thuở nhỏ sau khi xem Ngôi Nhà Hạnh Phúc, cũng như mong muốn được 1 lần hợp tác cùng cô.

Tài tử Huỳnh Hiểu Minh sau khi đóng chung Chuyến Tàu Định mệnh đã dành những lời có cánh để ca ngợi rằng đôi mắt của Song Hye Kyo. "Lần đầu tiên tôi biết về Song Hye Kyo qua bộ phim truyền hình và điện ảnh Hàn Quốc, cô ấy là một diễn viên xinh đẹp và tuyệt vời. Đôi mắt của Song Hye Kyo không chỉ có sức sát thương tại Hàn Quốc mà còn là đôi mắt đẹp nhất Châu Á", anh nói.

Những nam thần khác như Tỉnh Bách Nhiên liên tục chọn cô làm hình mẫu lý tưởng. Và mỗi khi được hỏi ai là nữ diễn viên yêu thích hay muốn được hợp tác với nữ diễn viên nào, nam thần Tỉnh Bách Nhiên đều nhắc đến Song Hye Kyo. Còn Lâm Nhất chỉ nhấn nút theo dõi một ngôi sao nữ Hàn Quốc duy nhất trên Instagram chính là Song Hye Kyo.

Đậu Kiêu từng đóng cặp với nữ diễn viên trong The Queens, thậm chí còn có cả cảnh hôn và giường chiếu "bỏng mắt". Từ đó, anh đã chọn Song Hye Kyo là bạn diễn yêu thích. Còn Trương Bân Bân không giấu được niềm vui khi nhìn thấy thần tượng của mình nên duyên cùng Song Joong Ki. Anh từng nói: "Nhìn 2 người họ ở bên nhau, tôi thực ra vô cùng hạnh phúc. Tôi muốn gửi lời chúc phúc đến họ". Trong lòng Trương Bân Bân, Song Hye Kyo cũng là nữ thần.

Ngoài ra, Trịnh Nguyên Sướng, La Chí Tường, Trần Tường cũng là fanboy đích thực của mỹ nhân họ Song. Trịnh Nguyên Sướng thậm chí còn "đứng hình mất vài giây" khi được chiêm ngưỡng tận mắt nhan sắc của Song Hye Kyo.