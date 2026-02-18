Mỹ nhân gây sốt đài quốc gia: Đẹp như tiên cá tái sinh, một điệu múa cả triệu người tranh luận

Mỗi mùa Tết về, fan Cbiz lại đổ dồn tâm điểm về Xuân Vãn - Gala mừng Xuân được phát sóng trên Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Là chương trình truyền hình có lượng người xem lớn nhất mỗi dịp cuối năm quy tụ hàng trăm triệu khán giả, mỗi tiết mục xuất hiện trên sóng Xuân Vãn và việc nghệ sĩ nào được "chọn mặt gửi vàng" các sân khấu điểm nhấn đều được đặt dưới "kính hiển vi" của công chúng. Đêm Gala 16/2, ở điểm cầu Nghi Tân (Tứ Xuyên), Địch Lệ Nhiệt Ba nhanh chóng trở thành tâm điểm khi xuất hiện với tạo hình "công chúa tiên cá" trong tiết mục Lệ Thượng Du.

Địch Lệ Nhiệt Ba và tiết mục Lệ Thượng Du gây bão Xuân Vãn 2026

Tiết mục của Địch Lệ Nhiệt Ba đạt mức rating 39,17%, đứng thứ ba toàn bộ chương trình năm nay. Ở các khung hình toàn cảnh, nữ diễn viên sinh năm 1992 nổi bật với trang phục tông xanh ngọc, hiệu ứng ánh sáng phản chiếu như mặt nước, kết hợp cùng chuyển động vũ đạo mềm mại. Chỉ trong ít giờ sau khi phát sóng, các đoạn cắt từ phần trình diễn lan truyền rộng rãi, thu về hàng chục triệu lượt xem trên các nền tảng mạng xã hội.

Địch Lệ Nhiệt Ba kinh diễm trong tạo hình nàng tiên cá (ảnh: Weibo):

Ngay trong tối 29 Tết, những cụm từ khóa xoay quanh hình ảnh "công chúa tiên cá" leo thẳng lên top tìm kiếm. Không chỉ bàn về trang phục, công chúng còn phân tích kỹ từng chuyển động cơ thể, từng biểu cảm gương mặt của nữ diễn viên. Với một nghệ sĩ thuộc nhóm "lưu lượng" hàng đầu như Địch Lệ Nhiệt Ba, mọi lần xuất hiện trên sóng trực tiếp đều kéo theo kỳ vọng rất cao, đồng nghĩa từng chi tiết nhỏ cũng có thể trở thành đề tài tranh luận.

Một số hình ảnh khiến tạo hình của Địch Lệ Nhiệt Ba gây tranh luận (ảnh: Weibo)

Bên cạnh những lời khen dành cho thần thái và khả năng kiểm soát sân khấu, tranh cãi nhanh chóng nổ ra xoay quanh gương mặt của Địch Lệ Nhiệt Ba. Chủ đề "Ai trang điểm cho Địch Lệ Nhiệt Ba" trở thành từ khóa nóng nhất trên Weibo, ghi nhận khoảng 260 triệu lượt đọc và gần 800.000 lượt thảo luận, duy trì vị trí đầu bảng trong hơn 13 giờ liên tiếp kể từ thời điểm tiết mục phát sóng.

Tông xanh ngọc trai kết hợp hiệu ứng tóc ướt được nhận xét là táo bạo nhưng cũng gây chia rẽ ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng lớp make-up khiến gương mặt cô trông nhợt nhạt dưới ánh đèn truyền hình, làm lộ khuyết điểm và khiến tổng thể thiếu sức sống. Một số ý kiến khác lại nhìn nhận đây là nỗ lực làm mới hình ảnh, phù hợp concept đại dương mà tiết mục hướng tới.

Ảnh HD do ekip Địch Lệ Nhiệt Ba đăng tải (ảnh: Weibo)

Trang phục biểu diễn cũng trở thành điểm bàn luận. Thiết kế ôm sát, xử lý chất liệu bắt sáng mạnh tạo hiệu ứng thị giác đặc biệt nhưng đồng thời khiến vóc dáng của mỹ nhân Tân Cương trông đầy đặn hơn trên sóng trực tiếp. Trong bối cảnh truyền hình trực tiếp đòi hỏi tính toán kỹ lưỡng về màu sắc, ánh sáng và khả năng "bắt hình", mọi lựa chọn đều phải cân nhắc giữa tính nghệ thuật và hiệu ứng lên màn ảnh nhỏ.

Tạo hình Xuân Vãn 2024 của Địch Lệ Nhiệt Ba (ảnh: Weibo)

Việc so sánh với màn xuất hiện tại Xuân Vãn năm 2024 càng khiến áp lực tăng cao. Năm đó, Địch Lệ Nhiệt Ba đại diện cho thành phố cổ Kashgar (Tân Cương) với tiết mục Vũ lạc Tân Cương. Theo thống kê từ Sina, chỉ sau 8 phút lên sóng, cô đã leo lên top 1 bảng xếp hạng tìm kiếm Weibo với từ khóa "Địch Lệ Nhiệt Ba đẹp phát điên", đạt 410 triệu lượt đọc và hơn 1,8 triệu lượt thảo luận vào thời điểm ấy. Tỷ lệ người xem tiết mục khi ấy lên tới hơn 30,3%, được đánh giá là một trong những khoảnh khắc bùng nổ nhất của chương trình. Chính thành công đó khiến khán giả đặt kỳ vọng lớn cho màn tái xuất năm nay.

Một điệu múa của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến cả triệu người tranh luận

Dù ý kiến khen chê đan xen, không thể phủ nhận sức hút truyền thông của nữ diễn viên. Chỉ riêng trên Weibo, tiết mục năm 2026 đã thu về gần 16 triệu lượt xem trong thời gian ngắn. Việc một điệu múa trên sóng Xuân Vãn có thể tạo ra hàng triệu lượt thảo luận cho thấy vị thế đặc biệt của Địch Lệ Nhiệt Ba trong làng giải trí Hoa ngữ.

Địch Lệ Nhiệt Ba là "mỹ nữ Tân Cương" nổi danh của làng giải trí Hoa ngữ (ảnh: Weibo)

Sinh ngày 3/6/1992 tại Urumqi, Tân Cương, Địch Lệ Nhiệt Ba tốt nghiệp Học viện Hý kịch Thượng Hải và bước vào ngành giải trí từ năm 2013. Cô gây chú ý qua các tác phẩm như Cổ Kiếm Kỳ Đàm, bứt phá với vai Phượng Cửu trong Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, sau đó củng cố vị thế lưu lượng qua Chẩm Thượng Thư, Trường Ca Hành hay Em Là Niềm Kiêu Ngạo Của Anh. Năm 2018, cô giành danh hiệu Thị hậu tại Giải Kim Ưng, dù kết quả này từng tạo ra nhiều tranh luận về chuyên môn nhưng đồng thời cho thấy sức mạnh truyền thông của nữ diễn viên.

Địch Lệ Nhiệt Ba được truyền thông gọi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới sau Phạm Băng Băng (ảnh: Weibo)

Nhờ nền tảng múa dân gian và khả năng kiểm soát hình thể tốt, cô nhiều lần gây chú ý với các tiết mục vũ đạo trên sóng truyền hình (ảnh: Weibo)

Không chỉ hoạt động ở mảng phim ảnh, Địch Lệ Nhiệt Ba còn thường xuyên xuất hiện trên các sân khấu âm nhạc lớn, từ chương trình truyền hình thực tế đến các đại nhạc hội thương mại. Nhờ nền tảng múa dân gian và khả năng kiểm soát hình thể tốt, cô nhiều lần gây chú ý với các tiết mục vũ đạo. Song song với đó, cô cũng được xem là gương mặt đại diện của nhiều thương hiệu cao cấp, thường xuyên góp mặt trong danh sách sao nữ có sức ảnh hưởng thời trang hàng đầu, thậm chí được truyền thông gọi là "nữ hoàng thảm đỏ" thế hệ mới sau Phạm Băng Băng.

Một trong những điểm nhấn của Xuân Vãn 2026 là Địch Lệ Nhiệt Ba (ảnh: Weibo)

Trở lại với Xuân Vãn 2026, màn trình diễn tại điểm cầu Tứ Xuyên có thể chưa tạo hiệu ứng thuyết phục như lần trước, nhưng vẫn trở thành một trong những khoảnh khắc được nhắc đến nhiều nhất của đêm Gala. Trong bối cảnh một chương trình có độ phủ sóng toàn quốc và tiêu chuẩn sản xuất cao như Xuân Vãn, việc thử nghiệm phong cách mới luôn đi kèm rủi ro. Với một nghệ sĩ sở hữu lượng người hâm mộ lớn và mức độ nhận diện cao như Địch Lệ Nhiệt Ba, mọi thay đổi đều được phóng đại trên không gian mạng.

Người khen, kẻ chê, song chỉ một tiết mục múa cũng đủ tạo nên hàng trăm triệu lượt đọc và hàng trăm nghìn cuộc thảo luận. Điều đó phản ánh thực tế rằng, ở thời điểm hiện tại, mỗi lần xuất hiện của Địch Lệ Nhiệt Ba trên sóng truyền hình quốc gia vẫn là một cú hit truyền thông.