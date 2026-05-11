Mỹ nhân hơn 400 ngày không ai mời đóng phim nay đi làm ca sĩ: Hát nhép lộ liễu, kỹ năng nhảy trung bình

Triệu Lộ Tư và concert gây tranh cãi

Tối 9/5, Triệu Lộ Tư tổ chức concert Stay Romantic tại IMPACT Arena, Thái Lan với sức chứa khoảng 12.000 chỗ ngồi. Đây được xem là cột mốc đặc biệt trong sự nghiệp của nữ diễn viên khi lần đầu tiên cô thực hiện một concert bán vé ở nước ngoài, kéo dài liên tục suốt 4 tiếng đồng hồ.

Mở màn chương trình, Triệu Lộ Tư xuất hiện với hình tượng ngọt ngào trong ca khúc Different Shade Of Red. Xuyên suốt đêm diễn, nữ diễn viên liên tục thay đổi phong cách, trình diễn nhiều tiết mục như Champagne Drop, Black Queen và còn dành tặng khán giả bản địa một ca khúc bằng tiếng Thái. Cô cũng có màn giao lưu, hòa giọng cùng người hâm mộ ngay trên sân khấu.

Một trong những điểm được chú ý nhất tại concert là phần hình ảnh. Triệu Lộ Tư đầu tư mạnh tay cho trang phục Haute Couture, duy trì diện mạo chỉn chu trong suốt thời lượng dài của chương trình. Với lợi thế ngoại hình cùng độ nổi tiếng sẵn có, nữ diễn viên nhanh chóng khiến mạng xã hội bùng nổ hình ảnh và video được chia sẻ từ concert.

Tuy nhiên, bên cạnh sự quan tâm lớn từ người hâm mộ, concert đầu tiên của Triệu Lộ Tư cũng vấp phải nhiều tranh cãi. Không ít khán giả cho rằng nữ diễn viên hát nhép khá lộ liễu, nhiều đoạn khẩu hình không khớp với phần nhạc phát ra. Một số ý kiến bày tỏ sự thất vọng khi bỏ ra số tiền từ 1,9 triệu đến hơn 7,5 triệu đồng để mua vé nhưng trải nghiệm nhận lại chưa tương xứng.

Ngoài vấn đề giọng hát, kỹ năng trình diễn của Triệu Lộ Tư cũng bị đem ra bàn luận. Khả năng vũ đạo của nữ diễn viên bị đánh giá thiếu sự luyện tập chuyên nghiệp, đặc biệt khi thực hiện các động tác sexy. Dù cố gắng theo đuổi hình tượng nóng bỏng, khoe hình xăm ở chân và thay đổi hình ảnh trưởng thành hơn, nhưng phần thể hiện của cô bị nhận xét thiếu sự uyển chuyển, động tác còn cứng và thiếu lực.

Nhiều cư dân mạng cho rằng nếu đặt cạnh các idol chuyên nghiệp đến từ Hàn Quốc hay Nhật Bản, Triệu Lộ Tư cho thấy sự lép vế rõ rệt cả về hát lẫn nhảy. Một số ý kiến thậm chí nhận xét nữ diễn viên “nhảy loăng quăng”, thiếu thần thái sân khấu của một nghệ sĩ biểu diễn thực thụ.

Khâu dàn dựng concert cũng trở thành đề tài gây tranh cãi. Sân khấu bị đánh giá khá đơn giản, thiếu hiệu ứng âm thanh, ánh sáng và đội hình vũ công hỗ trợ để che đi hạn chế của nghệ sĩ chính. Trong bối cảnh giá vé bị cho là khá cao, nhiều khán giả cảm thấy quyền lợi nhận được chưa đủ thuyết phục.

Từ đó xuất hiện những bình luận gay gắt cho rằng một số minh tinh Trung Quốc đang tận dụng sự nổi tiếng để kiếm tiền từ fan, thay vì đầu tư chất lượng tương xứng cho concert. So với những show diễn của nghệ sĩ Hàn Quốc hay Nhật Bản cùng tầm giá, nhiều người cho rằng concert của Triệu Lộ Tư còn khá sơ sài.

Dẫu vậy, cộng đồng người hâm mộ nữ diễn viên cũng nhanh chóng lên tiếng bảo vệ thần tượng. Fan cho rằng Triệu Lộ Tư vốn là diễn viên, không phải idol được đào tạo chuyên nghiệp trong nhiều năm. Việc cô tự mình đứng trên sân khấu suốt 4 tiếng đồng hồ đã là một nỗ lực đáng ghi nhận.

Ngoài ra, người hâm mộ nhấn mạnh trước đó Triệu Lộ Tư từng tổ chức 2 concert miễn phí tại Trung Quốc với quy mô khoảng 6.000 vé, cho thấy cô không hoàn toàn đặt mục tiêu thương mại lên hàng đầu. Việc tổ chức concert ở nước ngoài cũng phát sinh nhiều chi phí lớn hơn so với thị trường nội địa.

Một số fan cho rằng sân khấu tại Thái Lan có thể bị hạn chế về thiết bị kỹ thuật so với các concert từng diễn ra tại Trung Quốc. Họ cũng phản bác ý kiến cho rằng nữ diễn viên “ế vé”, nhận định việc một diễn viên lần đầu mở concert bán vé ở nước ngoài nhưng vẫn thu hút lượng lớn khán giả đã là thành công bước đầu. Nếu thực sự muốn theo đuổi con đường âm nhạc lâu dài, Triệu Lộ Tư cần nghiêm túc cải thiện kỹ năng thanh nhạc lẫn vũ đạo. Không ít người cho rằng nữ diễn viên nên bắt đầu bằng những fanmeeting hoặc sân khấu nhỏ hơn thay vì thực hiện concert quy mô lớn quá sớm.

Triệu Lộ Tư sinh ngày 9/11/1998 tại Thành Đô, Tứ Xuyên và hiện là một trong những tiểu hoa đán thế hệ sau năm 1995 nổi bật nhất của màn ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào, dễ tạo thiện cảm cùng khả năng tạo xu hướng trên mạng xã hội, nữ diễn viên nhanh chóng trở thành gương mặt có sức ảnh hưởng lớn trong giới giải trí Trung Quốc.

Sự nghiệp của Triệu Lộ Tư trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm trước khi nổi tiếng. Từ những vai nhỏ trong các web-drama kinh phí thấp như Phượng Tù Hoàng hay Ôi! Hoàng Đế Bệ Hạ Của Ta, cô dần bật lên mạnh mẽ nhờ thành công của Trần Thiên Thiên Trong Lời Đồn. Sau đó, các dự án như Trường Ca Hành, Tinh Hán Xán Lạn hay Vụng Trộm Không Thể Giấu giúp cô chính thức bước vào hàng ngũ “đỉnh lưu” của lứa diễn viên trẻ Trung Quốc.

Bên cạnh phim ảnh, Triệu Lộ Tư còn có mối liên hệ khá chặt chẽ với lĩnh vực âm nhạc. Dù chưa từng hoạt động như một idol chuyên nghiệp, cô từng tham gia vòng sơ tuyển Super Girl năm 2016 và gây chú ý nhờ các video cover trên mạng xã hội. Ngoại hình mang đậm “vibe thần tượng” cũng khiến nhiều khán giả lầm tưởng nữ diễn viên xuất thân từ các lò đào tạo idol.

Trên thực tế, kỹ năng hát của Triệu Lộ Tư được đánh giá ở mức giải trí. Cô sở hữu chất giọng nhẹ, ngọt, phù hợp với các ca khúc OST hoặc ballad tình cảm. Nữ diễn viên cũng từng tự thể hiện nhạc phim cho một số dự án của mình. Tuy nhiên, hạn chế lớn nhất nằm ở kỹ thuật thanh nhạc, khả năng hát live còn yếu.

Về vũ đạo, Triệu Lộ Tư thường xuyên đăng tải các video dance cover trên TikTok và Douyin. Cô có khả năng bắt nhịp khá tốt nhưng thiếu sự sắc nét và lực trong động tác nếu so với tiêu chuẩn idol chuyên nghiệp. Phần lớn màn trình diễn của nữ diễn viên mang tính giải trí và phục vụ fan nhiều hơn là biểu diễn chuyên môn.

Dù vẫn nổi tiếng top đầu làng giải trí Hoa ngữ, sự nghiệp phim ảnh của Triệu Lộ Tư lại đang xuất hiện nhiều nốt trầm. Ngày 26/3, Sina đưa tin một nguồn tin trong giới tiết lộ có “đỉnh lưu lứa 95 hơn 400 ngày không đóng phim” vì bị nhiều đoàn phim từ chối. Người này cho biết nữ nghệ sĩ bị xem là nhân tố rủi ro cao do khả năng rời đoàn phim giữa chừng mà không chịu trách nhiệm. Dưới phần bình luận, nhiều cư dân mạng đồng loạt gọi tên Triệu Lộ Tư.

Trước đó, nữ diễn viên từng giải thích việc lâu không vào đoàn phim là vì muốn chờ một kịch bản phù hợp. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân sâu xa đến từ loạt ồn ào liên quan đến dự án Tình Nhân và công ty quản lý cũ Ngân Hà Khốc Ngu.

Cuối năm 2024, Triệu Lộ Tư phát bệnh sau thời gian tranh chấp với đoàn phim Tình Nhân. Nữ diễn viên nhiều lần công khai tố công ty cũ đối xử tệ bạc và không muốn quay lại hoàn thành những cảnh quay cuối cùng cho dự án. Khi xuất hiện thông tin đoàn phim sẽ cắt ghép những phân cảnh đã quay để phát sóng nhằm cứu vãn chi phí sản xuất, Triệu Lộ Tư còn có phát ngôn bị cho là mỉa mai ê-kíp sản xuất “xứng đáng chịu hậu quả”.

Thái độ này khiến nữ diễn viên vấp phải nhiều phản ứng trái chiều. Một số nhân viên đoàn phim từng lên tiếng cho rằng các ngôi sao hạng A như Triệu Lộ Tư có thể dễ dàng kiếm tiền từ nhiều nguồn khác nhau, nhưng những nhân sự phía sau hậu trường lại sống nhờ đồng lương từ dự án. Khi phim bị đình trệ, nhiều nhân viên rơi vào cảnh bị nợ lương kéo dài.

Sau loạt tranh cãi, hình ảnh của Triệu Lộ Tư trong mắt giới sản xuất bị ảnh hưởng đáng kể. Không ít người trong ngành được cho là xem nữ diễn viên như “nhân tố rủi ro”, khiến nhiều dự án e ngại khi mời cô đảm nhận vai chính.

Giữa lúc sự nghiệp phim ảnh chững lại, Triệu Lộ Tư lại cho thấy động thái đẩy mạnh hoạt động âm nhạc. Nữ diễn viên phát hành MV Champagne Drop, tổ chức concert riêng và liên tục xây dựng hình ảnh nghệ sĩ biểu diễn đa năng. Mới đây, cô còn thay ảnh đại diện trên Xiaohongshu với dòng chữ “Đừng giả vờ nữa”, tiếp tục làm dấy lên nhiều đồn đoán trên mạng xã hội.

Tuy nhiên, việc chuyển hướng sang âm nhạc của Triệu Lộ Tư hiện cũng đối diện không ít rào cản. Từ tranh cãi hát nhép cho đến kỹ năng trình diễn chưa thuyết phục, con đường làm ca sĩ của nữ diễn viên được dự đoán sẽ còn nhiều áp lực nếu muốn chinh phục khán giả bằng năng lực thực sự thay vì sức hút ngôi sao.

