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'Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á': 2 lần đổ vỡ, U60 viên mãn bên chồng trẻ

Ngọc Thanh
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Được xem là "biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hoa ngữ", nữ diễn viên này giờ đây còn có cuộc sống viên mãn bên chồng trẻ sau những sóng gió hôn nhân.

Với ngoại hình gợi cảm và phong cách cuốn hút, Chung Lệ Đề từng được xem là “biểu tượng gợi cảm” của màn ảnh châu Á. Trước khi tìm được hạnh phúc hiện tại, mỹ nhân cũng phải trải qua nhiều sóng gió trong hôn nhân.

“Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á”

Chung Lệ Đề sinh năm 1970, có cha là người Việt gốc Hoa và mẹ là người Việt. Sau khi đoạt vương miện hoa hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hoa kiều Quốc tế 1993 do Đài TVB tổ chức, cô chính thức bước chân vào làng giải trí với vai trò diễn viên.

Thời đỉnh cao sự nghiệp, hàng loạt vai diễn của Chung Lệ Đề đi vào huyền thoại như cô gái A Lệ trong Vua phá hoại (đóng cùng Châu Tinh Trì), Dương Thiến Nhi trong Cận vệ Trung Nam Hải (với Lý Liên Kiệt), hay mỹ nhân ngư “Tiểu Mỹ” thuần khiết trong Truyền thuyết người cá. Cô trở thành biểu tượng màn ảnh của hàng triệu khán giả.

Chung Lệ Đề: Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu á viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 1.

Chung Lệ Đề từng được mệnh danh là “mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu Á”.

Với sắc vóc gợi cảm, Chung Lệ Đề được xem là “biểu tượng gợi cảm của màn ảnh châu Á”. Năm 1999, người đẹp gốc Việt này từng được tạp chí Marie Claire trao giải “Nghệ sĩ có đôi mắt đẹp nhất năm”. Thậm chí, cô còn được tạp chí FHM Singapore bình chọn là “Người phụ nữ gợi cảm nhất Châu Á”. Cũng nhờ những danh hiệu này mà Chung Lệ Đề thu hút được nhiều nhãn hàng mời gọi quảng cáo, có sự nghiệp ổn định qua các năm.

2 cuộc hôn nhân đổ vỡ

Trái ngược với con đường sự nghiệp, hôn nhân của Chung Lệ Đề lại gặp nhiều sóng gió khi trải qua 2 lần ly hôn.

Người chồng đầu tiên của nữ diễn viên là một doanh nhân người Bỉ. Cả hai kết hôn vào năm 1998 và có với nhau một cô con gái. Năm 2002, cả hai ly hôn do bất đồng quan điểm sống. Năm 2003, Chung Lệ Đề tái hôn với nhạc sĩ người Đài Loan Nghiêm Chấn Tường (Jon Yen). Cặp đôi có với nhau 2 cô con gái trước khi ly hôn vào tháng 2/2011.

Chung Lệ Đề: Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu á viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 2.

Chung Lệ Đề bên 3 cô con gái.

Hai cuộc hôn nhân đổ vỡ khiến Chung Lệ Đề mất niềm tin vào hạnh phúc. Minh tinh từng chia sẻ cô không hiểu lý do tại sao hai cuộc hôn nhân của mình đều thất bại. Tuy nhiên, chính 3 cô con gái đã trở thành động lực để cô thoát ra khỏi khổ đau, dần kiếm tìm tình yêu mới cho bản thân.

U60 viên mãn bên ông xã trẻ đẹp kém 12 tuổi

Sau 2 lần đổ vỡ, Chung Lệ Đề tìm được hạnh phúc bên tài tử Trương Luân Thạc. Cặp đôi bén duyên sau khi cùng tham gia một chương trình truyền hình thực tế vào năm 2015. Bất chấp khoảng cách tuổi tác, họ quyết định tiến tới hôn nhân sau 1 năm hẹn hò. Mối quan hệ này từng thu hút nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận, nhưng cả hai vẫn kiên định với lựa chọn của mình.

Chung Lệ Đề: Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu á viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 3.

Chung Lệ Đề tìm được hạnh phúc bên ông xã kém 12 tuổi.

Dù hơn chồng 12 tuổi, Chung Lệ Đề cho biết khoảng cách tuổi tác không tạo ra rào cản trong đời sống hôn nhân. Nữ diễn viên chia sẻ, cô luôn giữ được tâm hồn trẻ trung, trong khi Trương Luân Thạc lại có tính cách chín chắn, điềm đạm.

Nhiều khán giả nhận xét dù chênh lệch cả một con giáp nhưng cô và chồng trông rất xứng đôi. Trong đời sống vợ chồng, Trương Luân Thạc luôn chiều chuộng, quan tâm chăm sóc bà xã chu đáo khiến cô không ít lần tự hào khoe với truyền thông.

Mối quan hệ giữa Trương Luân Thạc với các con riêng của cô cũng rất tốt. Trên trang cá nhân, cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào của gia đình mình. Khi nói về người bạn đời, cô luôn dành cho anh những lời khen có cánh và sự biết ơn tận đáy lòng.

Chung Lệ Đề: Mỹ nhân gốc Việt đẹp nhất châu á viên mãn bên chồng trẻ - Ảnh 4.

Vẻ gợi cảm của nữ diễn viên ở tuổi U60.

Những năm qua, nữ diễn viên hạn chế đóng phim, dành thời gian tham gia các show thực tế, sự kiện giải trí và thời trang. Cô cũng đẩy mạnh tên tuổi trên các nền tảng mạng xã hội với video làm đẹp, thể dục...

Ở tuổi 56, Chung Lệ Đề vẫn được khen ngợi là “biểu tượng gợi cảm” của màn ảnh Hoa ngữ. Người đẹp vẫn giữ được vóc dáng trẻ trung, thon gọn và thường xuyên chia sẻ hình ảnh gợi cảm.

Đầu năm 2026, Chung Lệ Đề từng đưa cả gia đình chồng con sang Việt Nam đón năm mới và nghỉ dưỡng. Cô thuê đưa gia đinh tới Phú Quốc để tận hưởng “biển xanh, cát trắng” và quay các video bắt trend trên mạng xã hội.

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Tags

Chung Lệ Đề

Trương Luân Thạc

mỹ nhân gốc Việt

màn ảnh hoa ngữ

hôn nhân

Sao hoa ngữ

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