Mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới đau đớn đi xóa xăm

Nana chia sẻ vlog đi xóa xăm trên kênh cá nhân. Trong video, nữ diễn viên cho khán giả thấy quá trình điều trị xóa xăm, để lộ phần thân trên. Người đẹp 33 tuổi nói cô giật mình trong khi xóa xăm bằng laser và tỏ ra đau đớn.

“Phải chịu đựng thôi. Tôi phải bôi kem tê trong hơn hai giờ. Cách tốt nhất để đỡ đau là im lặng” - diễn viên chia sẻ.

Nana đăng tải vlog đi xóa xăm. Ảnh: CMH.

Các hình xăm của Nana trải dài khắp cơ thể, từ phần vai cho đến chân, chủ yếu là những hình cây cỏ, hoa lá, mạng nhện được xăm màu và nối liền với nhau. Sau quá trình xóa xăm, cô được làm dịu da và che phủ lại vết xóa. Nữ diễn viên tiếp tục đi thử quần áo chuẩn bị cho công việc.



Sau vài ngày, hình xăm trên khắp cơ thể mờ dần, hầu như khó phát hiện bằng mắt thường và không để lại sẹo.

Trên trang cá nhân, Nana đăng tải nhiều hình ảnh mặc áo hai dây, bikini và người hâm mộ đã không còn nhìn thấy rõ hình xăm.

Hình xăm khắp cơ thể của mỹ nhân Hàn đẹp nhất thế giới . Cô công khai trước truyền thông trong buổi họp báo ra mắt phim năm 2022.

Trước đó, năm 2022, Nana gây chú ý khi xuất hiện tại buổi họp báo ra mắt bộ phim Confession với hình xăm toàn thân từ xương đòn đến chân.

Trong chương trình Jo Hyun Ah's Thursday Night , người đẹp giải thích: "Trong giai đoạn khó khăn, tôi đã tìm đến hình xăm như hình thức giải tỏa". Cô cũng chia sẻ đã xóa chúng theo yêu cầu của mẹ. “Mẹ tôi muốn thấy làn da của con gái mình sáng mịn trở lại” - cô nói.

Sau khi công khai xăm kín người, Nana nhận chỉ trích vì khán giả cho rằng cô đang tự bó hẹp con đường diễn xuất. Diễn viên khi xuất hiện trên truyền hình Hàn Quốc đều không thể lộ diện hình xăm. Người hâm mộ nói hình xăm của cô không quá lớn, có thể dùng các biện pháp che phủ nhưng bất tiện, khiến các vai diễn bị hạn chế.

Nana sinh năm 1991, ban đầu được biết đến là thành viên nhóm nhạc nữ After School. Cô còn hoạt động mạnh trong nhóm nhỏ Orange Caramel, có nhiều bài nổi bật như Bangkok City, Catallena, Aing…

Với chiều cao 1,71 m, gương mặt sắc sảo, cô được khen đẹp như búp bê Barbie, chưa từng rời khỏi bảng xếp hạng 100 gương mặt đẹp nhất thế giới của TC Candler và hai năm liên tiếp (2014, 2015) đứng đầu danh sách này.

Nana hiện tại chỉ còn hình xăm mờ trên phần ngực.

Sau khi giã từ sự nghiệp ca sĩ thần tượng, Nana chuyển sang diễn xuất và “bỏ túi” nhiều tác phẩm như The Good Wife (2016), Justice, Vòng xoáy lừa đảo , Kill it, Into the Ring…

Dự án sắp tới của cô là bộ phim Hument do Ryu Seung Wan đạo diễn. Đây là bộ phim hành động về cuộc đụng độ của các điệp viên bí mật Hàn Quốc và Triều Tiên trong khi điều tra tội phạm dọc biên giới Vladivostok.