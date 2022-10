Mỹ nhân Hàn từng làm tiếp viên hàng không: Diễn viên tay ngang mà vai gì cũng cân được

Pyo Ye Jin là nữ diễn viên sinh năm 1992. Cô tốt nghiệp trường Cao đẳng Nghệ thuật Baekseok với bằng Cao đẳng Dịch vụ Hàng không. Với tấm bằng này, cô được hãng hàng không top đầu Hàn Quốc là Korean Airs nhận vào làm việc trong hai năm.



Thế nhưng cô không thích một công việc mà bản thân không được thoải mái thể hiện cảm xúc, thế nên cô đã viết thư gửi mẹ để xin được từ bỏ một công việc đáng mơ ước trong mắt các bậc phụ huynh. Thời điểm bỏ nghề, Ye Jin nghĩ "sẽ vui thế nào nếu thử diễn trong một bộ phim nhỉ" và kết quả là cô chính thức ra mắt với vai trò diễn viên trong bộ phim Here Comes Mr. Oh của đài MBC.

Vốn đã nổi tiếng từ thời làm tiếp viên hàng không vì nhan sắc xinh đẹp, Pyo Ye Jin dễ dàng chinh phục các đạo diễn dù là tay ngang và diễn xuất không mấy ấn tượng.

Những năm đầu sự nghiệp, cô nhận nhiều phản ứng trái chiều từ khán giả, rằng cô "có đỏ mà chẳng có thơm", chỉ xinh đẹp chứ không biết diễn xuất. Phải mất vài năm học hỏi, liên tục làm mới mình, Pyo Ye Jin mới dần tiến bộ và tạo được thiện cảm cho người xem.

Với khán giả Việt, Pyo Ye Jin chủ yếu chỉ được biết qua bộ phim Vị Khách VIP của Jang Nara nhưng thực tế ở Hàn Quốc, mỹ nhân họ Pyo đã bắt đầu nổi tiếng từ năm 2016 khi liên tục có mặt trong các bộ phim đình đám với vai phụ, vai phản diện Một trong những cái tên lớn có thể kể tới vai diễn trong While You Were Sleeping (Khi Nàng Say Giấc), Doctors (Chuyện Tình Bác Sĩ) hay What's Wrong With Secretary Kim? (Thư Kí Kim Sao Thế?).

Đặc biệt ở loạt phim này, Ye Jin luôn nỗ lực làm mới mình, không lặp lại hình ảnh của bản thân trong quá khứ. Từ vai phản diện, thiếu nữ ngây thơ, gái nghèo neo đơn hay tạo hình cổ trang đều không làm khó được mỹ nhân họ Pyo.

Nguồn ảnh: Hancinema