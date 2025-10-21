Mỹ nhân hạng A 56 tuổi bị tẩy chay vì hở bạo như "gái nhảy", ngắm căn biệt thự riverside 100 tỷ mà thấy tự ái

Có thể nói, it nghệ sĩ Hàn nào vừa gây tranh luận dữ dội vừa giữ được vị thế biểu tượng như Uhm Jung Hwa. Từ những bước đi đầu tiên ở hậu trường đài truyền hình tới vị trí “nữ hoàng gợi cảm” của Kpop những năm 1990, sự nghiệp của cô luôn đi kèm với hai yếu tố: dám khác biệt và luôn tìm cách làm mới bản thân. Dù đã từng có lúc tưởng gục ngã vì scandal “chấn động” khi vượt xa khỏi tiêu chuẩn thời đại nhưng hiện tại, “chị đại” của Kpop đang sống trong căn biệt thự sang trọng bên sông Hàn, chứng minh đẳng cấp ngôi sao không phai theo năm tháng.

Uhm Jung Hwa là "chị đại" Kpop với sự nghiệp có nhiều cái để nhắc đến

Sự nghiệp trải dài từ ca hát đến diễn xuất, tạo nên cú sốc văn hoá Hàn vì quá hở bạo

Uhm Jung Hwa gia nhập làng giải trí từ khá sớm, bắt đầu hoạt động từ năm 1989 với vai trò thành viên hợp xướng cho đài MBC, sau đó lấn sân cả điện ảnh lẫn âm nhạc. Năm 1993, cô chính thức debut với album phòng thu đầu tay Sorrowful Secret và tham gia diễn xuất trong phim On A Windy Day, We Must Go To Apgujeong . Dù khởi đầu không mấy bùng nổ nhưng single Pupil đã bắt đầu định hình hình ảnh gợi cảm và phong cách biểu diễn táo bạo của cô.

Sad Secret - Uhm Jung Hwa

Giữa những năm 1990, Uhm chuyển hướng mạnh sang dance/pop và liên tiếp có loạt hit làm nên tên tuổi như Sad Expectation, Rose of Betrayal (1997), rồi đến Invitation, Poison, I Don’t Know, Festival - những đĩa đơn đưa cô lên hàng sao hạng A. Invitation (1998) đặc biệt được đánh giá là một bước trưởng thành cả về hình ảnh lẫn âm nhạc, giúp cô trở thành biểu tượng showbiz với phong cách trình diễn gợi cảm, quyến rũ.

Invitation - Uhm Jung Hwa

Sang đầu thập niên 2000, Uhm Jung Hwa mở rộng sang diễn xuất và gặt hái thành công đáng kể, điển hình như vai diễn trong Marriage Is a Crazy Thing (2002) mang về cho cô giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất tại Baeksang Arts Awards. Sau đó cô tiếp tục được đề cử và chiến thắng nhiều lần với các dự án như Princess Aurora (2006) và Dancing Queen (2012). Về âm nhạc, người đẹp họ Uhm không “đứng yên” mà cô thử nghiệm nhiều dòng nhạc như điện tử, funk và vẫn biết cách trở lại mạnh mẽ với các single thương mại như DISCO (2008) hay album The Cloud Dream of the Nine (2017).

"Chị đại" Kpop đánh chiến mạnh mẽ từ lĩnh vực âm nhạc đến phim ảnh

D.I.S.C.O - T.O.P X Uhm Jung Hwa

Những năm gần đây,, cô tiếp tục khẳng định vị thế diễn viên thực lực với các dự án truyền hình như Our Blues (2022) và Doctor Cha ( 2023). Nhờ phong độ bền bỉ và sự táo bạo trong lựa chọn vai diễn, Uhm Jung Hwa được xem là biểu tượng hiếm hoi cân bằng trọn vẹn giữa âm nhạc và điện ảnh trong làng giải trí Hàn Quốc. Nếu nhìn về sự nghiệp, Uhm Jung Hwa là minh chứng cho nghệ sĩ đa năng khi được ghi nhận ở 2 vai trò ca sĩ - diễn viên, đồng thời là người luôn tìm cách đổi mới bản thân ở từng thời kỳ.

Gây ấn tượng trong Our Blues

Cũng như khẳng định vị thế diễn viên thực lực trong Doctor Cha

Song, ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, Uhm Jung Hwa từng gây tranh cãi dữ dội vì phong cách biểu diễn táo bạo. Cao trào nhất phải kể đến màn trình diễn tại một lễ trao giải vào tháng 11 năm 2006, khi cô diện bộ đồ diễn giống nội y kèm tất da đen và trình diễn những động tác nhảy gợi cảm. Trên sân khấu, nữ diễn viên thể hiện 2 ca khúc Come2me và Like a Virgin . Hình ảnh sexy ngay lập tức châm ngòi cho làn sóng phản ứng mạnh mẽ.

Uhm Jung Hwa cùng bộ đồ kiệm vảicủa mình trên sân khấu, trước khi dính làn sóng tẩy chay

Phản ứng từ cộng đồng và truyền thông Hàn lúc bấy giờ rất gay gắt, nhiều khán giả, nhà phê bình và nghệ sĩ kỳ cựu tỏ ra sốc, có người so sánh trang phục của cô với “gái phục vụ trong quán bar rẻ tiền của thập niên 70, 80”. Nam diễn viên Ahn Sung Ki - với vai trò người dẫn chương trình lễ trao giải - thậm chí nói thẳng anh cảm thấy “không biết phải nhìn về đâu” khi xem tiết mục. Truyền thông gọi đó là “sex marketing” và một bộ phận khán giả đòi tẩy chay Uhm Jung Hwa.

Truyền thông Hàn gọi đó là “sex marketing”, miêu tả cô bằng những từ ngữ xấu hổ nhất

Nữ nghệ sĩ cũng không né tránh phản ứng trái chiều từ netizen. Trái lại, cô công khai thừa nhận chiến lược gây tranh luận khi nói rằng cô “chán ngấy” những định kiến cho rằng phụ nữ ngoài 30 không thể mặc gợi cảm, và hài lòng khi những hành động của mình khiến công chúng chú ý. “ Dù có những ý kiến phản đối và bị chỉ trích nặng nề, nhưng tôi vẫn hài lòng với những gì mình đã làm. Đặc biệt là khi những hành động đó khiến người ta chú ý tới tôi hơn ” - “chị đại” Kpop từng tự tin phát biểu.

Đối với người đẹp sinh năm 1969, đó là cách cô phá bỏ rào cản xã hội, thử thách chuẩn mực thời trang và hình tượng phụ nữ trên sân khấu Hàn. Tuy phải chịu tổn thất tạm thời mất hợp đồng, bị hạn chế xuất hiện nhưng về lâu dài, chính phong cách dám khác biệt ấy giúp cô đi tiên phong, mở đường cho lớp nữ nghệ sĩ Hàn sau này được tự do khai thác hình ảnh gợi cảm trên sân khấu.

Người đẹp họ Uhm là 1 trong những nghệ sĩ Hàn đầu tiên được tự do khai thác hình ảnh gợi cảm trên sân khấu

U60 độc thân hưởng thụ cuộc sống xa hoa, sở hữu căn biệt thự riverside 100 tỷ

Tình sử của Uhm Jung Hwa khá kín tiếng so với sự nghiệp rực rỡ của cô. Trong suốt nhiều năm hoạt động, nữ diva hiếm khi công khai chuyện tình cảm và thường giữ im lặng trước tin đồn hẹn hò. Ở tuổi đôi mươi và ba mươi, Uhm Jung Hwa từng được cho là có mối quan hệ tình cảm với vài nam diễn viên và ca sĩ nổi tiếng cùng thời, nhưng tất cả đều không được xác nhận. Cô từng chia sẻ trong một chương trình rằng mình “đã yêu, nhưng không phải lúc nào cũng được yêu lại đúng cách”, hé lộ phần nào những tổn thương trong quá khứ. Hiện tại dù đã ở trong độ tuổi U60, Uhm Jung Hwa vẫn sống độc thân và khẳng định rằng chưa từng hối hận về quyết định không kết hôn của mình.

Chị đẹp vẫn độc thân và chưa từng hối hận về quyết định không kết hôn của mình

Theo nhiều nguồn thống kê, khối tài sản của Uhm Jung Hwa hiện vẫn chưa có con số chính xác, song được ước tính lên đến hơn 150 triệu đô (hơn 4.000 tỷ đồng). Một số trang giải trí cho rằng cô là một trong những nghệ sĩ giàu có nhất Hàn Quốc nhờ sự nghiệp kéo dài hơn ba thập kỷ trong cả âm nhạc, điện ảnh lẫn quảng cáo. Ngoài cát-xê cao cho mỗi bộ phim và dự án truyền hình, Uhm Jung Hwa còn từng kinh doanh thời trang và nội y, với thương hiệu cá nhân từng đạt doanh thu hơn 10 triệu USD chỉ sau ba tháng ra mắt.

Về cuộc sống cá nhân, Uhm Jung Hwa luôn được biết đến với phong cách sống xa hoa tương xứng vị thế sao hạng A. Cô sở hữu bất động sản đắt giá tại khu Hannam Dong (Seoul) - một trong những khu nhà giàu và có view sông Hàn ở Seoul. Nhiều lần, người đẹp tiết lộ không gian sống trong căn biệt thự của mình. Dân tình nhìn vào cũng chỉ biết ghen tị với căn nhà quy mô lớn, kiến trúc hiện đại, nội thất sang trọng, có hồ bơi riêng và tầm nhìn trực tiếp ra sông - những tiện nghi đặc trưng của bất động sản riverside hạng sang của “người đẹp sexy”.

Người đẹp sống 1 mình trong căn hộ xa xỉ

Một vài góc căn nhà đã được chủ nhân tiết lộ

Nhiều trang báo Hàn và chuyên trang giải trí quốc tế từng dẫn mức định giá căn nhà này ở mức tương đương hàng chục đến khoảng 5 tỷ won (gần 100 tỷ đồng, tùy thời điểm và tỷ giá). Con số phản ánh giá trị bất động sản tại khu Hannam vốn luôn ở mức cao. Một số nguồn còn nhận xét giá bất động sản tại khu vực này đã tăng mạnh qua các năm, khiến căn biệt thự của người đẹp họ Uhm trở thành tài sản có giá trị gia tăng đáng kể. Được biết, khi tậu căn biệt thự này vào năm 2008, Uhm Jung Hwa đã chi ra 2,5 tỷ won và hiện tại sau 15 năm, giá trị căn nhà đã tăng gấp đôi.

Giá tăng gấp đôi so với khi mua, lên đến gần 100 tỷ đồng

Mê cách chị đẹp tận hưởng cuộc sống độc thân

Bên cạnh bất động sản, Uhm Jung Hwa còn có thú vui sưu tập đồ hiệu, xe cộ, chi tiêu cho hình ảnh nghệ sĩ chuyên nghiệp. Tuy vậy, cô vẫn là một nghệ sĩ giữ sự cân bằng giữa đời tư và công việc khi luôn xuất hiện có chọn lọc, ưu tiên những dự án nghệ thuật có giá trị và tiếp tục phát triển thương hiệu cá nhân ở cả mảng âm nhạc lẫn điện ảnh.