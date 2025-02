Mỹ nhân Hàn gầy tong teo còn bị nghi thẩm mỹ "thất bại", nhan sắc khiến hàng triệu người say đắm nay còn đâu

Mới đây, Roh Jeong Eui đã xuất hiện tại sự kiện họp báo ra mắt phim "The witch". Cùng với bạn diễn Jin Young, mỹ nhân sinh năm 2001 tự tin tạo dáng trước ống kính truyền thông, thể hiện nhiều biểu cảm dễ thương.

Dẫu vậy, khi loạt ảnh họp báo được chia sẻ lên mạng xã hội, Roh Jeong Eui lại vấp phải những ý kiến trái chiều. Một số người dành lời khen cho visual của nữ diễn viên, thế nhưng số khác lại cho rằng giờ đây cô xuống sắc quá nhiều.

Roh Jeong Eui tại họp báo ra mắt phim "The witch" (trái) bị đánh giá là khác xưa quá nhiều.

Cách đây 5 năm, Roh Jeong Eui từng khiến hàng triệu khán giả say đắm trước vẻ đẹp đỉnh nóc kịch trần khi góp mặt trong bộ phim "Trở lại tuổi 18" với vai con gái của cặp đôi chính do Lee Do Hyun/Yoon Sang Hyun và Kim Ha Neul thể hiện. Chỉ sau 5 năm, gương mặt của Roh Jeong Eui trở nên khác biệt nhiều khiến cô bị nghi phẫu thuật thẩm mỹ.

Dẫu vậy, những sự thay đổi nếu có không khiến Roh Jeong Eui đẹp hơn mà ngược lại, chỉ làm khán giả tiếc nuối vẻ xinh xắn, dễ thương một thời. Ngoài ra, khán giả cũng nói rằng Roh Jeong Eui giờ đây quá gầy, khiến cho gương mặt của cô bị hốc hác.

Nhan sắc của Roh Jeong Eui thời đóng phim "Trở lại tuổi 18" từng khiến hàng triệu khán giả say mê.

Dưới đây là một vài bình luận của netizen Việt:

- Trời, hồi đóng "Trở lại tuổi 18" xinh ghê mà sao sửa hoài vậy.

- Chị tui đẹp nhất.

- Cổ đáng yêu quá.

- Em này hình như phẫu thuật hay sao ấy? Trước đóng phim "Trở lại tuổi 18" đáng yêu lắm.

- Mặt mũi có chỉnh lại rồi, với lại tự nhiên kiểu gì mà giảm cân nhiều quá nên nhìn khác được. Hồi đóng "Trở lại tuổi 18" đúng xinh.

- Ngày xưa nhìn xinh ghê, chả hiểu sao giờ gầy tóp teo, má nó hóp dữ luôn, xong cười nó cũng xấu. Tiếc cái nét ngày xưa ghê.

Bộ phim "The witch" do Roh Jeong Eui và Jin Young đóng chính chiếu vào các ngày thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần trên Channel A, bắt đầu từ 15/2.