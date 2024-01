Mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở khoe hôn lễ quy mô khủng: 1000 khách dự, 1 tài tử hạng A thầu hết chi phí

Tối 22/1, tờ News1 đưa tin nữ diễn viên Hwang Bo Ra (Hẹn Hò Chốn Công Sở) đã xuất hiện trên chương trình Lovers In Joseon và lần đầu lên tiếng về hôn lễ hoành tráng của mình. Trước ống kính, người đẹp sinh năm 1983 hào hứng khoe về quy mô đám cưới: "Có tận hơn 1000 khách tới tham dự nên chúng tôi phải đặt trước tầng 1 và tầng 2 của địa điểm tổ chức".

Chưa hết, Hwang Bo Ra bất ngờ tiết lộ tài tử Ha Jung Woo (anh chồng nữ diễn viên) đã lo toàn bộ chi phí hôn lễ: "Anh Jung Woo trả hết chi phí đám cưới. Ngay trước ngày cử hành hôn lễ, anh Jung Woo cứ hỏi liệu có thể giúp được gì cho vợ chồng tôi. Chồng tôi trả lời rằng anh ấy không cần phải làm bất cứ việc gì. Nhưng rồi anh Jung Woo vẫn quyết định thanh toán hết mọi khoản chi phí trong hôn lễ". Trước đó, hồi tháng 9 năm ngoái, tài tử Ha Jung Woo từng trở thành tâm điểm chú ý sau khi tặng em dâu Hwang Bo Ra vàng nhân dịp ngày lễ Chuseok.

Hwang Bo Ra khoe về hôn lễ quy tụ hơn 1000 khách mời trên sóng truyền hình

Hwang Bo Ra tiết lộ, Ha Jung Woo đã lo toàn bộ chi phí đám cưới của cô

Năm ngoái, Ha Jung Woo trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi tặng mỹ nhân Hẹn Hò Chốn Công Sở vàng nhân dịp lễ Chuseok

Còn nhớ, Hwang Bo Ra và nam diễn viên kiêm CEO Cha Hyun Woo tổ chức hôn lễ riêng tư hồi tháng 11 năm 2022. Trong đám cưới hoành tráng, danh hài Kim Jun Ho đảm nhận vai trò chủ hôn, còn ca sĩ Harim đã hát tặng cô dâu chú rể bài hát chúc mừng. Theo truyền thông Hàn Quốc đưa tin, Ha Jung Woo nhiệt tình đón tiếp khách mời trong ngày trọng đại của em trai.

1 số hình ảnh trong hôn lễ riêng tư của cặp đôi Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo đã trở thành chủ đề nóng hổi trên mạng xã hội xứ kim chi cách đây hơn 1 năm

Hwang Bo Ra - Cha Hyun Woo chính thức hẹn hò từ năm 2012. Trên trang cá nhân, họ thường xuyên chia sẻ ảnh từ những buổi đi chơi lãng mạn.

Hwang Bo Ra chính thức bước chân vào làng giải trí Hàn khi mới 20 tuổi. Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ các vai diễn ấn tượng trong loạt phim ăn khách như My Girl, Thư Ký Kim Sao Thế, Hẹn Hò Chốn Công Sở, Fight For My Way, Vagabond...

Trong khi đó, Cha Hyun Woo tên thật là Kim Young Hoon, sinh năm 1980. Anh là con trai tài tử Kim Yong Gun (Sắc Đẹp Ngàn Cân). Cha Hyun Woo từng hoạt động với tư cách diễn viên kiêm nhà sản xuất phim trước khi trở thành CEO 1 công ty giải trí tại Hàn Quốc. Trong sự nghiệp diễn xuất, anh góp mặt ở một số tác phẩm điện ảnh và truyền hình như The Great Seer, The Neighbors…

Hwang Bo Ra và Cha Hyun Woo đã ở bên nhau được hơn 12 năm

Nguồn: News1