Mỹ nhân gen Z nói xấu cả showbiz chia tay bạn trai diễn viên hơn 10 tuổi, đang rao bán gấp căn hộ hạng sang

Ngày 3/2, tờ Sohu đưa tin mối quan hệ tình cảm của Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đã tan vỡ. Cặp sao bắt đầu trục trặc từ năm 2024 và gần đây đã bí mật đường ai nấy đi. Theo nguồn tin trong giới, chuyện tình hơn 5 năm của Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đổ vỡ vì những khác biệt trong kế hoạch cuộc sống. Trước khi mỗi người một ngả, cặp sao không gây gổ và đều chọn chấm dứt một cách êm đẹp.

Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đang rao bán gấp căn hộ hạng sang họ từng hùn tiền mua để chung sống. Cặp đôi từng lên kế hoạch kết hôn và đã nói chuyện trọng đại này với gia đình 2 bên. Đáng tiếc, không có kết thúc viên mãn nào dành cho hai diễn viên. Kiểm tra trên trang Baidu, netizen phát hiện thông tin về mối quan hệ tình cảm của Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đã "biến mất", qua đó càng xác thực thông tin cặp đôi này đã hủy hôn, chia tay.

Dương Lặc - Vương Ngọc Văn đường ai nấy đi sau 5 năm hẹn hò. Ảnh: Sina.

Vương Ngọc Văn và Dương Lặc bị "tóm sống" hẹn hò ở Anh vào tháng 2/2024. Thực tế, từ năm 2021, MXH đã xôn xao nghi vấn cả 2 "phim giả tình thật" sau dự án Dù Gió Có Thổi. Theo tờ Sohu, Vương Ngọc Văn và Dương Lặc đến với nhau là nhờ vào công mai mối của Mao Hiểu Đồng. Trước đó, Mao Hiểu Đồng cũng có thời gian dính tin đồn tình ái với Dương Lặc sau khi quay phim 30 Chưa Phải Là Hết (2020).

Paparazzi "tóm gọn" Vương Ngọc Văn và Dương Lặc tình tứ trên phố. Nguồn: Weibo.

Cặp sao nhiều lần bị chụp ảnh tay trong tay bên nhau. Ảnh: Sina.

Vương Ngọc Văn sinh năm 1997, từng là 1 trong số những diễn viên lứa hậu 95 đầy tiềm năng của giới giải trí xứ Trung. Đóng nhiều phim nhưng đến nay cô vẫn chưa thể vươn mình lên hàng ngũ sao hạng A. Vương Ngọc Văn bị báo chí xứ dân miêu tả là cô gái chỉ có "scandal tình ái là tác phẩm tâm đắc nhất" vì dù còn trẻ song hồ sơ tình ái đã dày đặc. Danh sách gồm có nam diễn viên Trịnh Duệ Bân, đạo diễn Hồ Ba, Từ Chính Khê, Dương Lặc và tin đồn hẹn hò với nhiều bạn diễn khác nhau.

Không chỉ vậy, Vương Ngọc Văn còn từng mất điểm trầm trọng khi lộ tin nhắn nói xấu nhiều đồng nghiệp ở showbiz Trung Quốc. Ở 1 trong những đoạn tin nhắn gửi cho bạn trai Từ Chính Khê năm 2018, cô tâng bốc nửa kia của mình, chê bai ác ý Huỳnh Hiểu Minh và Lâm Canh Tân: "Anh hôm nay thật tuyệt. Anh làm cho Lâm Canh Tân trở thành kẻ tồi tệ, Huỳnh Hiểu Minh cũng biến thành gã nhà quê".

Vương Ngọc Văn có danh sách dài bạn trai trong showbiz. Ảnh: Weibo.

Nguồn: Sohu, Sina