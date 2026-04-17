HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Mỹ nhân đình đám showbiz lộ diện với visual không tin nổi hậu drama chồng cầu thủ đi bar với gái lạ

Minh Hồng |

Cuộc hôn nhân 2 năm của họ từng tốn nhiều giấy mực của báo giới.

Hình ảnh mới táo bạo của Jiyeon (T-ara)

Sau những sóng gió hôn nhân tốn không ít giấy mực của báo giới, Jiyeon (T-ara) đã chính thức trở lại với trạng thái "độc thân đắt giá". Xuất hiện trong những khung hình mới nhất, nữ thần tượng sinh năm 1993 khiến công chúng phải ngỡ ngàng trước nhan sắc thăng hạng, nhưng kèm theo đó là không ít sự xót xa từ phía người hâm mộ.

Người ta thường nói "phụ nữ đẹp nhất khi không thuộc về ai", và Jiyeon chính là minh chứng sống động nhất cho câu nói này. Thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy thị phi, "tiểu Kim Tae Hee" tái xuất với vẻ ngoài sắc sảo, mặn mà hơn bao giờ hết. Trong loạt ảnh gần đây, Jiyeon toát lên khí chất của một "soái tỷ" đích thực: mạnh mẽ, lạnh lùng và đầy bí ẩn. Đặc biệt, cô còn để lộ hình xăm cực kỳ cá tính ở lưng - điều chưa từng thấy trước đó. Sự thay đổi này được nhiều người khen ngợi là táo bạo, phù hợp với giai đoạn trưởng thành trong cuộc sống của nữ ca sĩ.

- Ảnh 1.

Jiyeon đẹp mặn mà, sắc sảo hậu ly hôn. Ảnh: Instagram

- Ảnh 2.

Cô còn để lộ hình xăm cá tính ở lưng. Tuy nhiên, nhiều người cho rằng cô gầy đi rõ rệt. Ảnh: Instagram

Tuy nhiên, bên cạnh những lời khen về thần thái và phong cách, không ít fan bày tỏ sự lo lắng khi nhận thấy Jiyeon có phần gầy đi rõ rệt. Thân hình mảnh mai hơn trước khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu cô có đang chịu áp lực tâm lý sau cuộc ly hôn ồn ào hay không.

Nhìn lại cuộc hôn nhân từ hồng hóa xám

Jiyeon và cầu thủ bóng chày Hwang Jae Gyun từng khiến cả châu Á ngưỡng mộ bằng một đám cưới cổ tích vào cuối năm 2022. Tuy nhiên, "mật ngọt" chẳng tày gang, cuộc hôn nhân này sớm rạn nứt với hàng loạt nghi vấn.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ là khi Hwang Jae Gyun bị bắt gặp uống rượu xuyên đêm với những cô gái lạ mặt tại một quán bar giữa lúc tin đồn ly hôn đang râm ran. Hành động này được cho là "giọt nước tràn ly" khiến Jiyeon quyết định dứt áo ra đi. Bên cạnh đó, nhiều nguồn tin thân cận tiết lộ, sự khác biệt quá lớn về lối sống và sự thiếu tôn trọng từ phía chồng cũ đã khiến Jiyeon rơi vào trạng thái mệt mỏi kéo dài.

- Ảnh 3.

Cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 2 năm. Ảnh: Instagram

- Ảnh 4.

Hình ảnh Hwang Jae Gyun đi bar với gái lạ gây phẫn nộ. Ảnh: Instagram

Và cuối cùng thì chuyện gì đến cũng đã đến. Vào ngày 5/10/2025, Jiyeon và chồng cầu thủ xác nhận đã đệ đơn ly hôn sau 2 năm chung sống. Lý do là cặp đôi không thể vượt sự khác biệt của nhau để bước tiếp. Nhưng dù lý do thực sự có là gì thì netizen cũng không khỏi xót xa cho 1 trong những nữ thần đẹp nhất Kpop mà lại có đường tình duyên quá lận đận, kết hôn mới 2 năm đã đổ vỡ và còn bị chồng "cắm sừng".

Jiyeon sinh năm 1993, ra mắt cùng T-ara từ năm 2009. Cô nhanh chóng trở thành biểu tượng nhan sắc hàng đầu K-pop. Không chỉ dừng lại ở âm nhạc, cô còn lấn sân thành công sang điện ảnh và luôn duy trì được sức nóng nhờ tài năng thực thụ. Dù nhóm trải qua nhiều thăng trầm, Jiyeon vẫn luôn là cái tên được công chúng yêu mến đặc biệt.

Sau khi hoàn tất thủ tục ly hôn vào năm 2025, Jiyeon đang tập trung tối đa cho sự nghiệp cá nhân. Cô dành nhiều thời gian để đi du lịch, gặp gỡ bạn bè và chuẩn bị cho các dự án nghệ thuật mới. Sự mạnh mẽ của Jiyeon trong việc dũng cảm từ bỏ một mối quan hệ không hạnh phúc đang nhận được sự ủng hộ nhiệt liệt từ công chúng.

- Ảnh 5.

Ảnh: Instagram

- Ảnh 6.

Jiyeon là nữ thần sắc đẹp đình đám Kpop gen 2. Ảnh: Instagram

Nguồn: Instagram, Koreaboo

Tags

mỹ nhân

sao hàn

Cầu thủ

Jiyeon

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại