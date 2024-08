Mỹ nhân Gen 4 gặp sự cố trang phục nghiêm trọng nhất sự nghiệp

Vừa qua, IVE đã tổ chức concert tại Jakarta, Indonesia mang tên Show What I Have. Khoảnh khắc gây chú ý nhiều nhất phải kể đến giây phút cô nàng Yujin gặp sự cố nghiêm trọng nhất sự nghiệp khiến không ít fan phải la ó. Cụ thể khi trình diễn ca khúc Woman Like Me, Yujin diện bộ outfit jumsuit da cùng khóa sau lưng.

Thế nhưng chỉ ngay ở phần đầu tiết mục, phần khóa kéo đã bị hỏng khiến cho cô nàng liên tục phải giữ áo xuyên suốt màn trình diễn. Thậm chí ở phần cuối tiết mục, dancer có mặt trên sân khấu cũng không giấu được sự lo lắng và phải trợ giúp Yujin giữ lấy chiếc áo. Nhiều người lo sợ nếu như không kịp thời phát hiện sự việc, không biết chuyện gì sẽ xảy ra ngay trên sân khấu.

Mặt khác, cộng đồng mạng cũng đánh giá cao thần thái của Yujin bởi dù đang gặp sự cố trang phục nhưng cô nàng vẫn biểu diễn chuyên nghiệp và “slay” hết nấc với từng động tác vũ đạo.

Clip Yujin gặp sự cố trang phục trên sân khấu

Yujin bị hỏng khóa kéo sau áo ngay đầu màn trình diễn

Nhưng cô nàng vẫn giữ thần thái chuyên nghiệp dù chỉ biểu diễn bằng một tay

Hình ảnh 1 tay giữ áo suốt màn trình diễn của Yujin

Vũ công trên sân khấu cũng phải trợ giúp giữ áo cho cô nàng

Yujin hoàn thành xuất sắc cho đến phút cuối và sau đó mới chạy vào cánh gà để xử lý sự cố

Đây không phải lần đầu Yujin của nhóm IVE gặp sự cố trang phục nghiêm trọng trên sân khấu. Trước đó vào tháng 6/2024, tại concert ở Hà Lan, những khán giả ngồi ở hàng ghế đầu đã phát hiện 1 chiếc kim khâu bị bỏ quên và treo lủng lẳng trên váy của nữ idol Gen 4. Nhận thấy sự nguy hiểm, cô nàng cố gắng tiết chế độ mạnh của động tác để tránh bị kim khâu đâm vào đùi. Yujin cũng liên tục cúi mặt nhìn xuống chiếc kim dính dưới váy để đảm bảo bản thân không bị thương.