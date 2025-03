Mỹ nhân Hàn Quốc bị ghét nhất hiện tại: Xinh gái nhưng vô duyên tột độ, sơ hở là hét muốn thủng màng nhĩ

Thời điểm hiện tại, màn ảnh Hàn có không ít những tựa phim tạo được danh vang lớn, nhận về nhiều sự yêu thương từ khán giả. Trong khi đó, tác phẩm The Potato Lab của đài tvN lại thất bại thê thảm với mức rating quanh quẩn ở mức 1 - 2%. Sau bom xịt Hỏi Các Vì Sao của Lee Min Ho, The Potato Lab nối dài chuỗi thất bại của tvN khiến nhà đài này rơi vào tình trạng khủng hoảng nghiêm trọng.

Lý do khiến The Potato Lab thất bại thê thảm phải kể tới thiết lập nhân vật nữ chính Kim Mi Gyeong của Lee Sun Bin. Thực tế ngay từ đầu, Lee Sun Bin đã mang tới cảm giác ái ngại cho người xem bởi khi xuất hiện cùng mỹ nam Kang Tae Oh, Sun Bin có phần lép vế về ngoại hình. Khi lên phim, cô lại càng khiến khán giả khó chịu. Về diễn xuất, Lee Sun Bin bị cho là biểu cảm quá lố, liên tục trợn mắt, la hét, không tiết chế được cảm xúc của mình khiến người xem cực kỳ khó chịu mỗi khi cô xuất hiện.

Lee Sun Bin bị cho là toàn trợn mắt trên phim

Diễn xuất của Lee Sun Bin cộng thêm thiết lập nhân vật rất khó hiểu, kỳ quặc khiến nhân vật của cô bị khán giả ghét cay ghét đắng dù là chính diện trong một bộ phim tình cảm, hài hước. Xuyên suốt các tập phim, Kim Mi Gyeong liên tục có những hành động, lời nói rất vô duyên. Cô cũng la hét quá nhiều, khiến người xem có cảm giác như liên tục bị nhân vật chửi mắng thẳng mặt, vô cùng nhức đầu.

Dù được miêu tả là một cô gái xinh xắn, có học thức đàng hoàng nhưng Mi Gyeong và nhóm bạn của cô lại liên tục có cách sử dụng từ ngữ rất vô duyên dành cho nam chính. Nam chính dù là một tổng tài điển trai, hoàn hảo về mọi mặt nhưng trong tác phẩm này, anh ta lại trở thành trò đùa, liên tục phải chịu đựng sự chỉ trích, sỉ vả của nữ chính.

Thậm chí không chỉ dùng lời nói, Mi Gyeong còn trêu đùa So Baek Ho bằng những trò đùa khiến anh bị tổn hại, đau đớn, thương tích đầy mình. Khán giả không hiểu sao biên kịch có thể xây dựng một nhân vật vô duyên đến vậy và dĩ nhiên những trò đùa mang tính chất gây cười của cô cũng không hề buồn cười. Nhiều bình luận cho rằng nếu những hành động, lời nói này được thực hiện bởi nam chính thì So Baek Ho chắc chắn sẽ trở thành một kẻ bất nhân, bạo lực. Trong khi đó biên kịch hợp thức họa sự bạo lực, vô duyên bằng cách để nữ chính làm những điều này với mục đích gây cười (dù nó không buồn cười).

Một trong số những tình huống gây cười bằng cách "bạo hành" nam chính trên phim

Trên trang Mydramalist, dưới phần bình luận về phim, khán giả để lại vô số bình luận tiêu cực về nữ chính The Potato Lab, về cả nhân vật lẫn diễn xuất của Lee Sun Bin. Người xem cũng cho rằng tvN thật sự cần cải tổ lại đội ngũ biên kịch nếu không muốn nối dài tình trạng thất bại thê thảm này.

Bình luận của khán giả: - Nữ chính có lẽ là diễn viên tồi tệ nhất mà tôi từng thấy ở Hàn Quốc. Diễn xuất lố khủng khiếp còn nhân vật thì vô duyên tột độ. - Nữ chính và nhóm bạn của cô ấy liên tục lăng mạ nam chính qua nhiều tập phim và biên kịch thì có vẻ nghĩ đó là tình huống hài hước? Ranh giới giữa gây cười và vô duyên thật sự mong manh. - Tôi thật sự không thể chấp nhận được nữ chính phim này. Diễn lố, la hét liên tục. Đã thế nhân vật còn không đáng yêu chút nào. Kang Tae Oh và tvN sai lầm khi chọn kịch bản này. - Rating 2% là của Kang Tae Oh hết chứ mình Lee Sun Bin chắc 0%.

