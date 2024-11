Mỹ nhân diễn dở đến mức hại 11 bộ phim flop nặng, vẫn "mặt dày" nhận vai nhờ nhan sắc đẹp tựa nữ thần

Mới đây, một bài đăng trên MXH Hàn Quốc thảo luận về vấn đề những mỹ nhân vô dụng nhất làng giải trí nhưng vẫn nổi tiếng thu hút sự quan tâm lớn của dư luận. Không ngoài dự đoán, Shin Se Kyung là mỹ nhân được "réo" tên nhiều nhất bởi bởi không có tài năng nhưng sự nghiệp của cô vẫn lên như diều gặp gió. Điểm mạnh duy nhất mà cô sở hữu đấy là...quá xinh đẹp. Sở hữu visual đỉnh cao, thậm chí có phần lão hoá ngược theo thời gian, Shin Se Kyung chỉ cần dùng "vũ khí đắc lực" này là có thể đánh bại được hàng loạt sao nữ được học hành, đào tạo diễn xuất bài bản để nhận vai chính về mình.

Nữ diễn viên được o bế vì quá đỗi xinh đẹp dù không có năng lực diễn xuất

Thực tế, khi mới gia nhập làng giải trí 2004, Land trở thành bộ phim đầu tiên giúp Shin Se Kyung chạm ngõ diễn xuất. Sau đó, cô tiếp tục ghi điểm với người xem bởi diễn xuất tự nhiên, đôi mắt long lanh, rất có hồn trong The Great Queen Seondeok (2009) . Xuất thân là một diễn viên nhí và sở hữu gương mặt ưa nhìn, nhiều người đã tin rằng Shin Se Kyung sẽ là một diễn viên toả sáng trong tương lai.

Thực tế, diễn xuất những ngày đầu trong Land (2004) của Shin Se Kyung không hề tệ

Đến The Great Queen Seondeok (2009), diễn xuất của cô vẫn ổn định

Dù 2 bộ phim trên có đất diễn không nhiều, nhưng Shin Se Kyung lại chiếm được thiện cảm của khán giả, để rồi tên tuổi cô thực sự bùng nổ với sự thành công vang dội của High Kick 2 , nhưng nó cũng mở đầu cho chuỗi ngày Shin Se Kyung bị khán giả "ghét cay ghét đắng". Nguyên do là bởi vì nhiều tin đồn cho rằng, cô đã "nhúng tay" vào việc sửa kịch bản khiến cho nhân vật của Ji Hoon (và cả cô) qua đời vì tai nạn giao thông ở tập cuối cùng. Xuyên suốt hành trình của sitcom này đều tràn ngập sự hài hước, cái kết chẳng liên quan thậm chí là nhảm nhí khiến nữ diễn viên bị chỉ trích 1 thời gian dài.

Kết thúc thảm hoạ của High Kick khiến cô bị chỉ trích suốt thời gian dài

Nhờ danh tiếng lẫn tai tiếng từ bộ phim này, Shin Se Kyung trở thành cái tên được các nhà làm phim săn đón, nhưng điều kỳ lạ là ngoại trừ Deep Rooted Tree thắng lớn, 11 dự án truyền hình người đẹp này tham gia đóng chính từ năm 2012 - 2024 đều thất bại thảm hại - một thành tích đầy "bế tắc" mà không diễn viên nào muốn sở hữu. Các dự án ấy bao gồm: Fashion King, When a Man Falls in Love, Blade Man, The Girl Who Sees Smells, Six Flying Dragons, Bride of the Water God, Black Knight: The Man Who Guards Me, Rookie Historian Goo Hae Ryung, Run On, Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun 2, The Captivated.

Shin Se Kyung đóng chính 11 bộ phim nhưng đều flop thảm hại

Ngoại trừ 2 bộ phim thời cô mới chập chững mới vào nghề được khen, ngoài ra trong hơn thập kỷ tham gia nghệ thuật nhưng Shin Se Kyung chưa bao giờ thoát khỏi danh xưng "thánh nữ mặt đơ", "bình hoa di động" bởi lối diễn vô hồn, không cảm xúc "bê" từ phim này đến phim khác. Dù bị giới hạn về kỹ năng diễn xuất, nhưng điều kỳ lạ là không chỉ liên tiếp "ẵm" được vai chính, mỹ nhân này thường xuyên được đóng cặp cùng các nam thần nổi tiếng bậc nhất làng giải trí, nhưng tuyệt nhiên chẳng ai có thể cứu vãn danh tiếng ngày càng đi xuống của cô.

Chưa kể, Shin Se Kyung còn trở thành mỹ nhân bị ghét nhất làng giải trí bởi gu chọn kịch bản kỳ lạ cộng với việc cái kết "trời ơi đất hỡi" khiến công chúng ngỡ ngàng. Năm 2012, cái chết của nam chính Kang Young Geol (Yoo Ah In thủ vai) trong Fashion King từng khiến cả làng châu Á chấn động bởi chẳng hiểu vì sao. Nhân vật này bị một tiếng súng "tiễn bay màu" tại hồ bơi, trong điện thoại còn vang lên lời thoại của Shin Se Kyung "em cũng nhớ anh". Ở When a Man Falls in Love , cô tiếp tục khiến khán giả "sôi máu" bởi tính cách ẩm ương, dây dưa giữa 2 chàng trai nhưng vẫn có được cái kết viên mãn.

Trong khi đó, Bride of the Water God lại bị khán giả "ném đá" tơi tả vì Nam Joo Hyuk và mỹ nhân họ Shin "đơ" đều, cốt truyện hời hợt. Blade Man đóng cùng với Lee Dong Wook và The Girl Who Sees Smells đóng cùng Park Yoo Chun có khởi đầu khá khẩm hơn nhưng càng về sau càng phi lý, khó hiểu và rơi vào kết cục bị khán giả "ghẻ lạnh". Hai bộ phim gần nhất trong năm 2024 đều không khá khẩm hơn là mấy. Sở hữu tiếng vang từ phần trước, nhưng Arthdal Chronicles: The Sword of Aramun 2 lại không thể bùng nổ. Về phía The Captivated , Shin Se Kyung lại vấp phải chỉ trích vì giả trai nhưng trang điểm lộ liễu.

Tham gia nghệ thuật nhiều năm, nhưng Shin Se Kyung rất hiếm hoi được khen về mặt diễn xuất, bởi phong độ của nữ diễn viên lên xuống rất thất thường, lấy ví dụ như Run On , cô dừng ở mức tròn vai nhưng ở tác phẩm sau là "đâu lại vào đấy".

Đến hiện tại, Shin Se Kyung vẫn chỉ được khán giả nhớ đến bởi gương mặt đẹp tựa hơn hoa, làn da mịn màng cùng vóc dáng gợi cảm, còn với vai trò diễn xuất, khán giả chỉ biết thở dài.