Mỹ nhân đẹp nhất Vườn Sao Băng làm sao thế này: Mặt mũi đơ như tượng, mắt lờ đờ, miệng cũng không mở nổi!

Nhắc đến 1 trong những tượng đài nhan sắc đình đám xứ Hàn thập niên 2000, cái tên Han Chae Young không thể vắng bóng. Cô từng khuynh đảo showbiz với biệt danh "búp bê Barbie sống". Đặc biệt trong dàn diễn viên tham gia bộ phim Vườn Sao Băng làm mưa làm gió châu Á 1 thời, Han Chae Young được xem là người đẹp nhất. Mỹ nhân này sở hữu gương mặt tỷ lệ vàng với đường nét hài hoà, đôi mắt to tròn lấp lánh, nụ cười rộng cực tươi tắn, đôi môi căng mọng hồng hào và làn da trắng sáng, mịn màng.
Tuy nhiên, trong lần xuất hiện vào ngày 19/9 mới đây, Han Chae Young khiến dân tình phải bàn tán với nhan sắc đẹp thì vẫn đẹp, nhưng đơ cứng và thiếu tự nhiên đến lạ. Theo khán giả xem livestream, mỹ nhân xứ Hàn mắt cứ lờ đờ, đến nói chuyện cũng hé miệng nhỏ xíu, như chẳng mở nổi miệng. Trên MXH Weibo, khán giả cho rằng Han Chae Young đã dùng filter quá đà để che giấu vấn đề tuổi tác, khiến gương mặt bị làm mịn đến mất sạch nếp nhăn, trông gượng gạo và cằm bị bóp nhỏ kỳ cục. Bên cạnh đó, cũng có ý kiến cho rằng Han Chae Young mắc lỗi gắn mi quá dày, kẻ eyeliner đậm khiến đôi mắt trong nặng nề, buồn ngủ. Ngoài ra, cô cũng bị nghi can thiệp thẩm mỹ nội khoa ở rãnh cười nên mới gặp khó khăn, không thể mở miệng to khi nói.
Thực tế, vào tháng 6 vừa qua, nhan sắc khác lạ của Han Chae Young cũng đã sửng sốt cho công chúng. Tại họp báo phim City of Evil, Han Chae Young lộ dấu hiệu lão thấy rõ qua cam thường. Đặc biệt trong một khoảnh khắc được phóng viên ghi lại, hai mắt của minh tinh xứ Hàn này còn lệch nhau thấy rõ, nghi đang gánh chịu di chứng can thiệp thẩm mỹ. Trong quá khứ, Han Chae Young từng thừa nhận cô đã đụng chạm dao kéo để hoàn thiện nhan sắc. Trong đó, cô cho biết từng có đôi mắt một mí và đã phẫu thuật thẩm mỹ để có mắt hai mí rõ nét hơn.
Han Chae Young sinh năm 1980, nổi lên cùng lứa với Song Hye Kyo sau tác phẩm Trái Tim Mùa Thu. Tuy nhiên, người đẹp này lại sớm từ bỏ hào quang showbiz để lui về làm người phụ nữ của gia đình.
Chuyện tình cổ tích của "nữ thần sắc đẹp" xứ Hàn từng gây sốt một thời nhờ màn cầu hôn đẳng cấp. Ông xã Han Chae Young đã không ngại chi gần 140 tỷ đồng, gồm 9,1 tỷ cho chiếc nhẫn kim cương lấp lánh, 1 "xế hộp" hạng sang trị giá 3,6 tỷ và căn hộ tân hôn ở khu nhà giàu Cheongdam khoảng 127 tỷ để có thể nhận được cái gật đầu đồng ý làm vợ đại gia của mỹ nhân hàng đầu showbiz Hàn.
Nguồn: QQ