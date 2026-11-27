Người hâm mộ của vợ chồng mỹ nhân Giày Thủy Tinh không khỏi lo lắng cho cặp đôi.

Sáng 26/11, tờ Sports Chosun cho hay, nữ minh tinh Kim Jung Hwa (phim Giày Thủy Tinh) vừa chia sẻ video mới lên kênh YouTube cá nhân. Trong clip, cô cùng ông xã - ca sĩ Yoo Eun Sung đã thẳng thắn chia sẻ về những lần cãi vã xuyên suốt cuộc hôn nhân của họ.

Nhắc lại lần vợ chồng anh cãi nhau ở nước ngoài, Yoo Eun Sung cho biết: “Chúng tôi từng cãi nhau 1 trận lớn ở New York (Mỹ). Lúc đó, Jung Hwa đòi bỏ ra khỏi khách sạn. Dù tôi đã chặn cửa lại nhưng cô ấy vẫn cứ đi ra ngoài giữa đêm hôm. Cảnh sát thì đang đi tuần. Ở New York, việc đi lang thang ngoài đường vào ban đêm là điều không nên làm. Jung Hwa lúc đó cũng có phần gan dạ, nhưng phần lớn là do cô ấy quá ngây thơ, không biết rằng làm như vậy là không nên”.

Đáng chú ý, ông xã Kim Jung Hwa tiết lộ luôn cả chuyện cảnh sát đã phải can thiệp vào tình huống khi đó: “Cuối cùng cảnh sát đã tìm gặp tôi. Chắc là ai đó thấy vợ tôi đi 1 mình ngoài đường giữa đêm hôm trông nguy hiểm quá nên gọi báo cảnh sát, thành ra họ mới lần về tận khách sạn để xác minh mọi chuyện”.

Tới lúc này, công chúng mới biết chuyện vợ chồng Kim Jung Hwa từng cãi nhau to tới mức cảnh sát phải can thiệp. Ảnh: Naver

Yoo Eun Sung vừa dứt lời, nhân viên trong ekip sản xuất liền tò mò hỏi thêm: “Thế lần khác 2 người cãi nhau 1 trận lớn chẳng phải là trên chuyến bay đi Mỹ hay sao?”. Kim Jung Hwa vội đính chính: “Là trước khi đi Mỹ cơ, do lúc đó tôi đang biểu diễn nên không nghe điện thoại do ông xã gọi tới. Khi ấy, tôi để điện thoại ở chế độ im lặng”.

Khi đã nhớ ra mọi chuyện, Yoo Eun Sung mới tranh thủ trách yêu bà xã: “Vì cô ấy để điện thoại ở chế độ im lặng và không nghe máy nên tôi có cằn nhằn đôi chút đấy. Tôi cũng có những việc cần kiểm tra lại với cô ấy mà, lúc đó cần liên lạc mà có gọi được đâu nên mới thế”.

Những chia sẻ của vợ chồng Kim Jung Hwa đã khiến cho người hâm mộ không khỏi xôn xao. Ảnh: X

Cách đây ít tháng, khi xuất hiện trên kênh YouTube cá nhân, Kim Jung Hwa cũng đã có những chia sẻ gây xôn xao về cuộc hôn nhân với ông xã. Trước ống kính, nữ minh tinh họ Kim bất ngờ lần đầu tiết lộ về góc khuất hôn nhân mà cô giấu kín suốt bao năm qua: “Chẳng phải vợ chồng son thường cãi vã rất gay gắt ở giai đoạn đầu của cuộc hôn nhân hay sao? Vượt qua giai đoạn đó rồi đến khi bắt tay vào làm kinh doanh, chúng tôi lại cãi vã dữ dội trong khoảng 1-3 năm nữa”.

Kim Jung Hwa vừa dứt lời, nhân viên trong ekip liền tò mò: “Sau những trận cãi vã gay gắt như vậy, đã có khoảnh khắc nào anh chị muốn ly hôn chưa?”. Tới lúc này, mỹ nhân Giày Thủy Tinh đành thú thực: “Cả tôi và ông xã đều từng nghĩ đến chuyện ly hôn rồi. Nhưng chưa bao giờ đi đến quyết định cuối cùng (quyết định ly dị). Tôi nghĩ chính vì có tình yêu dành cho nhau nên giữa chúng tôi mới xảy ra cãi lộn như vậy”.

Nữ minh tinh họ Kim bộc bạch thêm: “Có những lúc tôi vừa ghét vừa giận chồng nhưng lại thấy anh ấy đáng thương. Có vẻ như các cặp vợ chồng nào cũng phải có những cảm xúc như vậy dành cho nhau thì mới có thể duy trì lâu dài được thì phải. Cứ mỗi lần cãi nhau xong, tôi lại nghĩ thầm ‘Anh ấy đang cố gắng vì mình rồi, việc gì phải gây chuyện vô cớ nữa chứ’, và thế rồi cơn giận cũng dần nguôi đi trong tôi”.

Nghe thấy vậy, 1 nhân viên trong ekip tiếp tục dò hỏi Kim Jung Hwa: “Ngoài những lần cãi lộn thì còn lúc nào khác mà chị lại nghĩ đến chuyện ly hôn nữa hay không?”. Không do dự, mỹ nhân Giày Thủy Tinh liền đáp lại rằng: “Hình như khi không thể giao tiếp được với nhau nữa thì tình hình sẽ lại trở nên căng thẳng đó”.

Hóa ra vợ chồng Kim Jung Hwa - Yoo Eun Sung từng muốn ly hôn. Ảnh: Naver

Kim Jung Hwa sinh năm 1983, gia nhập làng giải trí Hàn Quốc khi vừa tròn 18 tuổi. Tên tuổi của nữ diễn viên gắn liền với những vai diễn ấn tượng trong loạt tác phẩm đình đám như Giày Thủy Tinh, Nữ Gián Điệp, Hạnh Phúc Bất Ngờ...

Kim Jung Hwa và nam ca sĩ Yoo Eun Sung quen nhau sau khi cùng tham gia 1 hoạt động từ thiện. Tới tháng 8/2013, cặp đôi chính thức về chung 1 nhà bằng đám cưới đơn giản nhưng lãng mạn. Sau đó đúng 1 năm, cô hạ sinh con trai đầu lòng tại Mỹ cho chồng ca sĩ.

Kim Jung Hwa - Yoo Eun Sung kết hôn cách đây 13 năm. Ảnh: Naver

Tới đầu năm 2023, Kim Jung Hwa gây xôn xao khi bất ngờ thông báo chuyện chồng cô mắc ung thư não. Người đẹp đình đám cho biết ông xã bắt đầu có những triệu chứng đau đầu dữ dội từ tháng 11/2022. Sau đó, cô đặt lịch khám bệnh cho chồng ở bệnh viện. Tới tháng 2/2023, phía bệnh viện thông báo rằng ông xã Kim Jung Hwa đã mắc ung thư não.

Nữ diễn viên sinh năm 1983 cho biết thêm do các tế bào ung thư phát triển chậm nên phía bệnh viện đã tiếp tục theo dõi tình hình của chồng cô, đồng thời tạm hoãn việc phẫu thuật. Trước đó, Yoo Eun Sung được chẩn đoán mắc u thần kinh đệm bậc thấp vào năm 2022.

Tới tháng 3/2024, Kim Jung Hwa đã cập nhật tình trạng sức khỏe của ông xã Yoo Eun Sung trên 1 chương trình truyền hình. Khi ấy, cô cho biết căn bệnh ưng thư não của chồng cô đang trong tình trạng ổn định sau lần kiểm tra gần nhất vào cuối năm 2023. Dù vậy, sức khỏe của anh vẫn phải tiếp tục được theo dõi sát sao thông qua việc tái khám, làm nhiều xét nghiệm định kỳ.

Theo Kim Jung Hwa, các bác sĩ từng cho biết nếu phẫu thuật, tỷ lệ không thành công và khả năng chồng cô có thể qua đời là 52%. Nếu may mắn sống sót, tỷ lệ chồng nữ minh tinh bị tàn tật vĩnh viễn lên đến 90%. Với kết quả hội chuẩn như vậy, Kim Jung Hwa chia sẻ đêm nào cô và 2 con cũng cầu nguyện với hy vọng bệnh tình của chồng sẽ chuyển biến tích cực để không phải làm phẫu thuật.

Kim Jung Hwa cập nhật về tình trạng sức khỏe của chồng trong 1 chương trình truyền hình cách đây 2 năm. Ảnh: Nate

Cuộc hôn nhân của Kim Jung Hwa - Yoo Eun Sung đã khiến cho báo chí tốn nhiều giấy mực. Ảnh: X