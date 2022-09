Mỹ nhân Hàn đóng phim từ bé, đã đa tài còn thêm học vấn khủng

Tiểu thư hào môn, từ nhỏ đã thông minh, xinh đẹp

Moon Ga Young sinh năm 1990, ngay từ bé đã nổi bật với vẻ ngoài đáng yêu cùng đôi mắt to tròn vô cùng cuốn hút. Dù là người Hàn nhưng cô sinh ra và lớn lên tại Baden-Württemberg, Đức. Cũng bởi vậy, Ga Young có thể nói thành thạo ba thứ tiếng là Đức, Anh và Hàn Quốc. Bố cô là nhà vật lí học, còn mẹ là nhạc sĩ, với nền tảng gia đình vững chắc, cô được hưởng sự giáo dục rất tốt.

Ngoài ra ngay từ nhỏ, cô đã được tiếp cận với nghệ thuật chuyên nghiệp, được học chơi nhiều loại nhạc cụ khác nhau, bao gồm violin, piano,... Chưa hết, Ga Young còn được tiếp xúc với những môn thể thao như cưỡi ngựa, đánh golf, bơi lội,... khiến từ nhỏ cô đã rất tự tin, hoạt bát.

Moon Ga Young từ nhỏ đã có cơ hội làm quen với nhiều bộ môn nghệ thuật, thể thao khác nhau

Năm 10 tuổi, Moon Ga Young cùng bố mẹ trở về Hàn Quốc sinh sống. Đây cũng là lúc cô bén duyên với diễn xuất. Những năm đầu sự nghiệp, cô chỉ đảm nhận vai phụ trong loạt phim không mấy nổi tiếng. Nhờ sự tự tin, không ngần ngại khi xuất hiện trước ống kính và năng khiếu diễn xuất thiên bẩm, khi chưa đầy 15 tuổi, cô đã bỏ túi hàng chục vai diễn. Tuy nhiên không phải vì vậy mà Moon Ga Young xao nhãng việc học. Dù đã nổi tiếng nhưng cô vẫn sắp xếp công việc để được để theo học tại Đại học Sungkyunkwan, một trường đại học danh giá xứ Hàn.

Trưởng thành xinh đẹp, nữ thần thế hệ mới dạng vai nào cũng cân của màn ảnh Hàn

Khách quan mà nói, thời điểm hoạt động với tư cách diễn viên nhí, Moon Ga Young không thực sự thành công. Phải mãi đến sau này, khi xuất hiện với hình ảnh diễn viên trưởng thành, cô mới có được danh tiếng xứng tầm. Ở độ tuổi ngoài 20, với vẻ ngoài xinh đẹp, thân hình quyến rũ lại thêm gu thời trang cực đỉnh, Moon Ga Young được mệnh danh là nữ thần thế hệ mới của màn ảnh Hàn.

Trong sự nghiệp của mình, cô liên tục thử sức với nhiều kiểu vai diễn khác nhau, từng bước tạo được chỗ đứng vững chắc trong sự nghiệp.

Bộ phim giúp Moon Ga Young bứt phá, nhận được nhiều sự quan tâm, yêu mến từ khán giả phải kể đến The Great Seducer. Trong phim, cô đảm nhận vai nữ phụ nhưng từ nhan sắc, diễn xuất đến thần thái đều được cho là át vía nữ chính Joy (Red Velvet). Sau vai diễn ấn tượng này, Moon Ga Young liên tục phủ sóng từ các gameshow, quảng cáo đến loạt phim của các đạo diễn đình đám.

Tuy nhiên những bộ phim mà cô đóng chính sau đó lại không được đánh giá cao về nội dung, phải mãi đến cuối năm 2020, Moon Ga Young mới một lần nữa bứt phá, thăng hạng tên tuổi nhờ bộ phim đình đám True Beauty. Vào vai một cô gái xấu xí, từng bị bắt nạt, cô lập đã thay đổi cuộc đời nhờ trang điểm, Moon Ga Young khiến khán giả mê mẩn vì dám hi sinh hình tượng và màn thể hiện ấn tượng.

Tin đồn hẹn hò với mỹ nam Woo Do Hwan

Bộ phim The Great Seducer không chỉ giúp Moon Ga Young đổi đời mà còn khiến cô dính tin đồn hẹn hò với nam chính của phim - mỹ nam Woo Do Hwan. Dù trên phim không phải một cặp nhưng ngay khi tin đồn hẹn hò nổ ra, hai người được ủng hộ rất nhiệt tình. Ngoài việc rất đẹp đôi ở giai đoạn đầu của phim, cặp đôi còn có nhiều cử chỉ thân thiết bị đánh giá là "trên tình bạn" ở hậu trường phim.

Ngay sau khi tin đồn nổ ra, công ty chủ quản của Moon Ga Young - SM C&C đã lên tiếng: "Đúng là hai diễn viên của The Great Seducer rất thân thiết. Tuy nhiên, chúng tôi không được nghe bất cứ tin gì chuyện hẹn hò của Moon Ga Young cả. Cô ấy rất thân với Woo Do Hwan, nhưng họ không phải là một cặp". Keyeast Entertainment đại diện cho Woo Do Hwan cũng tuyên bố: "Woo Do Hwan và Moon Ga Young là bạn thân. Tuy nhiên, họ không hề hẹn hò. Họ trở nên thân thiết với bạn diễn trước khi The Great Seducer được chiếu trên TV". Sự phủ nhận này khiến khán giả vô cùng tiếc nuối.

Nguồn ảnh: Hancinema