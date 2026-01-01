Mỹ nhân gốc Việt 18 tuổi vừa đăng quang Miss Asia USA America là ai?

Cô gái 18 tuổi Michelle Hồ vừa gây chú ý khi đăng quang Miss Asia USA America. Nhiều người càng bất ngờ hơn khi biết đó là em gái của Nicole Hồ - Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2025. Không thua kém chị, Michelle Hồ ghi điểm bởi nhan sắc xinh đẹp bên cạnh đó cô còn được khen ngợi bởi thành tích học tập đáng nể. Cô tốt nghiệp cử nhân hạng ưu, hiện đang làm việc tại trường Đại học Y khoa University Of Southern California (USC).

Michelle Hồ sở hữu thân hình đồng hồ cát.

Cận nhan sắc Michelle Hồ.

Trong chuyến về Việt Nam công tác mới đây, Michelle Hồ quyết định thực hiện bộ ảnh mới, ghi lại cột mốc khó quên trong năm 2025 của mình. Đặc biệt, việc giành giải thưởng tại cuộc thi Miss Asia USA America được xem là một kỷ niệm đẹp đối với cô gái này.

Trong bộ ảnh mới, Michelle Hồ gây ấn tượng với màn biến hóa, cân nhiều phong cách khác nhau. Khi diện thiết kế áo dài của NTK Minh Châu, cô ghi điểm bởi nhan sắc ngọt ngào cùng vẻ đẹp thanh lịch, trang nhã. Khi diện thiết kế dạ hội Nhà mốt, người đẹp 18 tuổi tôn lên trở nên nóng bỏng, quyến rũ, đẹp sắc sảo.

Không chỉ xinh đẹp Michelle Hồ còn học giỏi.

Michelle Hồ chia sẻ trong quá trình thực hiện bộ ảnh, khoảnh khắc diện trên người thiết kế áo dài của NTK Đặng Trọng Minh Châu khiến cô có nhiều cảm xúc vì sinh ra và lớn lên ở Mỹ: "Dù bạn ở bất kỳ môi trường sống nào, việc nhớ về cội nguồn và lan tỏa những giá trị văn hóa là điều nên làm", Michelle Hồ xúc động nói.

Dịp này, Michelle Hồ cũng dành thời gian ôn lại hành trình dự thi nhan sắc đáng nhớ của mình. Trong hành trình "chinh chiến" ấy, Michelle Hồ thừa nhận chị gái - Hoa hậu Nicole Hồ - chính là nguồn cảm hứng lớn. Qua những trải nghiệm của chị gái, Michelle Hồ thấy rằng một danh hiệu thực sự có thể được sử dụng như một công cụ để thay đổi.

Người đẹp khoe sắc với áo dài cách điệu.

"Chị Nicole Hồ đã giúp tôi hiểu về mục đích sâu xa của cuộc thi sắc đẹp. Hành trình của chị giúp tôi nhận ra rằng, đây không chỉ là câu chuyện về danh hiệu hay vẻ đẹp hình thức mà còn là hành trình của sự cống hiến, tạo sức ảnh hưởng và để lại những giá trị bền vững. Điều đó đã truyền cảm hứng cho tôi bước vào thế giới cuộc thi sắc đẹp", nàng hậu cho hay.

Trong quá trình tranh tài, Michelle Hồ cũng phải đối diện với không ít áp lực. Cô nhắc tới mẹ - người đã đồng hành và giúp cô tự tin, mạnh mẽ hơn: "Đằng sau sự quyết tâm của tôi là mẹ tôi, người luôn là trụ cột vững chắc của tôi trong suốt quá trình này. Mẹ đã tin tưởng tôi khi tôi nghi ngờ bản thân và sự khuyến khích liên tục của mẹ đã giúp tôi tiếp tục. Sau khi đạt vương miện, mẹ vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất của tôi. Sức mạnh, tình yêu và niềm tin của mẹ là động lực để tôi vượt qua những thời điểm khó khăn nhất", cô bộc bạch.

Michelle Hồ cảm thấy biết ơn khi mẹ luôn bên cạnh.

Nói về sự thay đổi sau khi đăng quang, Michelle Hồ cho biết danh hiệu mở ra nhiều cơ hội mới tuy nhiên đi kèm với đó là những thách thức mà đòi hỏi một cô gái 18 tuổi phải vượt qua: "Giờ đây, tôi có một tiếng nói mạnh mẽ hơn để ủng hộ những vấn đề mà mình luôn trăn trở như các hoạt động thiện nguyện. Danh hiệu này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là động lực để tôi lan tỏa cảm hứng tới những phụ nữ trẻ, khuyến khích họ bước ra khỏi vùng an toàn, dám theo đuổi ước mơ và hướng tới những giá trị tốt đẹp hơn.

Từng là một cô gái chỉ say mê sách vở, tập trung vào việc học với ước mơ trở thành bác sĩ, nhưng qua hành trình này, tôi nhận ra rằng cuộc sống là hành trình theo đuổi trọn vẹn mọi đam mê và dám bước vào những điều chưa biết", người đẹp 18 tuổi tâm sự thêm.