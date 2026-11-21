Sau 5 năm nghỉ đóng phim, mỹ nhân phim giờ vàng này hiện đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Mới đây, trên trang cá nhân, Bảo Thanh đăng tải dòng trạng thái dài chia sẻ về một dấu mốc quan trọng trong cuộc đời. Mở đầu bài viết, nữ diễn viên hài hước nhắc đến câu hỏi mà cô thường xuyên nhận được: "Sao nghỉ đóng phim lâu thế?".

Cô viết: "Dạ.. 5 năm, 10 năm, hay 20 năm …Chỉ cần mình cố gắng, không bao giờ là muộn! Có những hành trình thật dài. Có những điều tưởng chừng rất gần, rồi lại phải chờ đợi, hy vọng và kiên nhẫn thêm một chút nữa.

Bảo Thanh hạnh phúc khi được phong cấp bậc hàm Trung úy

Hôm nay, khi mọi thứ cuối cùng cũng có một cái kết đẹp, cảm xúc thật khó gọi thành tên. Vui lắm, hạnh phúc lắm, nhẹ nhõm, biết ơn… và cả một chút bâng khuâng khi nghĩ về những tháng ngày đã qua.

Mỗi chặng đường đều có lý do của nó. Có những cánh cửa mở ra không chỉ bằng may mắn, mà còn bằng sự cố gắng, lòng kiên trì và niềm tin mình đã không đánh mất suốt 5 năm qua.

Tôi xin được trân trọng cảm ơn sự quan tâm, ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ của các cấp Lãnh đạo, Ban giám đốc Nhà hát kịch Công an Nhân dân, các đồng chí đồng đội, biết ơn những người đã tin tưởng, đồng hành và dành cho tôi sự yêu thương trong suốt chặng đường vừa qua.

Một dấu mốc mới, một trách nhiệm mới, một hành trình mới. Thanh đã làm được rồi!".

Dưới phần bình luận, đông đảo khán giả và bạn bè đồng nghiệp gửi lời chúc mừng đến nữ diễn viên. Nhiều người bày tỏ sự vui mừng khi chứng kiến Bảo Thanh đạt được thành quả sau quãng thời gian dài kiên trì theo đuổi mục tiêu.

Nữ diễn viên thay mặt các đồng chí cùng nhận quyết định bày tỏ niềm vinh dự, tự hào

Cũng theo trang thông tin chính thức của Nhà hát kịch Công an Nhân dân, sáng ngày 20/11, đồng chí Vũ Thị Phương Thanh (tên thật của Bảo Thanh) đã được phong cấp bậc hàm Trung úy chuyên môn kỹ thuật An ninh nhân dân. Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Công Bẩy trực tiếp trao quyết định và chúc mừng cô. Thay mặt các đồng chí cùng nhận quyết định, Bảo Thanh đã bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi được đứng trong hàng ngũ Công an nhân dân.

Từ mỹ nhân phim giờ vàng đến diễn viên Nhà hát Kịch Công an nhân dân

Bảo Thanh sinh năm 1990, là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình phía Bắc. Cô bén duyên với điện ảnh từ khi mới 8 tuổi qua bộ phim "Vào Nam ra Bắc". Sau đó, nữ diễn viên từng bước khẳng định khả năng diễn xuất qua nhiều tác phẩm như "Trò đời", "Người phán xử", "Sống chung với mẹ chồng" và đặc biệt là "Về nhà đi con".

Vai Minh Vân trong "Sống chung với mẹ chồng" và Anh Thư trong "Về nhà đi con" giúp Bảo Thanh trở thành một trong những nữ diễn viên được yêu thích trên sóng giờ vàng VTV. Cô cũng hai lần được vinh danh ở hạng mục Nữ diễn viên ấn tượng tại VTV Awards.

Bảo Thanh là gương mặt nổi bật của màn ảnh nhỏ phía Bắc

Năm 2020, Bảo Thanh quyết định tạm dừng đóng phim truyền hình để tập trung cho gia đình và sinh con thứ hai. Tuy nhiên, cô không hoàn toàn rời xa nghệ thuật mà chuyển hướng sang hoạt động sân khấu, trở thành thành viên của Nhà hát Kịch Công an nhân dân.

Năm 2023, chia sẻ với VTV, Bảo Thanh từng tâm sự sân khấu có sức hút đặc biệt đối với cô. Nữ diễn viên muốn trở lại với sân khấu vì đây là niềm đam mê lớn, đồng thời mong muốn nối nghiệp bố mẹ. Cô cũng dành nhiều lời biết ơn cho chồng vì luôn thấu hiểu, ủng hộ và gánh vác công việc gia đình để vợ yên tâm hoạt động nghệ thuật.

Trong thời gian công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân, Bảo Thanh tham gia nhiều vở diễn chính kịch, từng giành huy chương Vàng tại Liên hoan nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc.

Cuộc sống viên mãn bên chồng doanh nhân và hai con

Không chỉ có sự nghiệp nghệ thuật đáng chú ý, cuộc sống riêng của Bảo Thanh cũng nhận được nhiều sự quan tâm. Nữ diễn viên kết hôn với ông xã Đức Thắng năm 2011, khi cô còn là sinh viên năm thứ ba Đại học Sân khấu - Điện ảnh Hà Nội. Hai người có hai con, một trai và một gái. Con trai đầu sinh năm 2011, con gái thứ hai chào đời năm 2021.

Ông xã Bảo Thanh hoạt động kinh doanh, đồng thời luôn hỗ trợ vợ trong công việc. Nữ diễn viên từng chia sẻ cô có cuộc sống gia đình hạnh phúc nhờ người chồng tâm lý, yêu thương vợ con.

Mỹ nhân phim giờ vàng VTV hiện có cuộc sống viên mãn bên ông xã và các con

Gia đình Bảo Thanh sinh sống trong căn hộ rộng khoảng 200m2 tại Hà Nội. Ngoài ra, nữ diễn viên còn sở hữu thêm bất động sản và thường xuyên chia sẻ những hình ảnh về cuộc sống sung túc trên mạng xã hội.

Ở tuổi 36, sau nhiều năm tạm rời xa phim truyền hình, Bảo Thanh vẫn nhận được tình cảm của đông đảo khán giả. Dấu mốc mới trong hành trình công tác tại Nhà hát Kịch Công an nhân dân tiếp tục là điều khiến người hâm mộ chú ý, bên cạnh mong đợi ngày nữ diễn viên trở lại màn ảnh nhỏ.