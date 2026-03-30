Mỹ nhân đóng chính cùng lúc 2 phim Việt đang cực hot, đổi mỗi kiểu tóc mà nhìn như người khác

Lê Phương hiện đang là cái tên gây chú ý nhất nhì màn ảnh Việt khi cô đang góp mặt đồng thời ở hai bộ Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay và Bóng Ma Hạnh Phúc. Đáng nói, tuy cùng lên sóng vào 1 thời điểm, người đẹp U40 vẫn mang đến những trải nghiệm thú vị và khác biệt cho khán giả bởi 2 vai diễn hoàn toàn trái ngược.

Trong Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay, nhân vật Phương Khánh do Lê Phương thủ vai là một nhiếp ảnh gia hiện đại độc lập và chủ động trong tình cảm. Tạo hình tóc ngắn uốn xoăn, nhuộm đỏ khiến cô luôn trông nổi bật và cá tính đúng chất người làm nghệ thuật. Bên cạnh đó, phong cách ăn mặc của Lê Phương cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi mỹ nhân U40 chọn style gợi cảm, không ngại khoe da thịt phóng khoáng. Không chỉ thay đổi về ngoại hình, ánh mắt và thần thái của cô rất tự tin và có phần bí ẩn, tạo nên một nhân vật đầy sức hút.

Trong khi đó, ở Bóng Ma Hạnh Phúc, Lê Phương lại hóa thân thành Thanh Mai - một bà nội trợ điển hình. Nhân vật này từng là phóng viên năng động nhưng từ bỏ sự nghiệp để chăm lo tổ ấm, để rồi phải đối mặt với rạn nứt hôn nhân và những tổn thương khi niềm tin bị phản bội.

Từ mái tóc đen dài búi vội, gương mặt gần như không trang điểm đến trang phục giản dị, xuề xòa, tất cả đều toát lên sự mệt mỏi và áp lực của một người phụ nữ hy sinh quá nhiều cho gia đình. Nhiều khán giả thậm chí còn than lên "Lê Phương lại khổ nữa rồi" vì một lần nữa, cô gắn bó với một vai diễn tần tảo và ngày càng đánh mất những ước mơ của bản thân.

Sự đối lập giữa hai vai diễn không chỉ nằm ở tạo hình mà còn ở năng lượng nhân vật. Một bên là người phụ nữ làm chủ cuộc đời, sắc sảo và quyến rũ, bên còn lại là hình ảnh của sự cam chịu, tổn thương và dằn vặt. Điều đáng nói là Lê Phương không để hai vai diễn "lẫn màu" mà thể hiện rõ ràng từng cá tính riêng biệt thông qua cách diễn, ánh mắt và nhịp cảm xúc, từ đó cho thấy khả năng biến hóa đáng nể của nữ diễn viên.