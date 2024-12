Mỹ nhân hụt vai chính trong "Sex And The City" vì sở hữu thân hình quá "nóng bỏng"

"Sex And The City" là một trong những bộ phim kinh điển vẫn còn duy trì sức hút tới tận ngày nay dù đã ra mắt gần 30 năm. Tác phẩm này đã đạt vô số giải thưởng, đem lại danh tiếng cho dàn diễn viên, một trong số đó là Kim Cattrall, người đảm nhận vai nữ chính Samantha Jones.

Kim Cattrall từng suýt bỏ lỡ vai Samantha Jones trong Sex And The City.

Thế nhưng có lẽ bạn chưa biết, Kim Cattrall từng suýt nữa đã bỏ qua vai diễn này. Theo một bài viết về Sex And The City trên trang Vogue, thì Kim Cattrall từng cảm thấy ngần ngại khi vào vai người phụ nữ có nhận thức, quan điểm về tình dục quá khác biệt so với cô ngoài đời. Hơn nữa, cô cũng cảm thấy tự ti khi phải vào vai một người phụ nữ gợi cảm ở tuổi 41. Chính vì vậy, sao phim Sex and the City đã thẳng thắn từ chối cơ hội tham gia đóng chính siêu phẩm này.

Nữ diễn viên Kim Cattrall từng từ chối đóng Sex and the City vì nghĩ bản thân quá già và thiếu nóng bỏng.

Sau khi bị khước từ, nhà sản xuất Darren Star của Sex and the City đã hướng sự chú ý vào Lou Thornton, một mỹ nhân cực kỳ xinh đẹp nhưng chưa từng có kinh nghiệm đóng phim trước đó. Tuy nhiên sau đó, Darren Star đã quyết định rằng cô không thể trở thành một Samantha Jones hoàn hảo vì quá trẻ và gợi cảm so với vai diễn trong Sex and the City.

Darren Star từng cho rằng Lou Thornton có thể vào vai Samantha Jones. Tuy nhiên sau đó, nhà sản xuất này đã thay đổi suy nghĩ vì Lou Thornton quá trẻ.

Nói về điều này, nhà sản xuất phim Sex And The City từng chia sẻ: "Có một người phụ nữ tuyệt vời tên là Lou Thornton. Tôi không biết cô ấy còn làm diễn viên nữa hay không. Nhưng vấn đề quan trọng nhất là cô ấy mới ngoài 30 tuổi mà thôi. Nếu Lou Thornton đảm nhận vai Samantha Jones, đó sẽ là một nhân vật khác. Nên nhớ rằng Samantha Jones lớn hơn những người phụ nữ còn lại 10 tuổi, vì vậy nên những trải nghiệm của cô ấy cũng không giống họ".

4 nữ diễn viên làm nên tên tuổi Sex and the City đều trở thành những huyền thoại tại Hollywood.

Bộ phim Sex and the City được cả giới chuyên môn và khán giả đánh giá cao khi tập trung khai thác các mối quan hệ, chuyện tình yêu và sự phát triển cá nhân của bốn người phụ nữ trưởng thành sống ở New York. Họ là 4 cô gái với những hoàn cảnh, suy nghĩ và quan điểm khác biệt về cuộc sống và hôn nhân, tình dục nhưng lại trở thành nhữg người bạn bè thân thiết, gắn bó với nhau trên mọi chặng đường của cuộc đời.

Rất may mắn cho đoàn làm phim khi cuối cùng thì Kim Cattrall cũng đồng ý gia nhập đoàn phim Sex and the City và tạo nên một siêu phẩm kinh điển cho Hollywood.