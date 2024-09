Mỹ nhân Hàn cắt đầu cua khiến netizen sốc cực độ, tưởng xuống sắc ai ngờ visual quá cháy

Kim Go Eun hiện đang là một cái tên rất hot tại Hàn Quốc, lý do là bởi màn xuất hiện gây chấn động ở Liên hoan phim quốc tế Toronto. Khán giả vô cùng hoang mang khi thấy Kim Go Eun diện mốt cúp ngực gợi cảm, khéo khoe vòng một nhưng lại… cắt đầu cua. Nhìn giao diện này của mỹ nhân người Hàn, khán giả thực sự quá ngỡ ngàng, không dám tin đây chính là Kim Go Eun - người luôn gắn liền với hình tượng đầy nữ tính. Bên cạnh đó nhiều người lại khen ngợi rằng Kim Go Eun rất hợp với giao diện này.

Mái tóc ngắn và vóc dáng gợi cảm của Kim Go Eun

Bình luận của khán giả: - Tóc đâu rồi??? - Ôi trời bà chị làm cú shock ghê! Quá chất. - Hi sinh vì diễn là đây. - Trời ơi nhìn thoáng qua không hề nhận ra Go Eun. - Trời ơi hợp quá, cháy quá chị Kim ơi. - Biết là phải cắt tóc mà đâu biết là hợp tới vậy, đỉnh quá đi.

Được biết Kim Go Eun xuất hiện tại Liên hoan phim quốc tế Toronto với bạn diễn Noh Sang Hyun cho sự ra mắt của Love In The Big City . Trong phim, cô vào vai Jae Hee - vợ của nhà văn Heung - người phụ nữ táo bạo, lôi cuốn và đã chia tay chồng sau khi anh thú nhận với cô về xu hướng tính dục bẩm sinh của mình.

Đạo diễn Lee Eon Hee và hai diễn viên Kim Go Eun, Noh Sang Hyun tại thảm đỏ Liên hoan phim quốc tế Toronto

Tuy nhiên, mái tóc ngắn của Kim Go Eun không phải để phục vụ cho bộ phim Love In The Big City . Cô chỉ mới cắt tóc để tham gia dự án The Price of Confession của Netflix. Trong phim cô vào vai Mo Eun là một người phụ nữ bí ẩn không rõ danh tính. Do có khuynh hướng chống đối xã hội, mọi người đều sợ cô, nhưng cô đã kết nối với Yoon Soo, mở ra một thế giới mới cho mình. Mái tóc ngắn có lẽ là để thể hiện sự gai góc và nổi loạn của Mo Eun.

The Price of Confession vốn là dự án vướng nhiều ồn ào khi ban đầu, cặp nữ chính được nhắm tới là Han So Hee và Song Hye Kyo. Sau nhiều cuộc thảo luận, cuối cùng bộ phim thuộc về cặp chị em Jeon Do Yeon - Kim Go Eun. Về nhan sắc có thể không bằng cặp Song - Han nhưng Jeon Do Yeon và Kim Go Eun lại được khen hết lời vì cả hai thuộc trường phái thực lực, diễn xuất đỉnh hơn hẳn. Thêm vào đó, cặp chị em cũng rất phù hợp với mô tả về nhân vật của họ - những người đều đã và đang gặp những cuộc khủng hoảng về tâm lý.

Dàn diễn viên quá chất lượng của The Price of Confession

Nguồn ảnh: Naver