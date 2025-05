Mỹ nhân Hàn đóng 7 phim gây sốt toàn cầu: Nhan sắc nâng tầm mọi tạo hình, ngắm đã cả con mắt

Mỹ nhân gây sốt toàn cầu, đóng toàn phim hot

Go Min Si là cái tên không còn xa lạ với người hâm mộ phim Hàn, đặc biệt là những khán giả yêu thích thể loại tình cảm. Nữ diễn viên sinh năm 1995 sở hữu nhan sắc cuốn hút cùng thần thái đậm chất điện ảnh, có khả năng "cân" mọi tạo hình, từ trong sáng, đáng yêu cho đến gai góc, u ám. Bên cạnh đó, cô còn gây ấn tượng bởi lối diễn xuất tinh tế, biểu cảm nội tâm phong phú, luôn để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả.

Các tạo hình, từ "siêu slay" đến đơn giản đều được Go Min Si cân đẹp

Tuy không đóng quá nhiều phim, nhưng những dự án mà Go Min Si góp mặt đều là các tác phẩm đình đám gây sốt toàn cầu. Cô đã tham gia tổng cộng 7 bộ phim được phát hành rộng rãi quốc tế, bao gồm: Love Alarm, Sweet Home, Love Alarm 2, Sweet Home 2, Sweet Home 3, The Frog, và mới nhất là Tastefully Yours. Những bộ phim này đều tạo ra cơn sốt trên toàn cầu, nhất là Love Alarm và Sweet Home, khiến tên tuổi của Go Min Si ngày càng nổi tiếng.

Love Alarm

Sweet Home

The Frog

Tastefully Yours

Bảy bộ bộ phim kể trên cũng như gói gọn hành trình làm nghề của mỹ nhân sinh năm 1995, từ khi mới vào nghề, đóng phụ đến khi vươn tầm nữ chính, lột xác với những vai diễn nặng tâm lý và thậm chí được mệnh danh là "con cưng Netflix". Ở mỗi tác phẩm, dù xuất hiện bên cạnh nhiều cái tên đình đám, cô vẫn luôn nổi bật bởi lối diễn xuất chắc tay, nhập vai mượt mà. Đặc biệt trong Sweet Home, cô được khen ngợi khi thể hiện hoàn hảo cảm xúc của một thiếu nữ dũng cảm giữa thế giới hậu tận thế. Ở các phim tình cảm như Love Alarm hay Tastefully Yours, Go Min Si lại ghi điểm với nét nhẹ nhàng. Cô được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ có khả năng bứt phá mạnh mẽ và giữ vững phong độ trong làng phim Hàn.

Sự trở lại gây tranh cãi ở Tastefully Yours

Mới đây, Go Min Si tái xuất với vai nữ chính trong bộ phim tình cảm ẩm thực Tastefully Yours. Bộ phim lên sóng ngày 12/5 trên ENA, Netflix và Genie TV. Tuy nhiên rating trong nước không cao nhưng Tastefully Yours đã tạo nên cơn sốt trên toàn cầu chỉ sau 2 tập phát sóng. Tính đến ngày 15/5, Tastefully Yours đã leo lên vị trí thứ 2 toàn cầu trong bảng xếp hạng TV series trên Netflix theo thống kê của FlixPatrol. Phim đứng đầu bảng tại 23 quốc gia, bao gồm Brazil, Indonesia, Mexico, Thái Lan,... cùng một số quốc gia Âu - Mỹ.

Dù thành công toàn cầu, Tastefully Yours vẫn vấp phải một số tranh cãi tại Hàn Quốc, phần lớn liên quan đến lựa chọn thoại của Go Min Si trong phim. Cô quyết định sử dụng phương ngữ thay vì tiếng Seoul tiêu chuẩn để có thể nhập vai tốt hơn thế nhưng điều này lại phản tác dụng. Nhiều khán giả bày tỏ sự bất ngờ, thậm chí là không hài lòng với chất giọng của cô, cho rằng việc giả giọng vùng miền không thực sự cần thiết. Đây cũng là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Go Min Si vướng vào tranh cãi liên quan đến phong cách diễn xuất. Bên cạnh những ý kiến chỉ trích, không ít khán giả quốc tế (những người không quan tâm đến vấn đề giọng nói vùng miền tại Hàn) lại khen ngợi màn tái xuất của cô.

Nguồn ảnh: Netflix