Mỹ nhân duy nhất khiến Sơn Tùng M-TP ngại đỏ mặt, run hết người: Ông xã là sao hạng S nhan sắc vươn tầm quốc tế

Cô gái này là ai và lợi hại ra sao mà đến Sơn Tùng M-TP cũng phải ngại đỏ hết mặt mũi?

Năm 2014, khi tham gia bộ phim Chàng Trai Năm Ấy, Sơn Tùng M-TP từng có những chia sẻ khiến người hâm mộ thích thú về cảnh hôn với bạn diễn Hari Won. Đó là nụ hôn đầu tiên của nam ca sĩ trên màn ảnh rộng. Nhớ lại thời điểm trước khi đến casting một cảnh thân mật với Hari Won, Sơn Tùng M-TP thừa nhận bản thân vô cùng hồi hộp, thậm chí còn run hơn cả lúc đứng trước hàng nghìn khán giả. “Trước khi casting, mặt, mũi, tai tôi đỏ ửng hết cả lên, còn run hơn đứng trước bao nhiêu khán giả”, nam ca sĩ kể lại. Sau khi hoàn thành buổi thử vai, anh mới cảm thấy thoải mái hơn, trước khi nhận được thông báo trúng vai chính khoảng 10 ngày sau đó.

Một cảnh trong buổi casting với Hari Won và Sơn Tùng

Không chỉ chuyện casting, những cảnh tình cảm với Hari Won cũng khiến Sơn Tùng M-TP có phần bối rối. Nam ca sĩ từng tiết lộ rằng sau nụ hôn trên phim, anh cảm thấy ngượng ngùng mỗi khi gặp nữ diễn viên. Với một nghệ sĩ trẻ đang trên đà nổi tiếng như Sơn Tùng M-TP thời điểm ấy, việc lần đầu trải nghiệm cảnh thân mật trước ống kính rõ ràng là một kỷ niệm khó quên. Còn Hari Won cũng có cơ hội ghi dấu ấn trên màn ảnh rộng thông qua chính bộ phim này.

Câu chuyện hậu trường năm xưa giờ đây được nhắc lại như một kỷ niệm thú vị của điện ảnh Việt. Sau hơn một thập kỷ, Sơn Tùng M-TP đã trở thành một trong những ngôi sao âm nhạc hàng đầu cả nước, trong khi Hari Won cũng xây dựng được vị trí riêng trong showbiz với vai trò ca sĩ, diễn viên và MC. Đặc biệt, cuộc hôn nhân của cô với Trấn Thành càng khiến cái tên Hari Won được công chúng chú ý.

Hari Won tên thật là Lưu Esther, sinh năm 1985 tại Seoul, Hàn Quốc. Mang trong mình hai dòng máu Việt - Hàn, cô đến Việt Nam và dần xây dựng sự nghiệp nghệ thuật tại đây. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên truyền hình, Hari Won từng được khán giả biết đến qua các hoạt động âm nhạc, đặc biệt là ca khúc Hương Đêm Bay Xa. Giọng nói mang âm sắc đặc trưng, tính cách vui vẻ và vẻ ngoài trẻ trung giúp cô nhanh chóng tạo được dấu ấn riêng giữa thị trường giải trí Việt.

Tuy nhiên, điện ảnh mới là một trong những lĩnh vực khiến Hari Won có cơ hội thử thách bản thân ở những màu sắc khác nhau. Năm 2014, cô đảm nhận vai Sky trong Chàng Trai Năm Ấy, bộ phim của đạo diễn Nguyễn Quang Huy lấy cảm hứng từ câu chuyện cuộc đời cố ca sĩ Wanbi Tuấn Anh. Trong tác phẩm, Sky là cô gái Hàn Quốc vui nhộn, có mối quan hệ tình cảm với nhân vật Đình Phong do Sơn Tùng M-TP thủ vai. Đây là vai diễn điện ảnh đầu tay của Hari Won, đưa cô đến với một môi trường làm việc mới, đòi hỏi khả năng nhập vai và tương tác với bạn diễn thay vì chỉ thể hiện bản thân trước ống kính.

Sau màn chào sân, Hari Won tiếp tục xuất hiện trong các dự án điện ảnh, từng bước mở rộng trải nghiệm diễn xuất. Năm 2015, cô góp mặt trong Em Là Bà Nội Của Anh, bộ phim remake từ tác phẩm Hàn Quốc Miss Granny. Bộ phim đạt thành công lớn tại phòng vé Việt Nam với hơn 100 tỷ doanh thu, trở thành một trong những tác phẩm nổi bật của điện ảnh Việt năm đó.

Đến năm 2016, Hari Won tham gia Bệnh Viện Ma, bộ phim hài kinh dị đóng cùng Trấn Thành. Đây cũng là dự án có ý nghĩa đặc biệt trong hành trình tình cảm của Hari Won và Trấn Thành, khi cả hai có cơ hội làm việc cùng nhau trước khi tiến tới hôn nhân. Cặp đôi tổ chức đám cưới vào cuối năm 2016, trở thành một trong những đôi vợ chồng được ngưỡng mộ nhất showbiz Việt.

Năm 2017, Hari Won góp mặt trong 49 Ngày 2, trước khi đảm nhận vai chính trong phim Việt - Hàn Oppa, Phiền Quá Nha (2019), vào vai Ca Dao, cô gái Việt có mối duyên với một ngôi sao Hàn Quốc. Đây cũng là dự án điện ảnh gần nhất của nữ nghệ sĩ tính đến năm 2026. Sau giai đoạn tích cực đóng phim, Hari Won dần vắng bóng trên màn ảnh rộng, chuyển trọng tâm sang hoạt động truyền hình và các chương trình giải trí.

Nếu điện ảnh là lĩnh vực giúp Hari Won có thêm trải nghiệm nghệ thuật, thì truyền hình mới là nơi cô duy trì sự hiện diện bền bỉ trước công chúng. Với lối nói chuyện tự nhiên, biểu cảm hài hước và khả năng tạo không khí vui vẻ, Hari Won trở thành gương mặt quen thuộc trong nhiều chương trình giải trí. Cô từng tham gia các chương trình như Nhanh Như Chớp, Giọng Ải Giọng Ai và nhiều format truyền hình khác, qua đó xây dựng hình ảnh một nghệ sĩ gần gũi và vui tính.

Bên cạnh đó, cuộc hôn nhân với Trấn Thành cũng là một phần quan trọng trong sự quan tâm của công chúng dành cho Hari Won. Sau gần một thập kỷ bên nhau kể từ đám cưới năm 2016, cả hai vẫn thường xuyên được nhắc đến như một cặp đôi nổi bật của showbiz Việt. Trấn Thành là nghệ sĩ đa năng, hoạt động ở nhiều lĩnh vực từ MC, diễn xuất đến đạo diễn và sản xuất phim. Những dự án điện ảnh do anh thực hiện, trong đó có Bố Già, Nhà Bà Nữ, Mai, Thỏ Ơi!!... từng tạo dấu ấn lớn tại phòng vé trong nước.

Đáng chú ý, tháng 7/2026, Trấn Thành được TC Candler đưa vào danh sách đề cử 100 Gương Mặt Đẹp Nhất Thế Giới năm 2026. Việc xuất hiện trong danh sách cùng nhiều gương mặt nổi tiếng quốc tế thu hút sự chú ý của khán giả Việt, nhất là trong bối cảnh ngoại hình của nam nghệ sĩ thời gian gần đây nhận được nhiều lời bàn luận tích cực.