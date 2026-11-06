Mỹ nhân đẹp nhất VTV chiếm spotlight của Ngọc Trinh

Hồng Diễm nhận được nhiều lời khen nhờ nhan sắc trẻ trung, rạng rỡ.

Được mệnh danh là một trong những mỹ nhân đẹp nhất VTV, Hồng Diễm luôn nhận được nhiều thiện cảm nhờ nhan sắc dịu dàng, thanh lịch và vẻ ngoài trẻ trung bất chấp tuổi tác. Mới đây, nữ diễn viên tiếp tục thu hút sự chú ý khi góp mặt tại một sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám của showbiz Việt. Đặc biệt, khung hình chung của Hồng Diễm bên cạnh Quỳnh Nga và Ngọc Trinh nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận, tô điểm cho nét đẹp tự nhiên, đường nét hài hòa cùng thần thái nền nã của mỹ nhân sinh năm 1983. Nhiều khán giả dành lời khen cho diện mạo tươi tắn của cô, cho rằng nữ diễn viên sở hữu sức hút rất riêng mà không cần đến vẻ đẹp quá sắc sảo hay cầu kỳ.

Khung hình chung hút gần nửa triệu lượt xem của Hồng Diễm - Quỳnh Nga - Ngọc Trinh. (Nguồn: TikTok)

Xuất hiện tại sự kiện, Hồng Diễm lựa chọn chiếc đầm hồng pastel với thiết kế mềm mại, nhấn nhá phần hoa 3D ở vai, mang đến vẻ ngoài nữ tính và thanh lịch. Đứng cạnh Quỳnh Nga trong bộ váy ánh kim màu đồng quyến rũ hay Ngọc Trinh với thiết kế xanh pastel ôm dáng, nữ diễn viên vẫn có sức hút rất riêng.

Ở tuổi 43, Hồng Diễm gây ấn tượng với gương mặt thanh tú, làn da mịn màng cùng những đường nét tự nhiên, hài hòa. Đặc biệt, khi đặt cạnh hai đàn em kém mình khoảng 5-6 tuổi, vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhang của mỹ nhân VTV vẫn vô cùng nổi bật, không hề bị lép vế. Nữ diễn viên không lựa chọn layout makeup quá sắc sảo hay những đường nét được tô vẽ cầu kỳ, cô vẫn nổi bật nhờ thần thái dịu dàng, nụ cười rạng rỡ và diện mạo tươi tắn. Khung hình chung cũng khiến nhiều người phải xuýt xoa trước phong độ nhan sắc đáng ngưỡng mộ của mỹ nhân sinh năm 1983.

Vẻ đẹp tự nhiên của Hồng Diễm nổi bật khi đứng cạnh 2 đàn em dù lựa chọn layout kín đáo, thanh lịch và nhẹ nhàng.

Lớn tuổi nhất nhưng Hồng Diễm hoàn toàn chinh phục cộng đồng mạng, chiếm hết spotlight của Ngọc Trinh.

Nhắc đến những gương mặt nữ diễn viên được yêu mến trên màn ảnh Việt, Hồng Diễm luôn là cái tên để lại nhiều thiện cảm bởi vẻ đẹp đằm thắm, nhẹ nhàng và phong thái thanh lịch đặc trưng. Sở hữu gương mặt cân đối, đường nét hài hòa cùng nụ cười tươi tắn, cô mang đến cảm giác gần gũi nhưng vẫn đầy cuốn hút trong mọi lần xuất hiện. Dù đã bước sang tuổi U45, nữ diễn viên vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, làn da tươi tắn và nét mặn mà khiến nhiều người ngưỡng mộ. Không chỉ gây ấn tượng bởi nhan sắc, phong cách ăn mặc của Hồng Diễm cũng có nhiều điểm thú vị. Từng trung thành với những bộ trang phục kín đáo, đứng tuổi mang hơi hướng thanh lịch, cô hiện cởi mở hơn trong việc thử nghiệm các bản phối trẻ trung, màu sắc bắt mắt và phom dáng hiện đại. Những lựa chọn mới mẻ giúp hình ảnh nữ diễn viên thêm đa dạng, thời thượng mà không làm mất đi nét duyên dáng vốn có. Hồng Diễm cũng cho thấy phụ nữ hoàn toàn có thể làm mới bản thân, tận hưởng thời trang và thể hiện cá tính ở bất kỳ độ tuổi nào.

Nhan sắc và phong cách ngày càng trẻ trung của Hồng Diễm.

Ảnh: TikTok, FBNV.