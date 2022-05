Nana có tên thật là Im Jin Ah, sinh năm 1991, là người mẫu, ca sĩ kiêm diễn viên Hàn Quốc. Cô là thành viên của nhóm nhạc After School và nhóm nhỏ Orange Caramel, nổi tiếng vì sở hữu nhan sắc xinh đẹp, dáng người thanh thoát, đường nét hài hòa, đặc biệt là đôi chân dài thon gọn, quyến rũ.

Dù còn gây nhiều tranh cãi về nhan sắc nhưng cô luôn trụ vững trong top đầu những người nổi tiếng đẹp nhất thế giới của bảng xếp hạng TC Candler.



Năm 2009, Nana chính thức debut với vai trò thành viên của nhóm nhạc After School và thu hút sự chú ý bởi vẻ ngoài xinh đẹp. Thực ra trước đó cô đã từng đóng phim, tuy nhiên chỉ là một vai cameo ít đất diễn vào năm 2006. Phải cho đến năm 2015, nữ ca sĩ mới chính thức debut với vai trò diễn viên khi góp mặt trong phần hai của bộ phim Go Lala Go, do Trung Quốc sản xuất.

Ban đầu nhiều người nghĩ rằng Nana chỉ đóng phim để tăng độ phủ sóng, rằng cô chỉ là bình hoa di động, ai ngờ, Nana lại thực sự có năng khiếu ở bộ phim này. Cô khiến khán giả kinh ngạc với biểu cảm linh hoạt cùng khả năng nhập vai rất tốt.

The Good Wife là một trong số những tác phẩm đầu tiên giúp cô chứng minh được thực lực của mình. Tiếp theo đó là tác phẩm hành động Kill It rồi tới Justice, The Swindlers,... đều mang đến những màn thể hiện ấn tượng của cô.

Xinh đẹp, tài năng lại được khán giả quốc tế công nhận nhưng thực tế ở Hàn Quốc, Nana gặp không ít trở ngại, thậm chí từng bị tẩy chay vì nhan sắc của mình. Knet có thời điểm tấn công mỹ nhân này và cho rằng nhan sắc của cô hết sức bình thường, rằng cô bỏ tiền để mua bảng xếp hạng.

Trong bài phỏng vấn với Newsen, Nana thừa nhận nhiều lần cô đã bật khóc khi đọc bình luận tiêu cực về mình trên mạng xã hội. Chưa kể nhiều người còn tìm kiếm lại ảnh thời đi học của Nana, so sánh với hiện tại và cho rằng nữ diễn viên đã phẫu thuật.

